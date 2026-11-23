Die Micron-Aktie (Handelssymbol MU) gehört am Montag zu den großen Gewinnern der Wall Street: Nach der überraschenden Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel bei Nvidia springt der Speicherchip-Konzern aus Boise im Zwischenstand um gut 20 Prozent nach oben. Der Kurs der Micron-Aktie liegt am Vormittag New Yorker Zeit bei rund 717 US-Dollar. Für Anleger ist das mehr als eine Tagesrally – es ist der Versuch eines Befreiungsschlags nach einer Woche, in der der Halbleiterbereich regelrecht geprügelt wurde.
Micron-Aktie: +20 % nach Huangs Nvidia-Comeback – war der Speicher-Crash übertrieben?
Die Micron-Aktie springt am Montag um rund 20 Prozent auf über 700 US-Dollar, nachdem Jensen Huang zu Nvidia zurückkehrt. Citi hält die Sorgen um die Speichernachfrage für überzogen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Handelssymbol
- MU (Nasdaq)
- Börsenwert
- rund 673 Mrd. US-Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 212,36 bis 1.255,00 US-Dollar
Stand: 23.11.2026, Zwischenstand Montagvormittag, Nasdaq
Der Auslöser
Warum springt die Micron-Aktie ausgerechnet jetzt?
Es ist eine Nachricht, die das KI-Lager aufatmen lässt: Der Nvidia-Verwaltungsrat hat Huang laut Medienberichten am Montag wieder als CEO eingesetzt – obwohl man in der Vorwoche noch erklärt hatte, eine Rückkehr sei keine Option.
Die Kaufwelle trifft einen Markt, der zuvor schwer gelitten hatte. Nach BigGo Finance verlor der S&P 500 in der vergangenen Woche 8,6 Prozent, der Halbleiterindex sogar 17,1 Prozent. Die Micron-Aktie büßte im selben Zeitraum 23,6 Prozent ein, allein am Freitag rund 14 Prozent, und lag im Monatsvergleich mehr als 30 Prozent im Minus. Motley Fool schreibt, die Rückkehr Huangs mildere die Furcht, ein KI-Abschwung könne die Nachfrage nach Speicherchips treffen. Nvidia selbst legte laut Fool um rund 35 Prozent zu, S&P 500 und Nasdaq steigen um etwa fünf beziehungsweise sieben Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Micron-Kurs
|717,45 US-Dollar
|Tagesveränderung
|+20,68 %
|Tagesspanne
|666,66 bis 718,72 US-Dollar
|52-Wochen-Tief
|212,36 US-Dollar
|52-Wochen-Hoch
|1.255,00 US-Dollar
|Wochenminus bis Freitag
|-23,6 %
Zwischenstände Montagvormittag (US-Zeit); Kurse können sich im Handelsverlauf geändert haben.
Quelle: Motley Fool, BigGo Finance (jeweils 23.11.2026)
Die Analysten
Was sagen die Analysten zur Micron-Aktie – und zum Speicherzyklus?
Rückenwind kommt von der Citigroup. Analyst Atif Malik hält laut BigGo Finance an seiner Kaufempfehlung für die Micron-Aktie fest und nennt ein Kursziel von 1.300 US-Dollar – das entspräche einem Potenzial von mehr als 115 Prozent gegenüber dem damaligen Niveau. Citi bezeichnet die jüngsten Sorgen als überzogen.
Diese Sorgen sind übertrieben.
Die Rechnung dahinter: Würde die Nvidia-Finanzierung vollständig wegfallen, sänke die Nachfrage nach DRAM nach Citi-Schätzung nur um etwa 12 Prozent, die nach NAND um rund 7 Prozent. Zugleich rechnet Citi für das kommende Jahr mit einer Verdopplung des durchschnittlichen HBM-Verkaufspreises und mit DRAM-Preisen, die etwa 35 Prozent über dem Niveau von 2026 liegen. Samsung und SK Hynix hätten zudem mehr als die Hälfte ihrer künftigen Produktion in Mehrjahresverträgen gebunden. Das sind Analystenschätzungen Dritter, keine Aussagen von aktiencheck.de.
Micron-Chef Sanjay Mehrotra hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass bereits 75 Prozent des Angebots für 2027 verkauft seien und die Kundengespräche bis 2028 reichten.
Das große Bild
Wie hängt der Kurs der Micron-Aktie an Nvidia und der KI-Finanzierung?
Speicherchips sind der Engpass des KI-Booms: Ohne High-Bandwidth-Memory (HBM) laufen die Beschleuniger nicht. Genau deshalb reagiert die Micron-Aktie so empfindlich auf jede Nachricht rund um Nvidia. Die Angst der Vorwoche lautete: Wenn die KI-Investitionen schrumpfen oder die Finanzierung der Rechenzentren ins Stocken gerät, trifft es zuerst die Zulieferer mit den höchsten Erwartungen. Die Rückkehr Huangs nimmt dieser Sorge zunächst die Schärfe, löst aber keines der strukturellen Probleme.
Die Datenlage ist gemischt. Laut BigGo hat TrendForce den erwarteten Anstieg der NAND-Vertragspreise im Schlussquartal von 15 bis 20 auf 8 bis 13 Prozent gesenkt, für das erste Quartal 2027 wird ein Rückgang von null bis fünf Prozent erwartet. SemiAnalysis kappte die Prognose für die Ausgaben für KI-Beschleuniger im Jahr 2028 um 28 Prozent auf 758 Milliarden US-Dollar. Auch dies sind Einschätzungen Dritter.
Wie teuer ist die Micron-Aktie nach dem Ausverkauf und dem Rebound?
Der Börsenwert liegt nach Angaben von Motley Fool bei rund 673 Milliarden US-Dollar (nur börsennotierte Aktien). Das Papier notiert damit weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.255 US-Dollar, aber mehr als dreimal so hoch wie das Jahrestief von 212,36 US-Dollar. Die Spanne zeigt, wie stark die Micron-Aktie zwischen Euphorie und Panik pendelt. Die Bruttomarge nennt Motley Fool mit 80,7 Prozent.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Micron-Aktie?
Konkrete Micron-Termine nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Für die kommenden Tage richten sich die Blicke auf das Marktumfeld: Am Mittwoch steht der US-Inflationsbericht (PCE) an, am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Im Fokus bleiben außerdem die Spotpreise für Server-DRAM: Laut Citi lag der Spitzenpreis für 64-GB-DDR5-Module im Herbst bei 3.300 US-Dollar, erwartet werden im ersten Halbjahr 2027 rund 2.000 US-Dollar.
FAQ zur Micron-Aktie
Wie stark ist die Micron-Aktie am Montag gestiegen? Im Zwischenstand am Vormittag (US-Zeit) um rund 20,7 Prozent auf 717,45 US-Dollar.
Warum steigt die Micron-Aktie? Auslöser ist laut Motley Fool die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO, die Ängste vor einem KI-Abschwung dämpft.
Welches Kursziel hat Citi für die Micron-Aktie? Citi-Analyst Atif Malik nennt laut BigGo Finance 1.300 US-Dollar bei „Buy“. Das ist die Einschätzung der Bank, nicht von aktiencheck.de.
Wie hoch ist der Börsenwert von Micron? Motley Fool nennt rund 673 Milliarden US-Dollar.
Wann legt Micron die nächsten Quartalszahlen vor? Ein Termin ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
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