Kurzfristig rücke nun die Unterstützungszone zwischen 581,00 und 583,80 USD in den Fokus. Halte sie, wäre eine Gegenbewegung an den 10er-EMA bei 620,73 USD und an die Marke von 630 USD denkbar, darüber an den 200er-EMA bei 640,10 USD. Rutsche der Titel nachhaltig unter 581 USD, drohen Abgaben bis 540,40 USD. Der RSI nähere sich mit 36,90 der überverkauften Zone. Und saisonal sei das Umfeld eher freundlich, denn von Anfang November bis Mitte Dezember habe die Aktie in acht der letzten zehn Jahre zugelegt. Das mittlere Kursziel der Analysten liege bei 848,23 USD. (Analyse vom 20.11.2026)