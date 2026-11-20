Kaum eine Aktie hat 2026 so vom KI-Boom profitiert wie Micron – und kaum eine wird jetzt so hart verkauft. Die Micron-Aktie verlor am Freitag im deutschen Handel zeitweise rund 10 Prozent, in New York lag sie am Vormittag gut 5 Prozent im Minus. Neue Unternehmensnachrichten gab es nicht. Es ist die Mischung aus weltweitem Chip-Ausverkauf und einer unbequemen Rechnung zum Speichermarkt 2027, die Anleger aus dem Papier treibt.
Micron-Aktie: 124 Prozent Jahresplus und trotzdem Ausverkauf – eine Speicher-Warnung für 2027 trifft den KI-Star
Die Micron-Aktie verliert am Freitag im deutschen Handel rund 10 Prozent. Hinter dem Kursrutsch stehen Zweifel an den KI-Ausgaben und eine Analystenwarnung vor einem NAND-Überangebot 2027.
Der Auslöser
Kein Micron-Problem, sondern ein Branchen-Schock
Der Ausverkauf begann in Asien, wo Chipwerte am Freitag reihenweise einbrachen, und setzte sich in Europa und an der Wall Street fort. Die Hoffnung, der Rekord-Börsengang von Anthropic werde die Stimmung für KI-Aktien drehen, hat sich nicht erfüllt. Die Nasdaq verlor im Handelsverlauf mehr als 3 Prozent. Im Speichersektor fielen neben Micron vor allem SanDisk und Seagate.
Hinzu kommt eine Studie, die seit Dienstag nachwirkt. Die Analysten von GF Securities aus Hongkong haben ihre Preisprognosen für NAND-Flashspeicher gesenkt und warnen vor einem Überangebot schon 2027. Statt steigender Preise im ersten Halbjahr erwarten sie nun stabile Preise im ersten Quartal und danach drei Quartale mit Rückgängen. Das Angebot könne 2027 um 28 und 2028 um 30 Prozent wachsen.
Wichtig für die Micron-Aktie: GF Securities sieht den Konzern ausdrücklich besser geschützt als reine NAND-Anbieter, weil Micron stark bei DRAM und bei High-Bandwidth-Memory für KI-Beschleuniger ist. Stärker gefährdet sei SanDisk. Prognosen sind Einschätzungen des jeweiligen Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Warum die Besten am stärksten fallen
Wer in einem Ausverkauf Liquidität braucht, verkauft, was Gewinne trägt. Die Micron-Aktie lag trotz des Kursrutsches am Freitagnachmittag noch 124 Prozent über dem Stand vom Jahresanfang. In solchen Phasen wird nicht zwischen DRAM und NAND, zwischen Micron und SanDisk unterschieden – der ganze Sektor wird als ein Risiko behandelt. Das ist eine Einordnung der Redaktion, kein belegter Tagesauslöser.
Auffällig ist das Tempo: Um 16:55 Uhr notierte die Micron-Aktie bei 564,40 Euro, gegen 17:48 Uhr wurden bei Lang und Schwarz nur noch 548,35 Euro genannt.
Fazit
Micron-Aktie: Der Zyklus meldet sich zurück
Die Micron-Aktie wird 2026 wie ein KI-Wachstumswert gehandelt, bleibt aber ein Speicherhersteller – und damit abhängig von Angebot, Nachfrage und Preisen. Solange der Markt nicht weiß, ob 2027 ein Überangebot droht, dürfte jede Preisprognose die Micron-Aktie bewegen. Den nächsten harten Beleg liefern erst die kommenden Quartalszahlen und die Preisverhandlungen für das neue Jahr.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum fällt die Micron-Aktie heute?
Chipwerte stehen weltweit unter Druck. Dazu kommt die Warnung von GF Securities vor einem NAND-Überangebot im Jahr 2027.
Ist Micron von sinkenden NAND-Preisen stark betroffen?
Laut GF Securities weniger als reine NAND-Anbieter, weil Micron viel Geschäft mit DRAM und High-Bandwidth-Memory macht.
Wie steht die Micron-Aktie im Jahr 2026?
Trotz des Kursrutsches lag sie am 20.11. noch rund 124 Prozent im Plus.
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