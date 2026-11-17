Die Erholung läuft: Raymond-James-Analystin Melissa Fairbanks bestätigt für die Microchip-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 80 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 58,64 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 36 Prozent.
Microchip-Aktie: Umsatz plus 42 Prozent – Raymond James sieht 36 Prozent Potenzial
Raymond-James-Analystin Melissa Fairbanks bestätigt ihre positive Einstufung der Microchip-Aktie mit einem Kursziel von 80 US-Dollar. Der Chiphersteller erholt sich kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microchip Technology Inc.
- Handelssymbol
- MCHP (Nasdaq)
- Analystin
- Melissa Fairbanks
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- Raymond James
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 80 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Raymond James zur Microchip-Aktie
Chipzyklus dreht nach oben – Fairbanks bleibt positiv
Melissa Fairbanks sieht Microchip im Aufschwung.
Microchip stellt Mikrocontroller und analoge Chips für Industrie, Autos und Rechenzentren her. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 42,2 Prozent auf 1,622 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,97 US-Dollar über den Erwartungen.
Das Industriegeschäft wuchs um gut 50 Prozent, das Geschäft mit Rechenzentren um fast 56 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet Microchip 1,573 bis 1,638 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Raymond-James-Analystin Melissa Fairbanks zu lesen ist:
Starke Erholung
Der Umsatz stieg um mehr als 40 Prozent.
Hohe Marge
Die bereinigte operative Marge erreichte 39,5 Prozent.
Volle Auftragsbücher
Das Management sprach von wachsenden Auftragsbeständen und ersten Lieferengpässen.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Besser als die Saison
Die Prognose für das Dezemberquartal liegt laut Management 5 bis 7 Prozent über dem üblichen saisonalen Verlauf.
Microchip zahlt eine Quartalsdividende von 0,455 US-Dollar je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Raymond James & Associates, Inc., Analystin Melissa Fairbanks. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 80 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.raymondjames.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Microchip Technology Inc. (MCHP): Kaufen, Kursziel 80,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Melissa Fairbanks, Aktienanalystin, Raymond James & Associates, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Melissa Fairbanks, Aktienanalystin, Raymond James & Associates, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.