Die Metaplanet Aktie (Tokio, Ticker 3350) steht vor einer Zäsur. Der Indexanbieter MSCI streicht das japanische Bitcoin-Treasury-Unternehmen zum Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index. Am 11. November, dem Tag der Entscheidung, hatte die Metaplanet Aktie in Tokio bei 231 Yen geschlossen, ein Minus von 2,53 Prozent. Für Anleger, die den Bitcoin Kurs und Krypto-Aktien beobachten, ist der Fall ein Signal: Wer Bitcoin in der Bilanz hält, ist für große Indexanbieter nicht mehr automatisch ein normales Unternehmen.
Metaplanet Aktie: MSCI wirft Japans Bitcoin-Vorreiter aus dem Index – was bleibt vom Treasury-Modell?
Zum Handelsschluss am 30. November fliegt die Metaplanet Aktie (Tokio, Ticker 3350) aus dem MSCI Japan Small Cap Index, zugleich muss die Strategy Aktie den MSCI USA verlassen. Was die neue MSCI-Regel für Bitcoin-Treasury-Firmen bedeutet, welche Verkäufe Analysten erwarten und wie der schwache Bitcoin Kurs die Lage für Krypto-Aktien verschärft.
Die Entscheidung
Warum streicht MSCI Metaplanet und Strategy?
Grundlage ist eine neue Regel zu Unternehmen ohne ausreichendes operatives Geschäft. Nach den Berichten von The Block und Blockhead prüft MSCI künftig operative Vermögenswerte und mehrere Finanzkennzahlen, um zu entscheiden, ob ein Unternehmen im Index bleiben darf. Strategy (Ticker MSTR) hatte die Regel im Vorfeld als diskriminierend kritisiert. Am 11. November bestätigte MSCI im Abschlussreview: Strategy fliegt aus dem MSCI USA Index, Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap Index, Upexi aus dem MSCI USA Micro Cap Index. Sharplink steht nur auf einer Beobachtungsliste.
Der Stichtag ist der Handelsschluss am 30. November, die Änderungen wirken also ab dem Folgetag. Der nächste reguläre MSCI-Review steht im Februar an. Für Strategy bedeutet die Streichung nach Blockhead auch das Ausscheiden aus MSCI World und MSCI ACWI.
Die Folgen
Wie viel Geld müssen Indexfonds verkaufen – und wer trifft es zuerst?
Die Schätzungen konzentrieren sich auf die größere Strategy Aktie. JPMorgan rechnete mit möglichen Verkäufen von rund 2,8 Milliarden Dollar und bis zu 8,8 Milliarden Dollar, falls andere Indexanbieter dem Beispiel folgen. Laut Cointelegraph halten MSCI-nahe Fonds rund 13 Millionen Strategy-Aktien, etwa 3,1 Prozent der Stammaktien, weniger als einen Handelstag am Umsatz. Blockhead weist darauf hin, dass die Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten genannt wurden.
Für die Metaplanet Aktie liegen keine vergleichbaren Schätzungen vor. Die Aktie ist im Segment Small Cap, wo geringere Liquidität Kursausschläge verstärken kann. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Prognose. Die Frage der kommenden Tage lautet, ob die Streichung bereits eingepreist ist: Blockhead nennt die Löschung „widely expected“, also weithin erwartet.
|Unternehmen
|Index
|Anmerkung
|Strategy (MSTR)
|MSCI USA, damit auch World und ACWI
|größter Fall, JPMorgan: ca. 2,8 Mrd. $ Verkäufe
|Metaplanet (3350)
|MSCI Japan Small Cap
|Schluss 11.11.: 231 ¥
|Upexi
|MSCI USA Micro Cap
|kleiner Treasury-Wert
|Sharplink
|–
|nur auf Beobachtungsliste
Quelle: The Block, Cointelegraph, Blockhead, CoinMarketCap (11./12.11.2026)
Der Bitcoin-Hebel
Was bedeutet der Bitcoin Kurs von 64.000 Dollar für Treasury-Firmen – und für Krypto-Aktien insgesamt?
Treasury-Firmen wie Metaplanet und Strategy sind gehebelte Wetten auf den Bitcoin Kurs. Strategy hält nach einer Meldung bei der US-Börsenaufsicht 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 64.300 Dollar am Mittwochmorgen (CoinGecko, 05:48 Uhr MEZ) liegt dieser Bestand im Buchverlust. Die Strategy Aktie fiel nach Blockhead im Monat bis zum 6. November um 21,6 Prozent und liegt rund 75 Prozent unter dem Rekord. Auch andere Krypto-Aktien leiden: Die Coinbase Aktie schloss am Montag mit 119,84 Dollar auf dem Jahrestief.
Für die Metaplanet Aktie kommen zwei Belastungen zusammen: der schwache Bitcoin Kurs, der den Wert des Tresors drückt, und der Wegfall passiver Käufer. Wie viele Bitcoin Metaplanet aktuell hält, konnte die Redaktion in den geprüften Quellen nicht verifizieren und nennt deshalb keine Zahl.
Häufige Fragen zur Metaplanet Aktie
Wann fliegt die Metaplanet Aktie aus dem MSCI-Index?
Zum Handelsschluss am 30. November 2026 aus dem MSCI Japan Small Cap Index.
Warum wirft MSCI Bitcoin-Firmen aus dem Index?
Wegen einer neuen Regel, die operative Vermögenswerte und Finanzkennzahlen prüft. Strategy, Metaplanet und Upexi fielen durch.
Was passiert mit der Strategy Aktie?
Sie verlässt den MSCI USA Index. JPMorgan schätzte mögliche Verkäufe auf 2,8 Milliarden Dollar.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs?
Am 18. November um 05:48 Uhr MEZ rund 64.336 Dollar (CoinGecko).
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