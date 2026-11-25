Er gilt als einer der besten Hedgefondsmanager seiner Generation, und er hat sich entschieden: David Tepper hat die Micron Aktie zur größten Position seines Fonds Appaloosa Management gemacht. Zum Stichtag 30. September hielt der Fonds 1,25 Millionen Micron-Aktien im Wert von rund 1,33 Milliarden Dollar, mehr als in jedem anderen Titel, Amazon eingeschlossen. Der Zeitpunkt der Offenlegung hätte kaum unglücklicher sein können. Am Mittwoch fiel die Micron Aktie im frühen US-Handel um rund 9 Prozent auf etwa 572 Dollar. Sollte Appaloosa die Position seither unverändert gehalten haben, wäre sie rechnerisch nur noch gut 700 Millionen Dollar wert.
Micron Aktie: David Teppers größte Wette hat sich fast halbiert – was der Starinvestor jetzt tun könnte
David Tepper hat Micron zur Nummer eins seines Hedgefonds gemacht. Ende September steckten 1,33 Milliarden Dollar in der Micron Aktie, mehr als in Amazon. Seitdem hat sich der Kurs fast halbiert. Die Top-Story zeigt, was Appaloosa gekauft und verkauft hat, wie viel die Position heute rechnerisch wert ist und warum die nächste Meldung erst im Februar kommt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Micron Aktie trägt die ISIN US5951121038 und die WKN 869020. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol MTE gehandelt, in den USA unter dem Kürzel MU an der Nasdaq.
Die Meldung
Micron überholt Amazon: so hat Tepper umgebaut
Großinvestoren müssen ihre US-Aktienbestände einmal im Quartal offenlegen. Der Bericht von Appaloosa für das dritte Quartal zeigt einen klaren Kurswechsel innerhalb des KI-Lagers.
Micron wird zur Nummer eins
Appaloosa kaufte im dritten Quartal 275.000 Micron-Aktien hinzu und erhöhte die Position um 28 Prozent auf 1,25 Millionen Stück. Mit einem Anteil von 17,6 Prozent am gemeldeten Depot ist Micron nun die größte Einzelposition.
Amazon rutscht auf Platz zwei
Die bisherige Top-Position Amazon reduzierte Tepper um 10,5 Prozent. Mit rund 1,11 Milliarden Dollar und 14,7 Prozent des Depots bleibt der Konzern aber ein Schwergewicht.
Nvidia rein, AMD und Broadcom raus
Die Nvidia-Position stockte Appaloosa um 31 Prozent auf. Die Beteiligungen an AMD und Broadcom wurden dagegen vollständig verkauft. Tepper setzt also nicht pauschal auf Chipwerte, sondern wählt gezielt aus.
Großer Schritt bei SpaceX
Die Beteiligung an SpaceX wuchs um mehr als das Sechzehnfache auf rund 3,9 Millionen Aktien. Auf Platz drei des Depots liegt TSMC mit 9,5 Prozent.
Insgesamt meldete Appaloosa US-Aktien im Wert von 7,56 Milliarden Dollar in 24 Positionen. Drei der sechs größten Positionen sind Wetten auf den Ausbau der KI-Infrastruktur: Micron, TSMC und Nvidia.
Die Rechnung
Von 1,33 Milliarden auf gut 700 Millionen: was der Kursrutsch bedeutet
Aus den gemeldeten Zahlen lässt sich der Kurs zum Stichtag ableiten: 1,33 Milliarden Dollar für 1,25 Millionen Aktien entsprechen rund 1.064 Dollar je Aktie. Beim Kurs von rund 572 Dollar am Mittwoch ergibt sich für dieselbe Stückzahl ein Wert von etwa 715 Millionen Dollar. Das wäre ein Buchverlust von gut 600 Millionen Dollar oder rund 46 Prozent in weniger als zwei Monaten. Wichtig: Der 13F-Bericht ist eine Momentaufnahme. Ob Tepper seit Ende September nachgekauft, abgebaut oder abgesichert hat, ist nicht bekannt. Die nächste Meldung für das vierte Quartal wird Mitte Februar fällig.
Micron-Position von Appaloosa: Stichtag und heute
Mio. Dollar
- Rechenbeispiel bei unveränderter Position
Der Wert vom 25. November unterstellt, dass Appaloosa die Position seit dem 30. September nicht verändert hat. Keine Angabe des Fonds.
Quelle: Appaloosa 13F; Nasdaq; eigene Rechnung
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Wert
|30. September 2026
|1.330
|25. November 2026
|715
Das Motiv
Warum ausgerechnet Micron: die Wette auf den Speichermangel
Öffentlich hat sich Tepper zu seinem Micron-Kauf nicht geäußert. Die Logik liegt aber nahe.
Ohne schnellen Speicher kein KI-Rechenzentrum. Micron-Chef Sanjay Mehrotra sagte am 18. November, das Angebot an Speicherchips werde 2027 und 2028 noch knapper als in diesem Jahr. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 26 Langfristverträge mit Kunden geschlossen, die Vorauszahlungen und finanzielle Zusagen von 32 Milliarden Dollar enthalten. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar. Gemessen am erwarteten Gewinn für das Geschäftsjahr 2027 kostet die Micron Aktie nur rund das Drei- bis Vierfache, ein Bruchteil dessen, was für Chipwerte im Schnitt gezahlt wird.
Genau diese niedrige Bewertung ist aber auch ein Warnsignal. Speicherchips waren historisch ein Geschäft aus Boom und Pleite, und am Höhepunkt der Gewinne wirken solche Aktien oft am billigsten. Am Dienstag stufte die Bank BNP Paribas die Micron Aktie ab und warnte vor einem möglichen Überangebot ab Mitte 2027. Zusammen mit dem breiten Ausverkauf bei KI-Werten ließ das den Kurs an zwei Tagen um rund ein Fünftel fallen.
Die Lehre
Warum Anleger Promi-Käufe nicht einfach kopieren sollten
Die Tepper-Wette zeigt ein grundsätzliches Problem. 13F-Berichte erscheinen bis zu 45 Tage nach Quartalsende. Wer am 16. November las, dass Micron die größte Position von Appaloosa ist, kaufte zu einem Kurs, der bereits deutlich unter dem Stichtag lag, und weiß nicht, ob Tepper selbst noch dabei ist. Profis wie er arbeiten zudem mit Absicherungen, die in den Berichten nur teilweise auftauchen. Die Meldung ist ein Hinweis darauf, wo ein erfahrener Investor Chancen sieht, aber keine Gebrauchsanweisung.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Amazon (ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN), Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA), TSMC (ADR, ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM), SpaceX (ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX), AMD (ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD) und Broadcom (ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO).
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie viele Micron-Aktien hält David Tepper?
Laut dem 13F-Bericht von Appaloosa Management hielt der Fonds zum 30. September 2026 rund 1,25 Millionen Micron-Aktien im Wert von etwa 1,33 Milliarden Dollar. Das war die größte Position des Depots.
Hat Tepper seine Micron-Position aufgestockt?
Ja, im dritten Quartal um 275.000 Aktien oder 28 Prozent. Ob er seit Ende September weiter gekauft oder verkauft hat, ist nicht bekannt.
Wie viel hat die Position seitdem verloren?
Bei unveränderter Stückzahl und einem Kurs von rund 572 Dollar wäre sie rechnerisch etwa 715 Millionen Dollar wert, rund 46 Prozent weniger als zum Stichtag.
Wann erfahren Anleger, ob Tepper noch dabei ist?
Der nächste 13F-Bericht für das vierte Quartal ist Mitte Februar 2027 fällig.
Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?
Die ISIN lautet US5951121038, die WKN 869020. Handelssymbol in Deutschland ist MTE, in den USA MU.
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