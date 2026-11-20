Die US-Verbraucher sind im November etwas zuversichtlicher, und das drückt auf die Inflationsangst: Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg laut Endwert auf 51,5 Punkte und traf damit die Erwartungen, die Ein-Jahres-Inflationserwartung sank deutlich auf 3,7 Prozent, den niedrigsten Wert seit März (Der Aktionär, 20. November, 16:55 Uhr). Für den S&P 500 ist das eine seltene gute Zahl in einer schlechten Woche: Der Index lag um 16:47 Uhr MEZ (10:47 Uhr New Yorker Zeit) laut dpa-AFX bei 7.107 Punkten, ein Minus von 0,96 Prozent.
Michigan-Verbraucherstimmung: Endwert 51,5, Inflationserwartung auf 3,7 Prozent gesunken – entlastet das den S&P 500 vor dem Fed-Zinsschritt?
Die Uni-Michigan-Umfrage liefert für November 51,5 Punkte, und die Ein-Jahres-Inflationserwartung fällt auf 3,7 Prozent, den tiefsten Wert seit März. Was die Verbraucherstimmung für Fed, Konsumaktien und den S&P 500 bedeutet.
Die Zahlen
Wie hat sich die Michigan-Verbraucherstimmung im November entwickelt?
Die erste Schätzung Mitte November lag bei 51,0 Punkten nach 48,0 im Oktober; der Endwert von 51,5 bestätigt damit die Erholung. Beim Preisempfinden fällt die Revision größer aus: Die vorläufige Ein-Jahres-Inflationserwartung lag noch bei 4,3 Prozent (Oktober 4,7 Prozent), der Endwert liegt bei 3,7 Prozent. Die Fünf-Jahres-Erwartung stand in der vorläufigen Fassung bei 3,4 Prozent; ihren Endwert konnten wir in den geprüften Quellen nicht finden.
|Kennzahl
|Oktober
|November vorläufig
|November Endwert
|Verbraucherstimmung
|48,0
|51,0
|51,5
|Aktuelle Lage
|46,7
|51,0
|–
|Erwartungen
|48,8
|50,9
|–
|Inflationserwartung 1 Jahr
|4,7 %
|4,3 %
|3,7 %
|Inflationserwartung 5 Jahre
|3,5 %
|3,4 %
|–
Endwerte für Lage-, Erwartungsindex und Fünf-Jahres-Erwartung in den geprüften Quellen nicht gefunden (–).
Quelle: Uni Michigan (vorläufige Werte), Der Aktionär (Endwerte), 20.11.2026
Notenbank
Was heißt die sinkende Inflationserwartung für die Fed?
Die Fed steht vor einer weiteren Leitzinserhöhung im Dezember. Der CME FedWatch zeigt laut Newsquawk (Stand 20. November) eine Wahrscheinlichkeit von 99,2 Prozent für einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte. Nach dem Protokoll der letzten Sitzung hatte sich Gouverneur Christopher Waller sogar für 0,50 Punkte ausgesprochen. Eine niedrigere Inflationserwartung der Haushalte nimmt der Debatte etwas Druck, ändert am erwarteten Dezember-Schritt nach Marktlage aber nichts. Weitere Daten kommen in der Thanksgiving-Woche: Am 25. November stehen die Konsumausgaben-Preise (PCE) für Oktober an.
Aktienmarkt
Was bedeutet die Verbraucherstimmung für Konsumaktien und den S&P 500?
Konsumaktien hängen an der Kauflaune der Haushalte. Am Freitag zeigte sich das gemischt: Walmart stützte den Dow, die Gap Aktie legte 16 Prozent zu, die Ross Stores Aktie verlor 2,7 Prozent wegen eines Ausblicks unter den Erwartungen (dpa-AFX, 16:47 Uhr MEZ). Der Dow Jones lag 0,23 Prozent im Plus bei 49.209 Punkten, der Nasdaq 100 minus 2,30 Prozent bei 25.907 Punkten. Das Bild: Defensive Konsumwerte halten, KI-getriebene Technologiewerte leiden.
FAQ zur Michigan-Verbraucherstimmung
Wie hoch ist die Verbraucherstimmung der Uni Michigan im November? Der Endwert liegt bei 51,5 Punkten, nach 48,0 im Oktober und 51,0 in der ersten Schätzung.
Wie hoch ist die Inflationserwartung? Die Ein-Jahres-Erwartung sank auf 3,7 Prozent, den tiefsten Wert seit März.
Wann erhöht die Fed die Zinsen? Der Markt rechnet im Dezember mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte.
Welche Daten folgen? In der Thanksgiving-Woche stehen unter anderem das Conference-Board-Verbrauchervertrauen (24. November) und PCE (25. November) an.
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