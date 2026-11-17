Die Zahlen nach neun Monaten zeigen den Preis der Strategie. Der Umsatz, überwiegend Prämien aus dem Verkauf von Bitcoin-Optionen, stieg zwar auf 5,9 Milliarden Yen. Unter dem Strich stand aber ein Nettoverlust von 27,2 Milliarden Yen, davon 19,2 Milliarden Yen aus dem Bitcoin-Verkauf im dritten Quartal. Die Umsatzprognose für 2026 senkte Metaplanet von 16 auf 6,5 Milliarden Yen, die Optionserlöse halbierten sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal. Auf der Passivseite stehen eine mit 649,5 Millionen Dollar in Anspruch genommene Kreditlinie, kurzfristige Kredite und Anleihen sowie eine Wandelanleihe. Gleichzeitig kauft Metaplanet eigene Aktien zurück: bis zum 12. November rund 108,7 Millionen Stück für 28,3 Milliarden Yen – ein Signal, dass das Management die Aktie selbst für unterbewertet hält.