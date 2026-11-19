Der direkte Vergleich stammt von Bloomberg, zitiert von 24/7 Wall St.: Alphabet hatte am 2. November eine Euro-Anleihe über sechs Milliarden Euro begeben, das Orderbuch lag bei knapp 17 Milliarden Euro. Meta zahlte bei gleicher Laufzeit das 1,39- bis 1,50-Fache des Alphabet-Aufschlags. Beispiel: Die Meta-Anleihe 2044 wurde mit 263 Basispunkten über Mid-Swap bepreist, die Alphabet-Anleihe 2045 mit 185 Basispunkten. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Die Rendite der Meta-Anleihe 2038 lag bei 5,426 Prozent, die der Alphabet-Anleihe 2039 bei 4,894 Prozent.

Ein Teil der Erklärung sind die Ratings: Moody's führt Meta bei Aa3 mit stabilem Ausblick, S&P bei AA- mit negativem Ausblick seit dem 30. Oktober 2026. Alphabet steht bei Aa2 und AA+, jeweils mit stabilem Ausblick. Dazu kommt die Bilanz: Die langfristigen Schulden von Meta stiegen laut PPC Land von 58,74 Milliarden Dollar Ende 2025 auf 80,92 Milliarden Dollar zum 30. September 2026. Die Investitionen (Capex) sollen 2026 laut Unternehmensplanung bei 135 bis 145 Milliarden Dollar liegen, der freie Cashflow war im dritten Quartal mit minus 2,12 Milliarden Dollar negativ.