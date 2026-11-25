Wie viel Umsatz hat Micron im Geschäftsjahr 2026 erzielt?

Micron setzte 133,2 Milliarden Dollar um, nach 37,4 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Warum ist die Micron Aktie zuletzt gefallen?

Anleger fürchten ein Ende des Speicherzyklus und sinkende Preise bei steigenden Kapazitäten. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November verlor die Aktie rund 18 Prozent.

Was passiert am 9. Dezember?

Micron-Chef Mehrotra hat für die Zeit ab dem 9. Dezember höhere Kapitalrückflüsse an Aktionäre in Aussicht gestellt. Details sind noch offen.