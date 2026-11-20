Die Meta Aktie (ISIN US30303M1027, Ticker META) gehört am Freitag zu den Verlierern des Tech-Ausverkaufs an der Nasdaq: Gegen 12:56 Uhr New Yorker Zeit (18:56 Uhr MEZ) lag das Papier bei 574,01 Dollar und damit 3,73 Prozent unter dem Vortagesschluss von 596,22 Dollar; andere Zwischenstände reichten von minus 3,1 bis minus 4,5 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor zeitweise mehr als 2 Prozent. Auffällig: Einen eigenen Auslöser von Meta gab es nach den vorliegenden Berichten nicht.
Meta Platforms Aktienanalyse: Minus von 3 bis 4 Prozent ohne eigene Nachricht, Capex von bis zu 145 Milliarden Dollar – wie lange trägt die KI-Wette?
Meta Platforms (ISIN US30303M1027) rutscht im Tech-Ausverkauf um rund 3 bis 4 Prozent auf etwa 570 Dollar. Die Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Charttechnik sowie Chancen und Risiken der Meta Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- ISIN
- US30303M1027
- Ticker
- META (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 520,26 – 779,82 USD
- Rekordschluss
- 777,59 USD (24.09.2026)
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Januar / Anfang Februar 2027
Stand: 20.11.2026, Kurse vom 20.11.2026, Nasdaq; Zwischenstand, kein Schlusskurs
Damit rückt die Meta Platforms Aktienanalyse in den Fokus: Der Konzern wächst zweistellig, investiert aber so aggressiv in Künstliche Intelligenz, dass der freie Cashflow im dritten Quartal ins Minus rutschte. Wie belastbar ist diese Wette, wenn die Zinsen steigen und die Börse an der Finanzierung der KI-Welle zweifelt? Dieser Text ordnet die Meta Aktie ein, ohne ein Urteil oder Kursziel von aktiencheck.de abzugeben.
Meta Aktie aktuell
Was ist bei der Meta Aktie passiert?
Die Tagesverluste gehen auf den Sektor zurück, nicht auf das Unternehmen: Anleger sortieren am Freitag KI-nahe Titel aus.
Marktberichte nennen als Hintergrund Zweifel an KI-Bewertungen und deren Finanzierung, die Debatte um den Nvidia-Chef und das Börsendebüt von Anthropic an der Nasdaq, das Kapital bindet und Aufmerksamkeit verschiebt. Dazu kommen Zinssorgen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und am Markt wird für Dezember eine Zinserhöhung der Notenbank erwartet. Dass auch Konzerne mit starkem Kerngeschäft darunter leiden, zeigt die Meta Aktie: Vom Rekordschluss von 777,59 Dollar am 24. September trennen sie inzwischen rund 26 Prozent.
Zusätzlich liegen Themen auf dem Tisch, die Anleger schon in den vergangenen Wochen beschäftigten: der Quartalsbericht vom 21. Oktober mit einer hohen Rechtsbelastung, die angehobene Investitionsprognose und der Plan einer einmaligen Aktiendividende in Form stimmrechtsloser Class-C-Aktien. Nach den Zahlen hatte die Aktie am 22. Oktober bereits 6 bis 7 Prozent verloren.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell hinter der Meta Platforms Aktie?
Meta Platforms verdient sein Geld fast ausschließlich mit Werbung auf Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Threads. Im dritten Quartal 2026 stammten rund 63,1 der 64,6 Milliarden Dollar Umsatz aus Werbung. Hinzu kommt das Segment Reality Labs mit Datenbrillen und Virtual Reality: 443 Millionen Dollar Umsatz standen dort 4,13 Milliarden Dollar Verlust gegenüber.
Der Konzern setzt darauf, dass KI die Werbeausspielung verbessert und neue Angebote wie den KI-Assistenten Muse und die Meta Superintelligence Labs trägt. Genau diese Wette kostet derzeit Milliarden: Für 2026 stellt das Management Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar in Aussicht, etwa das Doppelte des Vorjahres.
Wie sehen Zahlen und Bewertung in der Meta Aktienanalyse aus?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Einordnung
|Umsatz
|64,6 Mrd. USD
|+26 % (Konsens 63,4 Mrd.)
|Operatives Ergebnis
|12,99 Mrd. USD
|-37 %, Marge 20 % (Vorjahr 40 %)
|Nettogewinn
|9,86 Mrd. USD
|3,83 USD je Aktie (Konsens 5,46)
|Investitionen (Capex)
|34,91 Mrd. USD
|Rekordwert
|Freier Cashflow
|-2,12 Mrd. USD
|operativer Cashflow 32,8 Mrd.
|Reality Labs
|-4,13 Mrd. USD
|bei 443 Mio. USD Umsatz
Rechtsbelastung von 9,89 Mrd. USD im Q3 durch Einigung mit 52 US-Generalstaatsanwälten. Bereinigt: operatives Ergebnis 22,88 Mrd. USD, Marge rund 35 %, Ergebnis je Aktie 7,40 USD.
Quelle: Meta Platforms, Quartalsbericht (8-K, Anlage 99.1) vom 21.10.2026
Die Zahlen zeichnen ein zweigeteiltes Bild. Der Umsatz wuchs mit 26 Prozent stärker als erwartet, doch die Kosten stiegen um 68 Prozent auf 51,6 Milliarden Dollar. Hauptgrund sind Abschreibungen und Betriebskosten der KI-Infrastruktur sowie die Einigung mit 52 US-Generalstaatsanwälten im Streit um Jugendschutz und psychische Gesundheit, die das dritte Quartal mit 9,89 Milliarden Dollar belastete; die Zahlungen können insgesamt bis zu rund 18,6 Milliarden Dollar erreichen. Ohne diese Belastung läge die operative Marge bei etwa 35 Prozent.
|Größe
|Guidance
|Anmerkung
|Umsatz Q4 2026
|73 – 76 Mrd. USD
|Konsens zuletzt rund 73,75 Mrd.
|Capex 2026
|135 – 145 Mrd. USD
|etwa doppelt so hoch wie 2025
|Gesamtausgaben 2026
|175 – 179 Mrd. USD
|inklusive Rechtskosten
|Reality-Labs-Verlust 2026
|18 – 19 Mrd. USD
|2027 rund 15 Mrd. erwartet
Die Capex-Prognose für 2027 soll laut Unternehmen mit den Zahlen zum vierten Quartal folgen.
Quelle: Meta Platforms, Quartalsbericht (8-K) vom 21.10.2026
Bei der Bewertung wirkt die Meta Aktie im Vergleich zu vielen KI-Werten nicht übertrieben: Das erwartete KGV liegt nach einer Einzelschätzung bei rund 19, das Kurs-Umsatz-Verhältnis zuletzt bei knapp 8. Die Dividendenrendite beträgt nur etwa 0,3 Prozent. Der Konzern hält 82,5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren, dem stehen langfristige Schulden von rund 80,9 Milliarden Dollar gegenüber – die Bilanz ist solide, doch der Nettopuffer ist durch die Anleiheemissionen der vergangenen Monate geschrumpft.
Ein belastbarer Branchenvergleich fällt schwer: Aktuelle Bewertungskennzahlen von Alphabet, Amazon oder Pinterest liegen nicht aus gleichem Stichtag vor. Einzelne Berichte erwähnen zudem, dass die Ratingagentur S&P den Ausblick für Metas Kreditnote Anfang November auf negativ gesetzt habe.
Was sagen Analysten zur Meta Aktienprognose?
|Auswertung
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø-Kursziel
|43 Analysten (3 Monate)
|37
|6
|0
|ca. 857 USD
|63 Analysten (gesamt)
|56
|6
|1
|nicht angegeben
Die Auswertungen verschiedener Datenanbieter unterscheiden sich in Zeitraum und Analystenzahl; Einzelempfehlungen werden hier nicht weitergegeben.
Quelle: Auswertungen von Analystenschätzungen, Stand 19.11.2026
Die Spanne der Kursziele reicht in der größeren Auswertung von rund 580 bis 1.000 Dollar; der Durchschnitt liegt damit etwa 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nach den Zahlen im Oktober haben mehrere Häuser ihre Ziele leicht angepasst, einzelne senkten sie zuletzt. Wer die Meta Aktienprognose der Analysten liest, sollte beachten: Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie, und sie reagieren häufig zeitverzögert auf Kursverluste.
Wie sieht die Charttechnik der Meta Aktie aus?
Technisch hat sich das Bild eingetrübt: Der Kurs liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie bei rund 648 Dollar und der 200-Tage-Linie bei rund 640 Dollar. Die 10-Tage-Linie kreuzte bereits Ende Oktober nach unten durch die 50-Tage-Linie. Als nächste markante Marke gilt das 52-Wochen-Tief bei 520,26 Dollar, rund 9 Prozent unter dem Kurs; nach oben bildet die Zone um die beiden Durchschnitte einen Widerstand. Das ist eine beschreibende Einordnung und kein Signal.
Wie steht es um die Meta Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden grob drei Denkrichtungen diskutiert. Optimistische Analysten erwarten, dass die KI-Investitionen ab 2027 über bessere Werbepreise und neue Produkte Erträge liefern; sie verweisen auf Kursziele im Bereich von 800 bis 1.000 Dollar. Vorsichtigere Stimmen halten die Kosten- und Kapitalbelastung für unterschätzt und verweisen auf schwächere Margen sowie die Bedeutung der Zinsen. Dazwischen steht die Sicht, dass der Kurs im Sog der Branche schwankt, bis die Capex-Prognose für 2027 vorliegt. Die gesamte Meta Aktienprognose hängt damit weniger von den Werbeumsätzen ab als von der Frage, wie schnell sich die Investitionen auszahlen.
Was beobachten Anleger bei der Meta Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Meta Aktie
Warum fällt die Meta Aktie am 20. November?
Nach den vorliegenden Berichten gab es keine Meta-spezifische Nachricht; der Kursrückgang fällt in einen breiten Ausverkauf bei KI-Werten, begleitet von Zinssorgen.
Wie hoch sind die Investitionen laut Meta Aktienanalyse?
Meta rechnet für 2026 mit Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar. Eine Prognose für 2027 soll mit den Zahlen zum vierten Quartal kommen.
Was sagt die Meta Aktienprognose der Analysten?
Laut Auswertungen empfehlen rund 86 Prozent der erfassten Analysten die Aktie zum Kauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 857 Dollar. Das sind Meinungen Dritter.
Zahlt die Meta Aktie eine Dividende?
Ja, die Rendite ist mit rund 0,3 Prozent aber gering. Geplant ist zusätzlich eine einmalige Aktiendividende in Form von Class-C-Aktien.
Welche Risiken hat die Meta Aktie?
Genannt werden negativer freier Cashflow, Rechts- und Regulierungsrisiken, steigende Zinsen, Währungsrisiken für Euro-Anleger und die Abhängigkeit vom Werbemarkt.
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