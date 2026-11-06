Microchip Technology Aktie: Q2-Umsatz explodiert, Kurs stürzt ab!

Die Microchip Technology-Aktie (ISIN: US5950171042, WKN: 886105, Ticker: MCHP) steht trotz kräftiger Geschäftszuwächse unter erheblichem Verkaufsdruck. Am 5. November 2026 schloss das Papier bei 64,85 USD und verlor damit 10,49 USD beziehungsweise 13,92%. Nachbörslich ging es bis 19:58 Uhr US-Ostküstenzeit um weitere 2,60 USD beziehungsweise 4,01% auf 62,25 USD abwärts. Den Kursverlusten stehen Quartalszahlen gegenüber, die bei Umsatz und Ergebnis über den eigenen Erwartungen des Halbleiterherstellers liegen. Dieser Gegensatz macht die Aktie besonders interessant: Das operative Comeback gewinnt an Kraft, doch der Ausblick enthält Punkte, die Anleger genauer prüfen müssen. Die zeitliche Abfolge ist dabei wichtig: Der reguläre Tagesverlust und die nachbörsliche Bewegung sind getrennt zu betrachten. Aus den vorliegenden Angaben lässt sich nicht ableiten, dass der gesamte Kursrutsch durch die Zahlen ausgelöst wurde.