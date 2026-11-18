Börse Express nennt einen mNAV unter 1,0. Das heißt: Der Börsenwert liegt unter dem Wert der gehaltenen Bitcoin. Aktienrückkäufe unter diesem Wert sind rechnerisch günstiger als zusätzliche Bitcoin-Käufe, das erklärt die Überschrift „Bitcoin-Käufe müssen hinten anstehen“. Das ist eine Einordnung der Redaktion; die Quellen nennen den Bitcoin-Bestand nicht.

Zusätzlichen Druck bringt MSCI: Der Index-Anbieter kündigte am 11. November den Ausschluss aus dem MSCI Japan Small Cap Index an, wirksam nach Handelsschluss am 30. November 2026. Indexfonds müssen die Aktie dann abgeben. Auch die Strategy Aktie, das US-Vorbild des Treasury-Modells, steht vor einem MSCI-Ausschluss und fiel am Mittwoch bei einem Bitcoin Kurs um 63.000 Dollar auf 91,69 Dollar (CoinDesk, 10:48 Uhr New Yorker Zeit).