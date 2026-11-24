Karl Ackerman von BNP Paribas Exane senkt sein Urteil von Outperform auf Neutral. Das Kursziel fällt von 1.700 auf 775 Dollar, ein Minus von 54 Prozent. Kernaussage der Studie: Das Angebot an Speicherchips werde die Nachfrage früher einholen als bisher gedacht. Bislang ging Ackerman von Mitte 2028 aus. Jetzt hält er es für möglich, dass die Verkaufspreise schon ab Mitte 2027 sinken.

Drei Gründe nennt der Analyst. Erstens bestellten die großen Cloud-Konzerne mehr, als sie tatsächlich brauchten. Zweitens soll Nvidia in seiner Plattform Vera Rubin Ultra weniger Hochleistungsspeicher verbauen als erwartet. Nvidia hat das nicht bestätigt. Drittens rechnet er 2026 und 2027 mit sinkenden Stückzahlen bei PCs und Smartphones, während gleichzeitig neue Fabriken in Betrieb gehen.