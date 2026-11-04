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MetLife: Prämien, Gebühren und sonstige Erträge steigen im dritten Quartal um 12 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 22:47 3 Min. MetLife, Inc.

Das bereinigte Ergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, stieg um 12 Prozent auf 1,78 Mrd. USD. Ohne Sondereffekte legte das bereinigte verwässerte Ergebnis je Stammaktie um 22 Prozent zu.

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Gesamterträge, +18,2 % 20,5 Mrd. USD Prämien, Gebühren und sonstige Erträge, +12 % 14,1 Mrd. USD Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, +187 % 2,35 Mrd. USD Bereinigtes Ergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, +12 % 1,78 Mrd. USD Der US-Versicherer MetLife, Inc. hat am 4. November 2026 seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Die Prämien, Gebühren und sonstigen Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent auf 14,1 Mrd. USD nach 12,5 Mrd. USD. Die Gesamterträge erhöhten sich um 18,2 Prozent auf 20,5 Mrd. USD nach 17,4 Mrd. USD. Das Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, wuchs von 818 Mio. USD auf 2,35 Mrd. USD. Laut Unternehmen wurde es von Nettogewinnen aus Derivaten und einem höheren bereinigten Ergebnis getragen. Die Nettogewinne aus Derivaten betrugen nach Steuern 551 Mio. USD; getrieben wurden sie durch Gewinne aus eingebetteten Derivaten im Zusammenhang mit abgegebener Rückversicherung infolge höherer US-Zinsen. Dem standen Nettoverluste aus Kapitalanlagen von nach Steuern 340 Mio. USD gegenüber. Die jährliche versicherungsmathematische Annahmenüberprüfung und sonstige Versicherungsanpassungen minderten das Nettoergebnis um 56 Mio. USD. Dieselbe Annahmenüberprüfung und die sonstigen Versicherungsanpassungen verringerten das bereinigte Ergebnis um 46 Mio. USD. Insgesamt beliefen sich die Sondereffekte (notable items) im Quartal auf minus 46 Mio. USD, im Vorjahresquartal hatten sie plus 18 Mio. USD betragen. Das bereinigte Ergebnis, den Stammaktionären zurechenbar, stieg um 12 Prozent von 1,58 Mrd. USD auf 1,78 Mrd. USD. Ohne Sondereffekte legte es gegenüber dem Vorjahresquartal um 17 Prozent zu. Den Anstieg des bereinigten Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresquartal führt MetLife auf höhere variable Kapitalerträge, breites Volumenwachstum und günstige Risikozeichnung zurück. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Stammaktie erhöhte sich von 2,37 USD auf 2,78 USD, ohne Sondereffekte von 2,34 USD auf 2,85 USD. Nach Angaben des Unternehmens war dies beim bereinigten Ergebnis je Aktie ohne Sondereffekte das höchste Quartalsergebnis in der Geschichte von MetLife. Das verwässerte Nettoergebnis je Stammaktie stieg von 1,22 USD auf 3,67 USD, das Ergebnis vor Ertragsteuern von 1,21 Mrd. USD auf 3,00 Mrd. USD. Die Nettokapitalerträge nahmen gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 6,20 Mrd. USD zu, nach 6,09 Mrd. USD. Als Gründe nennt das Unternehmen höhere variable Kapitalerträge und Vermögenswachstum. Die Eigenkapitalrendite (ROE) der Stammaktionäre lag bei 42,7 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahresquartal, ein Plus von 29,6 Prozentpunkten. Im Quartal kaufte MetLife zudem eigene Aktien für 650 Mio. USD zurück. Für das Gesamtjahr sieht sich MetLife nach eigenen Angaben auf Kurs, sein Ziel für die Free-Cashflow-Quote zu erreichen. Ebenso sieht sich das Unternehmen beim Ziel für die direkte Kostenquote für das Gesamtjahr auf Kurs. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamterträge 20,5 Mrd. USD 17,4 Mrd. USD +18,2 % Prämien, Gebühren und sonstige Erträge 14,1 Mrd. USD 12,5 Mrd. USD +12 % Nettoergebnis, den Stammaktionären zurechenbar 2,35 Mrd. USD 818 Mio. USD +187 % Bereinigtes Ergebnis, den Stammaktionären zurechenbar 1,78 Mrd. USD 1,58 Mrd. USD +12 % Verwässertes Nettoergebnis je Stammaktie 3,67 USD 1,22 USD +201 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Stammaktie 2,78 USD 2,37 USD +17 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Stammaktie ohne Sondereffekte (notable items) 2,85 USD 2,34 USD +22 % Ergebnis vor Ertragsteuern 3,00 Mrd. USD 1,21 Mrd. USD +147,9 % Group Benefits: bereinigtes Ergebnis 523 Mio. USD 456 Mio. USD +15 % Asien: bereinigtes Ergebnis 602 Mio. USD 540 Mio. USD +11 % Retirement and Income Solutions (RIS): bereinigtes Ergebnis 413 Mio. USD 441 Mio. USD -6 % Lateinamerika: bereinigtes Ergebnis 215 Mio. USD 148 Mio. USD +45 % Nettokapitalerträge 6,20 Mrd. USD 6,09 Mrd. USD +2 % Eigenkapitalrendite (ROE) der Stammaktionäre 42,7 % 13,1 % +29,6 Pp. Quelle : MetLife, Inc., Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von MetLife, Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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