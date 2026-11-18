Die Schätzungen konzentrieren sich auf die größere Strategy Aktie. JPMorgan rechnete mit möglichen Verkäufen von rund 2,8 Milliarden Dollar und bis zu 8,8 Milliarden Dollar, falls andere Indexanbieter dem Beispiel folgen. Laut Cointelegraph halten MSCI-nahe Fonds rund 13 Millionen Strategy-Aktien, etwa 3,1 Prozent der Stammaktien, weniger als einen Handelstag am Umsatz. Blockhead weist darauf hin, dass die Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten genannt wurden.

Für die Metaplanet Aktie liegen keine vergleichbaren Schätzungen vor. Die Aktie ist im Segment Small Cap, wo geringere Liquidität Kursausschläge verstärken kann. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Prognose. Die Frage der kommenden Tage lautet, ob die Streichung bereits eingepreist ist: Blockhead nennt die Löschung „widely expected“, also weithin erwartet.