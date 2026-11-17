Der Montag war ein schwarzer Tag für Technologiewerte. Die Nasdaq verlor 2,49 Prozent, der S&P 500 1,92 Prozent. Nvidia fiel um 4,1 Prozent, nachdem CNBC berichtet hatte, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr von Jensen Huang; dazu kamen verschärfte US-Exportregeln für Chips. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,12 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang um fast 19 Prozent. Meta zählte zu den Verlierern unter den großen Tech-Werten.

Hinzu kommen hausgemachte Belastungen. Am 14. November verhängte die italienische Datenschutzbehörde Garante eine Strafe von 805 Millionen Euro: Die Facebook-App für Android soll ohne ausreichende Einwilligung auf die Fotogalerien von bis zu 20 Millionen Nutzern zugegriffen haben. Meta kann Einspruch einlegen. Zudem verliert der Konzern seinen langjährigen Infrastrukturchef Santosh Janardhan, der 2027 geht; Nachfolger wird Dave Brown, der zuvor 19 Jahre bei Amazon Web Services gearbeitet hat.

Am Donnerstag steht mit dem Börsengang von Anthropic das nächste KI-Großereignis an. Der Börsenwert des Claude-Entwicklers könnte bis zu 1,4 Billionen Dollar erreichen – fast so viel wie Meta selbst.