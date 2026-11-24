Am Montag war die Micron Aktie mit einem Plus von 19 Prozent einer der großen Gewinner der Nvidia-Rally. Keine 24 Stunden später ist mehr als die Hälfte davon wieder weg. Am Dienstag fällt das Papier im US-Handel zeitweise um 12 Prozent und notiert zuletzt bei rund 635 Dollar, nach 707,70 Dollar am Vorabend. Bei Lang & Schwarz gehört Micron zu den zehn meistgesuchten Aktien des Tages. Der Grund ist eine einzige Analystenstudie, die es in sich hat.
Micron Aktie: BNP streicht 925 Dollar vom Kursziel – ist der Speicher-Superzyklus schon vorbei?
Die Micron Aktie gehört am Dienstag zu den meistgesuchten Aktien und verliert bis zu 12 Prozent. Am Montag war sie noch um 19 Prozent gestiegen. BNP Paribas stuft den Speicherchip-Konzern ab und senkt das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Dabei kostet die Aktie weniger als das Neunfache des Gewinns. Wer hat recht?
Die Abstufung
Vom Kauf zum Halten, das Kursziel mehr als halbiert
Karl Ackerman von BNP Paribas Exane senkt sein Urteil von Outperform auf Neutral. Das Kursziel fällt von 1.700 auf 775 Dollar, ein Minus von 54 Prozent. Kernaussage der Studie: Das Angebot an Speicherchips werde die Nachfrage früher einholen als bisher gedacht. Bislang ging Ackerman von Mitte 2028 aus. Jetzt hält er es für möglich, dass die Verkaufspreise schon ab Mitte 2027 sinken.
Drei Gründe nennt der Analyst. Erstens bestellten die großen Cloud-Konzerne mehr, als sie tatsächlich brauchten. Zweitens soll Nvidia in seiner Plattform Vera Rubin Ultra weniger Hochleistungsspeicher verbauen als erwartet. Nvidia hat das nicht bestätigt. Drittens rechnet er 2026 und 2027 mit sinkenden Stückzahlen bei PCs und Smartphones, während gleichzeitig neue Fabriken in Betrieb gehen.
Die Gegenrechnung
Ein Rekordkonzern zum Preis einer Krisenaktie
Die Zahlen von Micron sprechen eine andere Sprache. Im vierten Geschäftsquartal setzte der Konzern 54,23 Milliarden Dollar um und verdiente bereinigt 33,42 Dollar je Aktie. Für das laufende Quartal stellt er 61,5 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 1,5 Milliarden. Die Bruttomarge liegt bei rund 81 Prozent. Nach Angaben von Vorstand Manish Bhatia sind mehr als 75 Prozent der Liefermengen für das Geschäftsjahr 2027 bereits vertraglich zugesagt.
Trotzdem wird die Micron Aktie nur mit dem rund Neunfachen des Gewinns der vergangenen zwölf Monate bewertet. Vom Rekordhoch bei 1.255 Dollar hat sie rund die Hälfte verloren, allein im vergangenen Monat 27 Prozent. Bei Speicherchips ist ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis allerdings oft kein Kaufsignal, sondern ein Hinweis darauf, dass der Markt den Gewinngipfel für erreicht hält. Bhatia selbst räumte ein, das Management habe keine klare Sicht darauf, wann Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht kommen.
Die Mehrheit
28 von 30 Analysten bleiben beim Kauf
BNP Paribas steht mit seiner Skepsis weitgehend allein. Laut Daten von Koyfin empfehlen 28 von 30 Analysten die Aktie zum Kauf, zwei raten zum Halten, niemand zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.593 Dollar. Selbst das neue Ziel von BNP liegt noch über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am 17. Dezember legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie heute?
BNP Paribas hat die Aktie von Outperform auf Neutral abgestuft und das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar gesenkt. Zudem geben Chipaktien nach der Rally vom Montag insgesamt nach.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 17. Dezember 2026. Der Konzern erwartet einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar, plus oder minus 1,5 Milliarden.
Ist die Micron Aktie günstig bewertet?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 9. Bei zyklischen Speicherchip-Herstellern ist diese Kennzahl am Gewinnhöhepunkt aber regelmäßig niedrig.
Wie lauten ISIN und WKN der Micron Aktie?
ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol in Deutschland MTE, US-Handelssymbol MU an der Nasdaq. Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA.
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