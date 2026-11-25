Ohne schnellen Speicher kein KI-Rechenzentrum. Micron-Chef Sanjay Mehrotra sagte am 18. November, das Angebot an Speicherchips werde 2027 und 2028 noch knapper als in diesem Jahr. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 26 Langfristverträge mit Kunden geschlossen, die Vorauszahlungen und finanzielle Zusagen von 32 Milliarden Dollar enthalten. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar. Gemessen am erwarteten Gewinn für das Geschäftsjahr 2027 kostet die Micron Aktie nur rund das Drei- bis Vierfache, ein Bruchteil dessen, was für Chipwerte im Schnitt gezahlt wird.

Genau diese niedrige Bewertung ist aber auch ein Warnsignal. Speicherchips waren historisch ein Geschäft aus Boom und Pleite, und am Höhepunkt der Gewinne wirken solche Aktien oft am billigsten. Am Dienstag stufte die Bank BNP Paribas die Micron Aktie ab und warnte vor einem möglichen Überangebot ab Mitte 2027. Zusammen mit dem breiten Ausverkauf bei KI-Werten ließ das den Kurs an zwei Tagen um rund ein Fünftel fallen.