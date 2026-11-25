Die Micron Aktie liefert eines der größten Rätsel des KI-Booms. Operativ eilt der Speicherchip-Hersteller von Rekord zu Rekord, an der Börse aber hat das Papier zwischen Mitte Oktober und Mitte November rund 18 Prozent verloren und notiert etwa 40 Prozent unter dem Rekordschluss von Ende Juni. Jetzt geht Konzernchef Sanjay Mehrotra in die Offensive: Er verweist auf Kundenzusagen über 32 Milliarden Dollar und stellt den Aktionären ab dem 9. Dezember höhere Kapitalrückflüsse in Aussicht.
Micron Aktie: 133 Milliarden Umsatz, 32 Milliarden Kundenzusagen, trotzdem minus 18 Prozent – was plant Micron am 9. Dezember?
Rekordjahr, Rekordprognose und langfristige Lieferverträge – und doch hat die Aktie binnen eines Monats fast ein Fünftel verloren. Warum Micron-Chef Mehrotra jetzt mehr Geld für Aktionäre in Aussicht stellt und was das für die Micron Aktie bedeutet.
Das Rekordjahr
Dreieinhalbmal so viel Umsatz
Die Dimensionen sind atemberaubend: Im Geschäftsjahr 2026 setzte Micron 133,2 Milliarden Dollar um, nach 37,4 Milliarden Dollar im Vorjahr. Allein im vierten Quartal waren es 54,2 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 33,42 Dollar. Für das laufende erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellt Micron rund 61,5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Mehrotra erwartet ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027 und erhöht die Investitionen in Technologie und Fertigung.
Die Sorge
Wie lange hält der Zyklus?
Die Skepsis der Börse hat einen Namen: Zyklus. Speicherchips galten jahrzehntelang als Massenware mit brutalen Preisschwankungen. Micron hält mit langfristigen Verträgen dagegen: 26 strategische Kundenvereinbarungen sollen bis 2030 mehr als 35 Prozent des Umsatzes absichern, die Laufzeiten reichen bis 2031. Marktbeobachter fürchten dennoch, dass ab 2028 deutlich höhere Kapazitäten auf die Preise drücken könnten. Für die Micron Aktie wird damit der 9. Dezember zum nächsten wichtigen Termin.
Micron verdient derzeit mehr Geld als je zuvor, die Börse preist aber bereits das Ende des Booms ein. Höhere Ausschüttungen wären ein Signal, dass das Management an die Dauerhaftigkeit glaubt.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Wie viel Umsatz hat Micron im Geschäftsjahr 2026 erzielt?
Micron setzte 133,2 Milliarden Dollar um, nach 37,4 Milliarden Dollar im Vorjahr.
Warum ist die Micron Aktie zuletzt gefallen?
Anleger fürchten ein Ende des Speicherzyklus und sinkende Preise bei steigenden Kapazitäten. Zwischen Mitte Oktober und Mitte November verlor die Aktie rund 18 Prozent.
Was passiert am 9. Dezember?
Micron-Chef Mehrotra hat für die Zeit ab dem 9. Dezember höhere Kapitalrückflüsse an Aktionäre in Aussicht gestellt. Details sind noch offen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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