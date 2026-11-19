Die IG Metall ruft in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie zu ganztägigen Warnstreiks auf: Allein in Baden-Württemberg sind laut dpa-AFX (19.11.2026, 10:33 Uhr) rund 90 Betriebe bis Dienstag kommender Woche betroffen, darunter Autozulieferer ZF an mehreren Standorten, das Audi-Werk Ingolstadt und das BMW-Werk München-Milbertshofen. Für die BMW Aktie (ISIN: DE0005190003, FSE: BMW) und andere Autowerte ist das ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor in einem ohnehin angespannten Umfeld: Der DAX notierte am Donnerstag gegen 11:58 Uhr bei 25.824 Punkten (+0,3 %), rund 4 bis 5 Prozent unter dem Rekord von 27.001 Punkten vor einer Woche (dpa-AFX/Ariva).
Metall-Tarifrunde: Ganztägige Warnstreiks bei BMW, Audi und ZF - Was kostet der Konflikt die Autoaktien?
Die IG Metall legt ab Donnerstag in rund 90 Betrieben ganztägig die Arbeit nieder, darunter BMW München, Audi Ingolstadt und ZF. Die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie ist festgefahren – was das für die BMW Aktie, Autoaktien und den DAX bedeutet.
Warnstreik
Warum eskaliert die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie jetzt?
Die dritte Verhandlungsrunde brachte keine Annäherung, der Konflikt gilt als festgefahren. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber bieten nach dpa-AFX-Angaben eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent – bei einer Laufzeit von über 26 Monaten. Sie begründen das mit der hohen Kostenbelastung der Branche und verweisen auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze.
Ganztägige Warnstreiks sind für die Gewerkschaft ein bewusst gesetzter Eskalationsschritt: Sie sind an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Gewerkschaftsfinanzen belasten; Teilnehmende haben Anspruch auf Streikgeld. In Nordrhein-Westfalen und im Bezirk Mitte beginnen die Aktionen teils schon mit der Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch (Stuttgart) wirft den Arbeitgebern Stillstand am Verhandlungstisch vor; sie müssten den Druck in den Betrieben spüren.
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber
|Entgelt
|5% mehr
|Einmalzahlung 2027, 1,3% Stufe 2028
|Laufzeit
|12 Monate
|über 26 Monate
|Stand
|Warnstreiks ausgeweitet
|Verweis auf Kostenbelastung und Stellenabbau
Quelle: dpa-AFX, 19.11.2026
Welche Betriebe und welche Aktien sind betroffen?
Genannt werden Audi in Ingolstadt (zum Volkswagen-Konzern), BMW in München sowie der Zulieferer ZF. Für Anleger relevant: Ganztägige Streiks können Produktionsabläufe in der engen Just-in-time-Kette von Herstellern und Zulieferern stören. Wie groß die Ausfälle tatsächlich sind, ist bislang nicht beziffert; die Konzerne haben dazu in den ausgewerteten Meldungen keine Zahlen genannt.
Parallel läuft bei Volkswagen eine eigene Verhandlungsrunde. Laut aktien.news (19.11.2026) beginnen am kommenden Dienstag in Emden Tarifgespräche; die IG Metall fordert dort 5 Prozent mehr Entgelt, Volkswagen will 12.000 Stellen abbauen. Zugleich ist die Zukunft von vier Werken (Emden, Hannover, Zwickau, Neckarsulm mit zusammen mehr als 40.000 Beschäftigten) offen. Die Volkswagen Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3), die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, FSE: MBG) und die Porsche Aktie (ISIN: DE000PAG9113, FSE: P911) stehen damit ebenso im Fokus wie Zulieferer, etwa die Continental Aktie (ISIN: DE0005439004, FSE: CON) oder die Schaeffler Aktie (ISIN: DE000SHA0100, FSE: SHA0).
Was heißt der Arbeitskampf für DAX und Konjunktur?
Die Metall- und Elektroindustrie ist eine Schlüsselbranche: Rund 3,7 Millionen Beschäftigte arbeiten unter dem Flächentarifvertrag. Lohnabschlüsse prägen Verbraucherpreise, Kostenstrukturen und damit Margen. In einem Umfeld, in dem die Eurozone-Inflation zuletzt bei 4,0 Prozent lag und die EZB am 17. Dezember tagt (siehe unsere Berichterstattung zu den Zinsterminen), beobachten Notenbank und Märkte Tarifabschlüsse besonders genau. Ein hoher Abschluss könnte die Kosten der Hersteller erhöhen; ein langer Streik belastet Produktion und Lieferketten. Eine Kursprognose geben wir nicht ab – entscheidend ist, wie lange der Konflikt dauert.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Dienstag, 24. November: Ende der angekündigten ganztägigen Warnstreiks in Baden-Württemberg und Start der VW-Tarifgespräche in Emden.
Neue Verhandlungsrunde: Ob die Arbeitgeber ihr Angebot nachbessern, ist offen; ein Termin wurde in den ausgewerteten Meldungen nicht genannt.
Unternehmensmeldungen: Mögliche Hinweise von BMW, Audi oder ZF auf Produktionsausfälle.
Makrodaten und EZB: Die Notenbank-Sitzung am 17. Dezember und weitere Inflationsdaten.
FAQ: Warnstreik in der Metallindustrie
Was ist ein Warnstreik? Ein zeitlich befristeter Streik während laufender Tarifverhandlungen, mit dem die Gewerkschaft Druck erzeugt. Anders als ein unbefristeter Streik setzt er keine Urabstimmung voraus.
Welche Forderung stellt die IG Metall? 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit.
Was bieten die Arbeitgeber? Laut dpa-AFX eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent bei einer Laufzeit von über 26 Monaten.
Wie wirkt sich das auf die BMW Aktie aus? Das hängt von Dauer und Ausmaß der Ausfälle ab; belastbare Zahlen dazu liegen bisher nicht vor.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.