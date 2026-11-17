Die Metaplanet Aktie (Börse Tokio: 3350, ISIN: JP3481200008, in Deutschland unter dem Kürzel DN3 gehandelt) kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagvormittag notierte das Papier in Tokio um 11:00 Uhr Ortszeit (03:00 Uhr MEZ) bei 198 Yen, ein Minus von 2,9 Prozent zum Vortag – der fünfte Verlusttag in Folge, das Tagestief lag bei 195 Yen. Binnen fünf Handelstagen summiert sich der Rückgang auf 16,5 Prozent. Zwei Auslöser treffen zusammen: Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei rund 64.600 Dollar (CoinGecko, gegen 08:20 Uhr MEZ) und damit weit unter dem Einstand von Metaplanet. Und am 30. November fliegt die Aktie aus den Indizes des Anbieters MSCI.
Metaplanet Aktie: MSCI-Rauswurf in zwei Wochen, Bitcoin-Schatz ein Drittel unter Einstand – wie lange trägt Japans Saylor-Strategie noch?
Die Metaplanet Aktie fällt in Tokio den fünften Tag in Folge und notiert unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Ende November fliegt Japans größter Bitcoin-Hamsterer aus den MSCI-Indizes, die 44.000 Bitcoin liegen rund ein Drittel unter Einstand. Was Anleger jetzt über Bewertung, Schulden und Bitcoin-Ziele wissen müssen.
Die Bewertung
Ist die Metaplanet Aktie weniger wert als ihre Bitcoin?
Für eine Firma, deren Geschäftsmodell darauf beruht, Bitcoin zu sammeln, ist das die entscheidende Frage – und die Antwort lautet derzeit: ja.
Laut einer Auswertung von Coinotaku liegt der Unternehmenswert von Metaplanet nur noch beim 0,87-Fachen des Bitcoin-Bestands, die Aktie notiert zudem bei rund der Hälfte des Nettovermögens je Aktie. Anleger zahlen also weniger als die Bitcoin in der Bilanz wert sind. Vor anderthalb Jahren war es umgekehrt: Mitte Juni 2025 kostete die Metaplanet Aktie in der Spitze 1.930 Yen, Anleger zahlten ein Vielfaches des Bitcoin-Werts. Seither hat das Papier rund 90 Prozent verloren, seit Jahresbeginn etwa die Hälfte.
These der Redaktion: Das Modell der Bitcoin-Treasury-Firmen funktioniert nur, solange die Börse einen Aufschlag auf die Bitcoin zahlt. Notiert die Aktie mit Abschlag, kehrt sich der Mechanismus um: Neue Aktien zu verkaufen, um Bitcoin zu kaufen, vernichtet dann Wert statt ihn zu schaffen.
Der Bitcoin-Bestand
Wie viel Bitcoin hat Metaplanet und zu welchem Preis?
Metaplanet hielt per Ende September 44.000 Bitcoin, gekauft für insgesamt rund 4,33 Milliarden Dollar – im Schnitt etwa 98.450 Dollar je Bitcoin. Beim aktuellen Bitcoin Kurs liegt der Bestand damit rund ein Drittel unter Einstand. Im dritten Quartal verkaufte das Unternehmen laut CoinDesk 10.000 Bitcoin und kaufte anschließend 11.000 Bitcoin zurück, unter dem Strich ein Plus von 1.000 Bitcoin. Das offizielle Ziel bleibt ehrgeizig: 100.000 Bitcoin bis Ende 2026 und 210.000 Bitcoin bis Ende 2027. Sechs Wochen vor Jahresende fehlen für das erste Etappenziel noch 56.000 Bitcoin.
|Unternehmen
|Bitcoin-Bestand
|Ø Einstand
|Abstand zum Einstand
|Metaplanet
|44.000 BTC
|rund 98.450 $
|rund −34 %
|Strategy
|850.849 BTC
|rund 75.450 $
|rund −14 %
Einstand im Durchschnitt je Bitcoin. Abstand zum Einstand eigene Rechnung beim Bitcoin Kurs von rund 64.600 Dollar.
Quelle: CoinDesk (5.10.2026); The Block (16.11.2026); CoinGecko (17.11.2026)
Der Vergleich mit dem Vorbild Strategy zeigt das Problem: Michael Saylors Firma liegt mit ihren Bitcoin rund 14 Prozent im Minus, Metaplanet mehr als doppelt so tief. Wer spät und teuer gekauft hat, leidet im Abschwung stärker. Auch die Strategy Aktie fliegt Ende November aus den MSCI-Indizes.
Der Indexrauswurf
Was bedeutet der MSCI-Austritt für die Metaplanet Aktie?
MSCI hatte am 11. November mitgeteilt, dass Metaplanet nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI Japan Small Cap Index gestrichen wird. Grundlage ist eine neue Regel für Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft, die im Oktober beschlossen wurde. Metaplanet ist laut crypto.news der einzige japanische Nebenwert, den es trifft. Indexfonds, die MSCI-Indizes nachbilden, müssen ihre Positionen bis zum Stichtag verkaufen. Eine Schätzung für Metaplanet liegt nicht vor. Für Strategy rechnet JPMorgan laut Berichten mit Abflüssen von rund 2,8 Milliarden Dollar.
Die Bilanz
Wie solide ist die Finanzierung?
Die Zahlen nach neun Monaten zeigen den Preis der Strategie. Der Umsatz, überwiegend Prämien aus dem Verkauf von Bitcoin-Optionen, stieg zwar auf 5,9 Milliarden Yen. Unter dem Strich stand aber ein Nettoverlust von 27,2 Milliarden Yen, davon 19,2 Milliarden Yen aus dem Bitcoin-Verkauf im dritten Quartal. Die Umsatzprognose für 2026 senkte Metaplanet von 16 auf 6,5 Milliarden Yen, die Optionserlöse halbierten sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Auf der Passivseite stehen eine mit 649,5 Millionen Dollar in Anspruch genommene Kreditlinie, kurzfristige Kredite und Anleihen sowie eine Wandelanleihe. Gleichzeitig kauft Metaplanet eigene Aktien zurück: bis zum 12. November rund 108,7 Millionen Stück für 28,3 Milliarden Yen – ein Signal, dass das Management die Aktie selbst für unterbewertet hält.
Heute nach US-Börsenschluss (Mittwoch früh in Tokio): Nvidia-Zahlen
Ein Stimmungstest für Technologie- und Bitcoin-Werte weltweit.
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher – Gegenwind für Bitcoin.
30. November: MSCI-Streichung
Indexfonds müssen bis zum Handelsschluss verkaufen, wirksam ab 1. Dezember.
Häufige Fragen zur Metaplanet Aktie
Wo steht die Metaplanet Aktie?
Am 17. November um 11:00 Uhr Tokioter Zeit bei 198 Yen, 2,9 Prozent unter dem Vortag und rund 90 Prozent unter dem Hoch von Juni 2025.
Wie viel Bitcoin besitzt Metaplanet?
Per Ende September 44.000 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstand von rund 98.450 Dollar.
Warum fliegt Metaplanet aus dem MSCI?
Wegen einer neuen MSCI-Regel für Unternehmen ohne nennenswertes operatives Geschäft. Neben Metaplanet trifft es auch die Strategy Aktie.
Gibt es eine Metaplanet Aktie Prognose der Redaktion?
Nein. Entscheidend bleiben der Bitcoin Kurs und die Indexverkäufe bis Ende November.
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