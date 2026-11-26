Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie trifft die Kernbranche des deutschen Aktienmarkts: Autohersteller, Zulieferer, Maschinenbauer und Elektrokonzerne sind im DAX und im MDAX stark vertreten. Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss nach Angaben von finanzen.net am Mittwoch, 25.11.2026, um 1,26 Prozent tiefer bei 24.702,13 Punkten. Eine Kursreaktion auf die Tarifrunde ist daraus nicht ablesbar; die Kursverluste des Tages hatten vor allem mit dem Ausverkauf bei KI- und Chipwerten zu tun. Die Tarifrunde kommt als zusätzliche Belastung für die Stimmung in der Industrie hinzu.

Reuters nannte für Donnerstag, den 26.11.2026, als Termin im Kalender das Ergebnis einer Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie. Ein Ergebnis lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor.