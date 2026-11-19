Die dritte Verhandlungsrunde brachte keine Annäherung, der Konflikt gilt als festgefahren. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber bieten nach dpa-AFX-Angaben eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent – bei einer Laufzeit von über 26 Monaten. Sie begründen das mit der hohen Kostenbelastung der Branche und verweisen auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze.

Ganztägige Warnstreiks sind für die Gewerkschaft ein bewusst gesetzter Eskalationsschritt: Sie sind an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Gewerkschaftsfinanzen belasten; Teilnehmende haben Anspruch auf Streikgeld. In Nordrhein-Westfalen und im Bezirk Mitte beginnen die Aktionen teils schon mit der Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch (Stuttgart) wirft den Arbeitgebern Stillstand am Verhandlungstisch vor; sie müssten den Druck in den Betrieben spüren.