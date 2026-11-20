Kaum eine Aktie hat 2026 so vom KI-Boom profitiert wie Micron – und kaum eine wird jetzt so hart verkauft. Die Micron-Aktie verlor am Freitag im deutschen Handel zeitweise rund 10 Prozent, in New York lag sie am Vormittag gut 5 Prozent im Minus. Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht. Es ist die Mischung aus weltweitem Chip-Ausverkauf und einer unbequemen Rechnung zum Speichermarkt 2027, die Anleger aus dem Papier treibt.