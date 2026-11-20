Marktberichte nennen als Hintergrund Zweifel an KI-Bewertungen und deren Finanzierung, die Debatte um den Nvidia-Chef und das Börsendebüt von Anthropic an der Nasdaq, das Kapital bindet und Aufmerksamkeit verschiebt. Dazu kommen Zinssorgen: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, und am Markt wird für Dezember eine Zinserhöhung der Notenbank erwartet. Dass auch Konzerne mit starkem Kerngeschäft darunter leiden, zeigt die Meta Aktie: Vom Rekordschluss von 777,59 Dollar am 24. September trennen sie inzwischen rund 26 Prozent.

Zusätzlich liegen Themen auf dem Tisch, die Anleger schon in den vergangenen Wochen beschäftigten: der Quartalsbericht vom 21. Oktober mit einer hohen Rechtsbelastung, die angehobene Investitionsprognose und der Plan einer einmaligen Aktiendividende in Form stimmrechtsloser Class-C-Aktien. Nach den Zahlen hatte die Aktie am 22. Oktober bereits 6 bis 7 Prozent verloren.