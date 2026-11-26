Die Michelin-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Reifenhersteller an der Euronext Paris 1,41 Prozent höher bei 31,56 Euro, ein Plus von 0,44 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 31,12 Euro.
Michelin-Aktie als CAC40 Gewinner: Reifenhersteller zieht mit dem Markt an
Die Michelin-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,41 % auf 31,56 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Eine eigene Nachricht gab es nicht.
CAC40 Gewinner
Warum die Michelin-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Michelin-Aktie profitiert vom Marktumfeld und der Erholung der Autobranche: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Stellantis legte um 3,77 Prozent zu, Renault um 2,41 Prozent. Die US-Zollpläne gelten zudem als weniger schädlich als befürchtet.
Einordnung
Michelin beliefert Autohersteller und den Ersatzteilmarkt weltweit. Die Aktie hängt deshalb an der Stimmung in der Autoindustrie und an der globalen Konjunktur.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA
- ISIN
- FR001400AJ45
- Handelssymbol
- ML (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MGDDY (OTC)
- Kurs
- 31,56 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Michelin-Aktie
Warum ist die Michelin-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt und die Autobranche erholten sich, die Aktie stieg um 1,41 Prozent.
Was macht Michelin? Der Konzern stellt Reifen für Pkw, Lkw und Spezialfahrzeuge her.
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