In Bayerns Metall- und Elektroindustrie eskaliert der Tarifstreit: Seit Freitag haben laut IG Metall rund 102.000 Beschäftigte in 46 Betrieben an 24-Stunden-Warnstreiks teilgenommen, am Dienstag kamen weitere 17.000 hinzu. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Entgelt, die Arbeitgeber haben bisher 1,3 Prozent geboten. Für Anleger ist der Konflikt aus drei Gründen relevant: Er trifft Produktionsketten bei MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0), Renk und Airbus, er fällt in eine Phase schwacher Konjunkturerwartungen, und die Arbeitgeber koppeln ihn mit einer Warnung vor einem größeren Stellenabbau. Der DAX schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 25.017,81 Punkten (minus 1,26 Prozent, Xetra-Schluss, Bericht 17:53 Uhr).
Metall-Tarifrunde Bayern: 102.000 Warnstreikende, 45.000 Stellen in Gefahr – wie teuer wird die Lücke zwischen 5 und 1,3 Prozent für MTU, Renk und Airbus?
In Bayerns Metall- und Elektroindustrie streiken seit Freitag rund 102.000 Beschäftigte, am Dienstag kamen 17.000 hinzu. Die Arbeitgeber warnen vor dem Verlust von rund 45.000 Stellen. Was das für MTU Aero Engines, Renk, Airbus und den DAX bedeutet.
Warnstreiks in Bayern
Wer streikt in Bayern – und wo trifft es börsennotierte Konzerne?
Nach dem Bericht von dpa-AFX (24.11.2026, 16:05 Uhr) legten am Dienstag unter anderem Beschäftigte von Airbus Aerostructures in Augsburg, Renk in Augsburg, MTU in München und Bosch Rexroth die Arbeit nieder. Für Bayern gibt es nach diesem Bericht noch keinen neuen Verhandlungstermin, weitere Warnstreiks sind vorerst nicht geplant.
|Betrieb
|Streikende am Dienstag
|Airbus Aerostructures Augsburg
|3.000
|Renk Augsburg
|1.300
|MTU München
|1.100
|DMG Mori Pfronten
|1.100
|Grammer
|1.100
|Bosch Rexroth (drei Standorte)
|1.675
|KSB
|900
Ungefähre Zahl der Streikenden laut IG Metall. Kursangaben siehe Text.
Quelle: dpa-AFX / ARIVA.DE, 24.11.2026, 16:05 Uhr
Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sieht den Ball nun bei den Arbeitgebern. Die Arbeitgeberseite hält dagegen: Der Verband bayme vbm verweist auf eine schwache Lage in der Branche.
Wie dramatisch ist die Lage in der Metallindustrie – und was heißt das für den Arbeitsmarkt?
Der Arbeitgeberverband bayme vbm meldet für das dritte Quartal sinkende Produktion, sinkende Auftragseingänge und einen Beschäftigungsrückgang um 13.000 Stellen. Weitere rund 45.000 Arbeitsplätze seien gefährdet. Als Ursachen nennt der Verband die Folgen des Iran-Kriegs und strukturelle Standortprobleme. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte laut dpa-AFX: „Die Lage ist dramatisch.“
Beide Seiten argumentieren also mit derselben Konjunkturlage in entgegengesetzter Richtung: Die Gewerkschaft verweist auf Preisentwicklung und Kaufkraft, die Arbeitgeber auf Kostendruck und Auftragsmangel. Das ifo Geschäftsklima war im November zwar zum siebten Mal in Folge gestiegen, die Industrie meldete aber nach Angaben des Instituts zuletzt eine schwächere Stimmung als Dienstleister und Handel.
Welche Aktien sind betroffen – MTU Aktie, Renk Aktie und Airbus Aktie im Blick?
Börsennotierte Unternehmen mit bayerischen Standorten stehen im Fokus: Die MTU Aktie und die Airbus Aktie aus dem DAX bzw. dem Luftfahrtsektor sowie die Renk Aktie aus dem Rüstungs- und Antriebsbereich. Laut ARIVA-Kursfeld lag Airbus am 24.11. bei 195,48 Euro (minus 0,77 Prozent) und MTU bei 344,60 Euro (minus 0,12 Prozent); ein Zeitstempel nennt die Seite nicht. Beide Werte hielten sich damit besser als der Gesamtmarkt. Für Renk liegt kein belegter Schlusskurs vor.
Die Kursreaktion auf Warnstreiks war am Dienstag nicht erkennbar; der Markt wurde von der Tech-Korrektur nach der Nvidia-Rally dominiert. Ob ein längerer Arbeitskampf Auslieferungen und Quartalszahlen belasten würde, hängt von Dauer und Ausweitung ab. Eine Prognose dazu gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wie geht es in der Tarifrunde weiter – welche Termine zählen?
Laut dpa-AFX stehen am Mittwoch (25.11.) Verhandlungen in anderen Tarifgebieten an, unter anderem in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Anleger sollten beobachten, ob dort ein Pilotabschluss in Sicht kommt oder die Fronten verhärten. Parallel läuft die Haustarif-Runde bei Volkswagen, über die aktiencheck.de gesondert berichtet hat. Ein Verhandlungstermin für Bayern ist nach aktuellem Stand nicht bestätigt.
Häufige Fragen zur Metall-Tarifrunde
Wie viele Beschäftigte streiken in Bayern? Laut IG Metall waren es seit Freitag rund 102.000 in 46 Betrieben, am Dienstag kamen weitere 17.000 hinzu.
Was fordert die IG Metall, was bieten die Arbeitgeber? Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Entgelt, die Arbeitgeber bieten bisher 1,3 Prozent.
Wie viele Stellen sind laut Arbeitgebern in Gefahr? Der Verband bayme vbm nennt für das dritte Quartal 13.000 verlorene Stellen und rund 45.000 weitere gefährdete.
Welche Aktien sind betroffen? Unter anderem MTU Aero Engines, Airbus und Renk haben bestreikte Standorte in Bayern.
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