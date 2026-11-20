Rückblick: Nach dem Verlaufshoch bei 779,81 USD Ende September und dem Scheitern bei 771,27 USD im Oktober geriet die Meta Platforms-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) deutlich unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.
Meta Platforms Aktie: Unterstützungszone im Fokus - Chartanalyse
Freundliches Umfeld
Anfang November habe sich das Papier bei 583,80 USD gefangen und sich zuletzt bis an die Marke von 630 USD erholt. Dort habe der Titel am Donnerstag jedoch mit einer langen schwarzen Kerze scharf gedreht nach unten und mit einem Abschlag von 3,27 % bei 596,22 USD geschlossen. Damit notiere die Aktie wieder unter dem 10er-EMA bei 620,73 USD sowie klar unter dem 200er-EMA bei 640,10 USD, dem 50er-EMA bei 648,13 USD und der Ichimoku-Wolke.
Ausblick
Kurzfristig rücke nun die Unterstützungszone zwischen 581,00 und 583,80 USD in den Fokus. Halte sie, wäre eine Gegenbewegung an den 10er-EMA bei 620,73 USD und an die Marke von 630 USD denkbar, darüber an den 200er-EMA bei 640,10 USD. Rutsche der Titel nachhaltig unter 581 USD, drohen Abgaben bis 540,40 USD. Der RSI nähere sich mit 36,90 der überverkauften Zone. Und saisonal sei das Umfeld eher freundlich, denn von Anfang November bis Mitte Dezember habe die Aktie in acht der letzten zehn Jahre zugelegt. Das mittlere Kursziel der Analysten liege bei 848,23 USD. (Analyse vom 20.11.2026)
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