Die Rechnung dahinter: Würde die Nvidia-Finanzierung vollständig wegfallen, sänke die Nachfrage nach DRAM nach Citi-Schätzung nur um etwa 12 Prozent, die nach NAND um rund 7 Prozent. Zugleich rechnet Citi für das kommende Jahr mit einer Verdopplung des durchschnittlichen HBM-Verkaufspreises und mit DRAM-Preisen, die etwa 35 Prozent über dem Niveau von 2026 liegen. Samsung und SK Hynix hätten zudem mehr als die Hälfte ihrer künftigen Produktion in Mehrjahresverträgen gebunden. Das sind Analystenschätzungen Dritter, keine Aussagen von aktiencheck.de.

Micron-Chef Sanjay Mehrotra hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass bereits 75 Prozent des Angebots für 2027 verkauft seien und die Kundengespräche bis 2028 reichten.