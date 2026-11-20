Wie hoch ist die Verbraucherstimmung der Uni Michigan im November? Der Endwert liegt bei 51,5 Punkten, nach 48,0 im Oktober und 51,0 in der ersten Schätzung.

Wie hoch ist die Inflationserwartung? Die Ein-Jahres-Erwartung sank auf 3,7 Prozent, den tiefsten Wert seit März.

Wann erhöht die Fed die Zinsen? Der Markt rechnet im Dezember mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte.

Welche Daten folgen? In der Thanksgiving-Woche stehen unter anderem das Conference-Board-Verbrauchervertrauen (24. November) und PCE (25. November) an.