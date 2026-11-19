Die Meta Anleihe in Euro ist ein Rekord: Der Facebook-Konzern (ISIN: US30303M1027, FSE: FB2A, NASDAQ: META) hat nach Berichten von Reuters und Bloomberg am 4. November 2026 neun Milliarden Euro in sechs Tranchen platziert, das Orderbuch lag bei rund 53 Milliarden Euro. Die Kupons reichen von 4,300 Prozent für die Anleihe 2031 bis 6,400 Prozent für die Anleihe 2065, der gewichtete Kupon liegt bei rund 5,32 Prozent. Der Abschluss der Emission folgte am 12. November. Für Anleger am Anleihemarkt ist die Meta Anleihe ein Gradmesser dafür, was Investoren für KI-Schulden verlangen.
Meta Anleihe: 9 Milliarden Euro in sechs Tranchen bis 2065, Orderbuch von 53 Milliarden - Wie viel Aufschlag verlangt der Markt vom KI-Schuldner?
Die Meta Anleihe in Euro ist mit 53 Milliarden Euro Orders der größte Orderbuch-Rekord eines Unternehmens am europäischen Markt. Die Kupons reichen von 4,30 Prozent bis 6,40 Prozent bei 40 Jahren Laufzeit, Meta zahlt rund das 1,4-Fache des Aufschlags von Alphabet. Was sagt das über das Risiko?
Die Tranchen
Welche Laufzeiten und Kupons hat die Meta Anleihe?
Meta hat sechs Laufzeiten begeben, die längste reicht bis 2065 und damit rund 39 Jahre. Die Stückelung beträgt laut PPC Land mindestens 100.000 Euro, die Anleihen richten sich also an institutionelle Investoren. Die ISIN der einzelnen Tranchen nennt keine der geprüften Quellen.
|Fälligkeit
|Volumen
|Kupon
|Emissionskurs
|2031
|1,75 Mrd. €
|4,300%
|99,914%
|2033
|1,25 Mrd. €
|4,650%
|99,977%
|2035
|1,00 Mrd. €
|4,900%
|99,803%
|2038
|1,75 Mrd. €
|5,400%
|99,774%
|2044
|1,75 Mrd. €
|6,050%
|99,988%
|2065
|1,50 Mrd. €
|6,400%
|99,446%
Stand: Emission 4.11.2026, Abschluss 12.11.2026. Emissionskurse laut Prospektergänzung nach PPC Land. Kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung.
Quelle: PPC Land, 14.11.2026; Investing.com (Reuters), 12.11.2026
Zur Erklärung: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs und der Restlaufzeit ab. Bei Emission liegt der Kurs nahe 100 Prozent, Kupon und Rendite sind dann fast gleich. Der Spread (Aufschlag) misst, wie viel mehr Zins ein Schuldner gegenüber einer Referenz zahlt, hier gegenüber dem Euro-Mid-Swap-Satz, einem Referenzzins für Euro-Kredite.
Warum zahlt Meta mehr als Alphabet?
Der direkte Vergleich stammt von Bloomberg, zitiert von 24/7 Wall St.: Alphabet hatte am 2. November eine Euro-Anleihe über sechs Milliarden Euro begeben, das Orderbuch lag bei knapp 17 Milliarden Euro. Meta zahlte bei gleicher Laufzeit das 1,39- bis 1,50-Fache des Alphabet-Aufschlags. Beispiel: Die Meta-Anleihe 2044 wurde mit 263 Basispunkten über Mid-Swap bepreist, die Alphabet-Anleihe 2045 mit 185 Basispunkten. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Die Rendite der Meta-Anleihe 2038 lag bei 5,426 Prozent, die der Alphabet-Anleihe 2039 bei 4,894 Prozent.
Ein Teil der Erklärung sind die Ratings: Moody's führt Meta bei Aa3 mit stabilem Ausblick, S&P bei AA- mit negativem Ausblick seit dem 30. Oktober 2026. Alphabet steht bei Aa2 und AA+, jeweils mit stabilem Ausblick. Dazu kommt die Bilanz: Die langfristigen Schulden von Meta stiegen laut PPC Land von 58,74 Milliarden Dollar Ende 2025 auf 80,92 Milliarden Dollar zum 30. September 2026. Die Investitionen (Capex) sollen 2026 laut Unternehmensplanung bei 135 bis 145 Milliarden Dollar liegen, der freie Cashflow war im dritten Quartal mit minus 2,12 Milliarden Dollar negativ.
Was bedeutet die Meta Anleihe für den Anleihemarkt?
Die Zahlen zeigen zwei Seiten. Einerseits war die Nachfrage mit knapp dem Sechsfachen des Volumens riesig, der bisherige Euro-Rekord lag laut 24/7 Wall St. bei 31 Milliarden Euro Orders (AB InBev, 2016). Andererseits zahlt Meta Aufschläge von 103 bis 333 Basispunkten über Mid-Swap; die ersten Preisvorstellungen lagen laut 24/7 Wall St. bei rund 140 bis 370 Basispunkten und wurden wegen der starken Nachfrage enger gesetzt. In US-Dollar begab Meta zudem 15 Milliarden Dollar in fünf Tranchen mit Kupons von 5,850 Prozent (2031) bis 7,500 Prozent (2056). Die jährliche Zinslast beträgt nach Angaben von PPC Land rund 479 Millionen Euro für die Euro-Anleihe und rund 990 Millionen Dollar für die Dollar-Anleihe.
Für Anleger ist das Zinsänderungsrisiko bei 40 Jahren Laufzeit besonders groß: Die Duration, also die Kursreaktion auf Zinsänderungen, ist bei der Anleihe 2065 sehr hoch. Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, kann der Kurs einer so langen Anleihe zweistellig fallen. Für Aktionäre von Meta Platforms heißt mehr Schulden mehr Hebel, aber auch höhere Zinslast.
Welche Termine sind wichtig?
Laut Prospekt wurde die Notierung an der Nasdaq Bond Exchange beantragt, der Handel soll innerhalb von 30 Tagen nach Emission beginnen. Die ersten Zinszahlungen folgen am 15. Februar 2027 (Tranchen 2031, 2033, 2035, 2065) und am 15. November 2027 (Tranchen 2038, 2044). Ein weiterer Gradmesser ist ein Class-C-Aktienprogramm über 60 Milliarden Dollar ab Januar 2027, das PPC Land nennt.
Häufige Fragen zur Meta Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Meta Anleihe? Je nach Laufzeit zwischen 4,300 Prozent (2031) und 6,400 Prozent (2065) in Euro.
Kann ich die Meta Anleihe kaufen? Die Mindeststückelung beträgt laut PPC Land 100.000 Euro; es handelt sich um eine Platzierung bei Investoren. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf.
Wie sicher ist die Meta Anleihe? Moody's bewertet mit Aa3, S&P mit AA-. Ein Ausfall ist dennoch nicht ausgeschlossen, Ratings sind keine Garantie.
Warum zahlt Meta mehr als Alphabet? Wegen schwächerer Ratings, höherer Verschuldung und negativem S&P-Ausblick laut Bloomberg-Vergleich.
Hinweis: Die Angaben zu Emissionskursen und Stückelung stammen aus einem Sekundärbericht; Originalprospekt nicht geprüft.
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