Die Metaplanet Aktie (Frankfurt: DN3, ISIN JP3481200008) notiert am Mittwoch, 18. November 2026, um 07:31 Uhr bei 1,10 Euro, knapp über dem 52-Wochen-Tief von 1,06 Euro und weit unter dem Hoch von 3,38 Euro (Börse Express). Am Dienstag verlor sie rund 3 Prozent, nachdem Metaplanet seine Prognose für 2026 gesenkt hat: Der Umsatz soll nur noch 6,5 statt 16 Milliarden Yen erreichen, der operative Gewinn 3,0 statt 11,4 Milliarden Yen (IT Boltwise). Wer nach der Metaplanet Aktie und dem Bitcoin Kurs sucht, will wissen: Was ist vom japanischen Bitcoin-Treasury-Modell geblieben, wenn Bitcoin bei rund 63.000 Dollar steht?
Metaplanet Aktie: Umsatzziel von 16 auf 6,5 Milliarden Yen gekappt, Aktie nahe Jahrestief bei 1,10 Euro – wie lange trägt das Bitcoin-Modell?
Metaplanet senkt die Umsatz- und Gewinnziele für 2026 drastisch, die Aktie notiert bei rund 1,10 Euro knapp über dem 52-Wochen-Tief, der mNAV liegt unter 1 und am 30. November folgt der MSCI-Ausschluss. Die Zahlen und was Anleger beobachten.
Prognose gesenkt
Warum kappt Metaplanet die Ziele für 2026?
Als Grund nennen die Berichte eine schwächere Finanzierung und geringere Aktivität im Bitcoin-Ertragsgeschäft.
Das Ertragsgeschäft, bei dem Metaplanet seinen Bitcoin-Bestand unter anderem über Optionen verwertet, trägt damit weniger als geplant. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5.895 Millionen Yen und einen Nettoverlust von 27.157 Millionen Yen für die Eigentümer. Der Verlust aus Bitcoin-Verkäufen betrug 19.171 Millionen Yen, hinzu kamen Bewertungsverluste von 8.040 Millionen Yen (Börse Express, 18.11.2026).
Kurz vor dem Ziel fehlt also der Rückenwind: Die Gesellschaft hat zugleich Wandelanleihen über 52 Milliarden Yen begeben, deren Erlöse vorrangig in Aktienrückkäufe fließen sollen. Der Vorstand ermächtigte Rückkäufe von bis zu 200 Millionen Aktien beziehungsweise 60 Milliarden Yen, laufend bis zum 13. Oktober 2027; zwischen dem 1. und 12. November wurde bereits zurückgekauft.
Was bedeutet der mNAV unter 1 für die Metaplanet Aktie?
Börse Express nennt einen mNAV unter 1,0. Das heißt: Der Börsenwert liegt unter dem Wert der gehaltenen Bitcoin. Aktienrückkäufe unter diesem Wert sind rechnerisch günstiger als zusätzliche Bitcoin-Käufe, das erklärt die Überschrift „Bitcoin-Käufe müssen hinten anstehen“. Das ist eine Einordnung der Redaktion; die Quellen nennen den Bitcoin-Bestand nicht.
Zusätzlichen Druck bringt MSCI: Der Index-Anbieter kündigte am 11. November den Ausschluss aus dem MSCI Japan Small Cap Index an, wirksam nach Handelsschluss am 30. November 2026. Indexfonds müssen die Aktie dann abgeben. Auch die Strategy Aktie, das US-Vorbild des Treasury-Modells, steht vor einem MSCI-Ausschluss und fiel am Mittwoch bei einem Bitcoin Kurs um 63.000 Dollar auf 91,69 Dollar (CoinDesk, 10:48 Uhr New Yorker Zeit).
|Kennzahl
|Wert
|Umsatzziel 2026 neu / alt
|6,5 Mrd. JPY / 16 Mrd. JPY
|Ziel operativer Gewinn neu / alt
|3,0 Mrd. JPY / 11,4 Mrd. JPY
|Umsatz 9 Monate
|5.895 Mio. JPY
|Nettoverlust Eigentümer 9 Monate
|27.157 Mio. JPY
|Verlust aus Bitcoin-Verkäufen
|19.171 Mio. JPY
|Wandelanleihen (Oktober)
|52 Mrd. JPY
|Rückkaufrahmen
|bis 60 Mrd. JPY / 200 Mio. Aktien
|Aktienkurs
|1,10 EUR (52-Wochen: 1,06-3,38 EUR)
Beträge in Millionen bzw. Milliarden japanischen Yen (JPY). Kurs 18.11.2026, 07:31 Uhr.
Quelle: Börse Express, IT Boltwise, 18.11.2026
Was Anleger bei der Metaplanet Aktie jetzt beobachten
Den MSCI-Stichtag am 30. November und die Kursreaktion danach
Die weiteren Rückkäufe im Rahmen der Ermächtigung bis Oktober 2027
Den Bitcoin Kurs und das Fed-Protokoll am Abend (20:00 Uhr MEZ)
Die Entwicklung bei der Strategy Aktie und anderen Treasury-Firmen
FAQ zur Metaplanet Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Metaplanet Aktie? Börse Express nennt 1,10 Euro am 18. November 2026 um 07:31 Uhr, bei einem 52-Wochen-Tief von 1,06 Euro.
Warum fällt die Metaplanet Aktie? Das Unternehmen hat Umsatz- und Gewinnziel für 2026 gesenkt, der mNAV liegt unter 1 und der MSCI-Ausschluss steht an.
Was ist der MSCI-Ausschluss bei Metaplanet? MSCI nimmt Metaplanet nach Handelsschluss am 30. November 2026 aus dem MSCI Japan Small Cap Index.
Gibt es eine Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab. Die Ziele stammen vom Unternehmen selbst.
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