Die Metall-Tarifrunde ist festgefahren: Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit, die Arbeitgeber bieten laut IG Metall 1,3 Prozent erst ab Juli 2028. Rund 500.000 Beschäftigte legten zuletzt ganztägig die Arbeit nieder. Für den DAX, dessen Schluss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten lag, ist der Tarifstreit ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Industrieaktien.
Metall-Tarifrunde: 500.000 im 24-Stunden-Streik, 5 Prozent gegen 1,3 Prozent erst 2028 – was kostet der Tarifstreit DAX und Industrieaktien?
In der Metall- und Elektroindustrie stehen 5 Prozent Forderung gegen 1,3 Prozent ab Juli 2028. Rund 500.000 Beschäftigte streikten ganztägig. Was der Tarifstreit für DAX, Autoaktien und Industrieaktien bedeuten kann.
Steckbrief
- Index
- DAX (^GDAXI)
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Veränderung
- -1,26 %
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs DAX Xetra am Mittwoch, 25.11.2026; Quelle: finanzen.net
Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie trifft die Kernbranche des deutschen Aktienmarkts: Autohersteller, Zulieferer, Maschinenbauer und Elektrokonzerne sind im DAX und im MDAX stark vertreten. Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss nach Angaben von finanzen.net am Mittwoch, 25.11.2026, um 1,26 Prozent tiefer bei 24.702,13 Punkten. Eine Kursreaktion auf die Tarifrunde ist daraus nicht ablesbar; die Kursverluste des Tages hatten vor allem mit dem Ausverkauf bei KI- und Chipwerten zu tun. Die Tarifrunde kommt als zusätzliche Belastung für die Stimmung in der Industrie hinzu.
Reuters nannte für Donnerstag, den 26.11.2026, als Termin im Kalender das Ergebnis einer Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie. Ein Ergebnis lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor.
Tarifstreit Metall und Elektro
Wo stehen IG Metall und Arbeitgeber – Zahlen im Vergleich
Seit dem Ende der Friedenspflicht am 1. November 2026 hat die IG Metall den Druck erhöht. In der ersten Warnstreik-Woche beteiligten sich nach ihren Angaben über 413.000 Beschäftigte an mehr als 2.800 Aktionen. Am 12. November 2026 meldete die Gewerkschaft, 464.000 Beschäftigte hätten an stundenweisen Warnstreiks teilgenommen, und der Vorstand machte den Weg für 24-Stunden-Warnstreiks frei. Laut Tarifseite der IG Metall (Stand 24.11.2026) legten rund 500.000 Beschäftigte in 330 Betrieben am Freitag, Montag und Dienstag ganztägig die Arbeit nieder. Alle Teilnehmerzahlen sind Angaben der Gewerkschaft und nicht unabhängig geprüft.
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber
|Entgelt
|5 %
|1,3 % ab Juli 2028
|Einmalzahlung
|–
|1 % im Juli 2027, differenzierbar
|Laufzeit
|12 Monate
|26 Monate bis Ende Dezember 2028
|Weitere Forderungen
|Beschäftigungssicherung, Gewinnbeteiligung
|Abweichungen vom Tarifvertrag mit dem Betriebsrat verhandeln
Angebot der Arbeitgeber laut Darstellung der IG Metall; Stand 24.11.2026.
Quelle: IG Metall (Tarifseite, Pressemitteilungen vom 06.11. und 12.11.2026)
Die IG Metall spricht von einem „Hunger-Angebot“. Gewerkschaftsvertreter Boguslawski sagte laut IG Metall:
Bislang liegt nur ein Hunger-Angebot der Arbeitgeber auf dem Tisch.
Für die Verhandlung am Mittwoch in Mannheim sollten laut IG Metall die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ein neues Arbeitgeberangebot entgegennehmen. Zum Ausgang liegen der Redaktion keine belegten Angaben vor.
Das große Bild
Was bedeutet der Tarifstreit für DAX, Autoaktien und Industrieaktien – und für die Konjunktur?
Nach Einschätzung der Redaktion wirkt der Tarifabschluss über zwei Kanäle auf die Börse. Erstens über die Kosten: Je höher der Abschluss und je kürzer die Laufzeit, desto stärker steigen die Personalkosten der Unternehmen in einer Phase, in der die Industrie ohnehin unter Druck steht. Zweitens über die Produktion: Lange Streiks können Lieferketten stören, was Autoaktien und Maschinenbauwerte direkt betrifft. Belegte Auswirkungen auf Quartalszahlen einzelner Unternehmen liegen der Redaktion bislang nicht vor.
Für die Gesamtwirtschaft gilt die Gegenrichtung: Höhere Löhne stützen den privaten Konsum, und der Konsum ist einer der Bausteine, die Ökonomen für eine Konjunkturerholung nennen. Wie sich beide Effekte saldieren, hängt vom Abschluss ab. Eine Prognose dazu gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig im Tarifstreit der Metallindustrie?
Ergebnis der Verhandlungsrunde: Reuters führte das Ergebnis der Verhandlungsrunde als Termin des 26.11.2026 auf.
Weitere Streiks: Ob die IG Metall nach den ganztägigen Streiks weitere Aktionen ansetzt, hängt laut ihrer Darstellung vom Arbeitgeberangebot ab.
Konjunkturdaten: Der deutsche Arbeitsmarktbericht für November steht laut aktiencheck.de am Freitag, 27.11.2026, im Kalender.
FAQ
Häufige Fragen zur Metall-Tarifrunde
Was fordert die IG Metall in der Tarifrunde 2026? Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit, dazu Beschäftigungssicherung in Krisenunternehmen und Gewinnbeteiligung in Boom-Unternehmen.
Was bieten die Arbeitgeber? Laut IG Metall eine Einmalzahlung von 1 Prozent im Juli 2027, eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent ab Juli 2028 und eine Laufzeit von 26 Monaten bis Ende Dezember 2028.
Wie viele Beschäftigte streiken? Die IG Metall nennt rund 500.000 Beschäftigte in 330 Betrieben bei den ganztägigen Warnstreiks am Freitag, Montag und Dienstag. Die Zahl stammt von der Gewerkschaft.
Was bedeutet der Tarifstreit für DAX und Industrieaktien? Belegte Kursreaktionen gibt es bislang nicht. Aus Sicht der Redaktion sind Personalkosten und mögliche Produktionsausfälle die Kanäle, über die der Abschluss Autoaktien, Maschinenbauer und den DAX berühren kann.
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