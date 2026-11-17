Anteil von Bund und Land Niedersachsen an der Meyer Werft, den MSC laut Medienberichten übernehmen könnte rund 80 %

Eigenkapital, mit dem Bund und Land 2024 eingestiegen sind (je 200 Mio. €) 400 Mio. €

staatlicher Kreditrahmen aus der Rettung 2024 2,6 Mrd. €