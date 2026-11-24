Der Arbeitgeberverband bayme vbm meldet für das dritte Quartal sinkende Produktion, sinkende Auftragseingänge und einen Beschäftigungsrückgang um 13.000 Stellen. Weitere rund 45.000 Arbeitsplätze seien gefährdet. Als Ursachen nennt der Verband die Folgen des Iran-Kriegs und strukturelle Standortprobleme. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte laut dpa-AFX: „Die Lage ist dramatisch.“

Beide Seiten argumentieren also mit derselben Konjunkturlage in entgegengesetzter Richtung: Die Gewerkschaft verweist auf Preisentwicklung und Kaufkraft, die Arbeitgeber auf Kostendruck und Auftragsmangel. Das ifo Geschäftsklima war im November zwar zum siebten Mal in Folge gestiegen, die Industrie meldete aber nach Angaben des Instituts zuletzt eine schwächere Stimmung als Dienstleister und Handel.