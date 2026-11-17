Die Meta Aktie (Ticker META, ISIN US30303M1027) steckt mitten im Sturm um die Künstliche Intelligenz. Am Montag verlor das Papier an der Nasdaq 2,4 Prozent auf 626,41 Dollar, im vorbörslichen Handel am Dienstag ging es um 06:30 Uhr New Yorker Zeit (12:30 Uhr MEZ) um weitere 0,75 Prozent auf 621,70 Dollar zurück. Damit liegt der Facebook-Konzern rund 20 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Auslöser ist der Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen, verstärkt durch steigende Anleiherenditen. Für Meta wiegt das besonders schwer, weil kaum ein Konzern so viel Geld in Rechenzentren steckt. Diese Meta Aktienanalyse zeigt, was die Aktie bewegt.
Meta Aktienanalyse: Rekord-Investitionen, Milliardenstrafe, KI-Ausverkauf – ist die Aktie jetzt zu billig für die Superintelligenz-Wette?
Meta Platforms gerät im KI-Ausverkauf unter die Räder: Die Aktie notiert rund 20 Prozent unter dem Jahreshoch, vorbörslich geht es weiter abwärts. Dazu kommen eine Rekordstrafe in Italien, Investitionen von bis zu 145 Milliarden Dollar und eine neue Aktiengattung. Die Meta Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und die Szenarien der Meta Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- Ticker
- META (Nasdaq)
- ISIN
- US30303M1027
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Börsenwert
- rund 1,6 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 520,26–779,82 USD
Stand: 17.11.2026, US-Schlusskurs 16.11.2026; Vorbörse 17.11., 06:30 Uhr ET
KI-Ausverkauf
Die Nasdaq fiel am Montag um 2,5 Prozent, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg auf 5,12 Prozent.
Rekordstrafe in Italien
Die Datenschutzbehörde verhängte 805 Millionen Euro wegen des Zugriffs auf Fotogalerien.
Investitionen auf Rekordniveau
Bis zu 145 Mrd. Dollar Capex 2026, Free Cashflow im dritten Quartal negativ.
Analysten bleiben positiv
50 von 57 Analysten raten laut MarketBeat zum Kauf, kein Verkaufsvotum.
Der Auslöser
Warum fällt die Meta Aktie gerade jetzt?
Der Montag war ein schwarzer Tag für Technologiewerte. Die Nasdaq verlor 2,49 Prozent, der S&P 500 1,92 Prozent. Nvidia fiel um 4,1 Prozent, nachdem CNBC berichtet hatte, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr von Jensen Huang; dazu kamen verschärfte US-Exportregeln für Chips. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,12 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang um fast 19 Prozent. Meta zählte zu den Verlierern unter den großen Tech-Werten.
Hinzu kommen hausgemachte Belastungen. Am 14. November verhängte die italienische Datenschutzbehörde Garante eine Strafe von 805 Millionen Euro: Die Facebook-App für Android soll ohne ausreichende Einwilligung auf die Fotogalerien von bis zu 20 Millionen Nutzern zugegriffen haben. Meta kann Einspruch einlegen. Zudem verliert der Konzern seinen langjährigen Infrastrukturchef Santosh Janardhan, der 2027 geht; Nachfolger wird Dave Brown, der zuvor 19 Jahre bei Amazon Web Services gearbeitet hat.
Am Donnerstag steht mit dem Börsengang von Anthropic das nächste KI-Großereignis an. Der Börsenwert des Claude-Entwicklers könnte bis zu 1,4 Billionen Dollar erreichen – fast so viel wie Meta selbst.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Meta sein Geld?
Meta verdient fast sein gesamtes Geld mit Werbung auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Täglich nutzen 3,64 Milliarden Menschen mindestens eine der Apps. Künstliche Intelligenz steuert inzwischen, welche Inhalte und Anzeigen Nutzer sehen, und soll die Werbeeinnahmen weiter steigern. Daneben investiert Meta über die Sparte Reality Labs in Brillen, Virtual Reality und eigene KI-Modelle bis hin zur „Superintelligenz“. Diese Bereiche schreiben hohe Verluste; für 2027 sollen sie bei Reality Labs auf rund 15 Milliarden Dollar sinken.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Meta Aktie nach dem Rücksetzer?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|64,6 Mrd. USD
|+26 %
|Operative Marge
|20 %
|Vorjahr 40 % (Sonderlast)
|Gewinn je Aktie
|3,83 USD
|ohne Sonderlast 7,40 USD
|Investitionen (Capex)
|34,9 Mrd. USD
|rund +85 %
|Operativer Cashflow
|32,8 Mrd. USD
|–
|Free Cashflow
|−2,1 Mrd. USD
|Vorjahr +10,6 Mrd. USD
Quelle: Meta Platforms, Quartalsmitteilung vom 21.10.2026; 24/7 Wall St.
Das Kerngeschäft läuft stark. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Die operative Marge halbierte sich zwar auf 20 Prozent, das lag aber vor allem an einer Rückstellung von 9,9 Milliarden Dollar für einen Vergleich mit 52 US-Bundesstaaten. Ohne diese Belastung hätte der Gewinn je Aktie bei 7,40 Dollar gelegen und die Erwartungen klar übertroffen. Für das vierte Quartal stellt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar in Aussicht.
Die Kehrseite sind die Investitionen. Im Quartal flossen 34,9 Milliarden Dollar in Rechenzentren und Chips, der Free Cashflow drehte ins Minus. Für 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar und Gesamtkosten von 175 bis 179 Milliarden Dollar; 2027 sollen die Ausgaben aggressiv bleiben. Zur Finanzierung platzierte Meta Anfang November eine Anleihe über 15 Milliarden Dollar mit Kupons von 5,85 bis 7,50 Prozent. Zudem kommt am 19. Januar 2027 eine stimmrechtslose Class-C-Aktie, die als Dividende im Verhältnis 1:1 ausgegeben wird und für Class-A-Aktionäre wie ein Aktiensplit wirkt.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Meta Platforms
|19,5–20,7
|Alphabet
|17,9–21,5
|Microsoft
|25,2–26,5
|Amazon
|24,4–27,0
Forward-KGV je nach Anbieter und Stichtag leicht unterschiedlich.
Quelle: stockanalysis.com (13.–15.11.2026), yCharts via Motley Fool (06.11.2026)
Gemessen am erwarteten Gewinn gehört die Meta Aktie mit einem KGV von rund 20 zu den günstigeren Werten der großen Tech-Konzerne; nur Alphabet ist teils noch niedriger bewertet. Die Dividende ist mit 0,525 Dollar je Quartal und einer Rendite von rund 0,3 Prozent symbolisch. Ende September hielt Meta liquide Mittel von 82,5 Milliarden Dollar bei langfristigen Schulden von 80,9 Milliarden Dollar; nach der neuen Anleihe dürfte unter dem Strich eine Nettoverschuldung stehen.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Meta Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Strong Buy / Buy
|3 / 47
|Hold
|7
|Sell
|0
|Ø Kursziel
|833–850 USD
|Spanne
|rund 650–1.000 USD
Quelle: MarketBeat via thestockobserver (16.11.2026), stockanalysis.com, dailypolitical.com (05.11.2026)
Die Analysten bleiben trotz des Kursrutsches überwiegend optimistisch. Laut MarketBeat-Daten raten 50 von 57 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei 833 bis 850 Dollar, also rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von rund 650 bis 1.000 Dollar. Am 9. November nahm eine große US-Bank Meta in ihre Liste der bevorzugten Werte auf, die Aktie stieg daraufhin um rund 5 Prozent. Neue Einstufungen seit dem 13. November lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Charttechnik
Wie steht die Meta Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Die Aktie notiert unter der 50-Tage-Linie und inzwischen auch knapp unter der 200-Tage-Linie, die je nach Datenanbieter bei rund 632 bis 641 Dollar verläuft. Der RSI lag am 13. November bei 42 und damit im neutralen bis schwachen Bereich. trendlyne nennt Unterstützungen bei 618, 613 und 607 Dollar, Widerstände bei 630, 636 und 641 Dollar. Fällt die Zone um 607 Dollar, rückt das 52-Wochen-Tief bei 520 Dollar in den Blick; gelingt die Rückkehr über 641 Dollar, wäre die 200-Tage-Linie zurückerobert.
Szenarien
Wie sieht die Meta Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario beruhigen starke Nvidia-Zahlen den KI-Sektor, Meta liefert im Weihnachtsquartal am oberen Ende der Prognose, und Anleger konzentrieren sich wieder auf das Werbewachstum. Dann könnte die Aktie Richtung der durchschnittlichen Analystenziele von 833 bis 850 Dollar Boden gutmachen.
Im Basisszenario bleibt die Aktie zwischen Wachstumsfreude und Investitionssorgen gefangen, bis Meta Ende Januar den Ausblick auf 2027 konkretisiert. Im negativen Szenario hält der KI-Ausverkauf an, die Zinsen steigen weiter, und Investoren verlangen einen stärkeren Abschlag für die hohen Ausgaben und die neue Verschuldung. Dann wären die Unterstützungen um 607 Dollar und das Jahrestief bei 520 Dollar die Orientierungsmarken. Für die Meta Aktienprognose ist entscheidend, wann die Rechenzentrumsmilliarden messbar mehr Umsatz bringen.
Termine
Was sollten Anleger bei Meta jetzt beobachten?
FAQ zur Meta Aktie
Warum fällt die Meta Aktie? Vor allem wegen des KI-Ausverkaufs vor den Nvidia-Zahlen und steigender Anleiherenditen. Dazu kommen die hohen Investitionen, neue Schulden und eine Strafe von 805 Millionen Euro in Italien.
Was sagt die Meta Aktienprognose der Analysten? 50 von 57 Analysten raten laut MarketBeat zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 833 bis 850 Dollar.
Wie viel investiert Meta 2026? Meta plant Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, vor allem in Rechenzentren und KI-Chips.
Was hat es mit der neuen Class-C-Aktie auf sich? Ab 19. Januar 2027 erhalten Aktionäre je Class-A-Aktie eine stimmrechtslose Class-C-Aktie; wirtschaftlich wirkt das wie ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1.
Ist die Meta Aktie günstig bewertet? Mit einem erwarteten KGV von rund 20 ist sie günstiger als Microsoft oder Amazon, aber nicht billiger als Alphabet.
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