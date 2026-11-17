Microchip stellt Mikrocontroller und analoge Chips für Industrie, Autos und Rechenzentren her. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 42,2 Prozent auf 1,622 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,97 US-Dollar über den Erwartungen.

Das Industriegeschäft wuchs um gut 50 Prozent, das Geschäft mit Rechenzentren um fast 56 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet Microchip 1,573 bis 1,638 Milliarden US-Dollar Umsatz.