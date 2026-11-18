Nvidia hat geliefert – doch für die Meta Aktie (Ticker META, ISIN US30303M1027) ist das nur die halbe Geschichte. Der Chipkonzern meldete am Dienstagabend laut Motley Fool einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar; ein großer Teil davon sind Rechenzentren-Bestellungen von Konzernen wie Meta. Die Meta Aktie gab am Dienstag an der Nasdaq bis 20:08 Uhr MEZ (14:08 Uhr New Yorker Zeit) um 0,8 Prozent auf 621,09 US-Dollar nach, das entsprach 563,50 Euro. Diese Meta Aktienanalyse fragt, wer die Rechnung für die KI-Rechenzentren bezahlt: Meta will dafür bis zu 95 Milliarden Dollar bei Aktionären einsammeln – und was das für die Meta Aktienprognose bedeutet.
Meta Aktienanalyse: Nvidia meldet Rekord, Meta sammelt bis zu 95 Milliarden Dollar bei Aktionären ein – wer zahlt am Ende die KI-Rechnung?
Nvidia hat die Erwartungen übertroffen, doch für die Meta Aktie ist die Kehrseite der KI-Rechnung entscheidend: Der Konzern will bis zu 95 Milliarden Dollar über neue Aktien einsammeln, die Aktie notiert bei rund 621 Dollar. Die Meta Aktienanalyse ordnet Kapitalbedarf, Zahlen, Bewertung und Analystenstimmen ein und zeigt, woran sich die Meta Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc., Menlo Park (Kalifornien)
- Ticker / ISIN
- META (Nasdaq) / US30303M1027
- Kurs in Euro
- 563,50 € (finanzen.net, 17.11., 20:08 Uhr MEZ)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Apps
- Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger
- Umsatz Q3 2026
- 64,6 Mrd. US-Dollar (+26 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 520,26 – 779,82 US-Dollar
- Nächste Zahlen
- Ende Januar / Anfang Februar 2027
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq 17.11.2026, 20:08 Uhr MEZ; Zahlen Q3 laut Meta
Nvidia liefert
Umsatz laut Motley Fool bei 115,8 Mrd. Dollar, Ausblick auf rund 130 Mrd. Dollar im Folgequartal.
Meta braucht Kapital
Bis zu 95 Mrd. Dollar über neue Aktien, davon rund 35 Mrd. Dollar sofort, der Rest später.
Kerngeschäft wächst
Umsatz im dritten Quartal plus 26 Prozent, Werbepreise plus 14 Prozent.
Free Cashflow negativ
Im dritten Quartal minus 2,1 Mrd. Dollar nach Berechnung von Meta, Rückkäufe laufen nicht.
Der Auslöser
Was bedeutet Nvidias Rekord für die Meta Aktie?
Was bei Nvidia Umsatz ist, sind bei Meta Ausgaben: Je stärker der Chipkonzern wächst, desto größer wird die Rechnung der Kunden.
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal laut Motley Fool um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, für das Folgequartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, mehr als erwartet. Nachbörslich legte die Nvidia-Aktie rund 1,3 Prozent zu. Für Meta bleibt die Wirkung zwiespältig: Die Zahlen bestätigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung hoch bleibt und die Investitionen der Großkonzerne tatsächlich in Chips fließen. Zugleich zeigen sie, wie teuer der Wettlauf ist. Meta plant für 2026 Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, im dritten Quartal allein 34,9 Milliarden Dollar. Das ist die Einordnung der Redaktion; Meta selbst hat sich zu Nvidias Zahlen nicht geäußert.
Die Finanzierung
Warum will Meta bis zu 95 Milliarden Dollar einsammeln?
Am 26. Oktober kündigte Meta an, sich im großen Stil über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Rund 35 Milliarden Dollar sollen über eine Platzierung von Stamm- und Vorzugsaktien fließen, bis zu 60 Milliarden Dollar später über ein Programm, das nach und nach neue, stimmrechtslose Class-C-Aktien an der Börse verkauft. Laut dpa-AFX haben Nvidia, AMD und Broadcom Interesse an Class-A-Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar signalisiert, verbindlich ist das nicht. Die Vorzugsaktien wandeln sich nach Angaben von TIKR um den August 2029 in Stammaktien. Die Class-C-Aktien sollen als Dividende im Verhältnis 1:1 ausgegeben werden und wirken für Aktionäre wie ein Aktiensplit; der Handel soll im Januar 2027 beginnen.
Zur Einordnung: Bis zu 95 Milliarden Dollar entsprechen rund 6 Prozent des aktuellen Börsenwerts von etwa 1,6 Billionen Dollar (eigene Rechnung). In den ersten neun Monaten 2026 kaufte Meta laut TIKR keine eigenen Aktien zurück, nach 26,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Statt Kapital an Aktionäre zurückzugeben, holt der Konzern nun frisches Kapital herein.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Meta sein Geld?
Meta lebt von Werbung. Im dritten Quartal stammten 63,1 der 64,6 Milliarden Dollar Umsatz aus Anzeigen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Täglich erreichen die Apps nach Unternehmensangaben 3,64 Milliarden Menschen. Künstliche Intelligenz soll zweierlei leisten: bessere Anzeigen und neue Geschäfte. Über den Assistenten Muse, der laut Meta mehr als 10 Millionen Konten hat, will der Konzern neue Erlösquellen erschließen; Finanzchefin Susan Li sagte, neue KI-Geschäfte könnten ab 2027 zusätzlichen Umsatz beitragen. Die Sparte Reality Labs (Brillen, VR) belastet das Ergebnis dagegen weiter, für 2026 werden laut 24/7 Wall St. Verluste von 18 bis 19 Milliarden Dollar erwartet.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Meta Aktie nach dem Quartal?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|64,6 Mrd. $
|+26 %
|Werbeumsatz
|63,1 Mrd. $
|+26 %, Preis je Anzeige +14 %
|Operatives Ergebnis
|13,0 Mrd. $
|Marge 20 % (ohne Sonderlast 22,9 Mrd. $)
|Nettogewinn
|9,9 Mrd. $
|Gewinn je Aktie 3,83 $ (ohne Sonderlast 7,40 $)
|Investitionen
|34,9 Mrd. $
|Prognose 2026: 135–145 Mrd. $
|Free Cashflow
|-2,1 Mrd. $
|Operativer Cashflow 32,8 Mrd. $
Der Gewinn im dritten Quartal enthält eine Belastung von 9,89 Mrd. Dollar aus dem Vergleich mit 52 US-Bundesstaaten. Free Cashflow nach Berechnung von Meta.
Quelle: Meta Platforms, Quartalsmitteilung (21.10.2026) via Finviz; TIKR (26.10.2026)
Das Kerngeschäft läuft: Die Zahl der Anzeigen stieg um 10 Prozent, der Preis je Anzeige um 14 Prozent. Die Gewinnzahlen verzerrt die Rückstellung von 9,89 Milliarden Dollar für den Vergleich mit 52 Generalstaatsanwälten; ohne sie hätte der Gewinn je Aktie bei 7,40 Dollar gelegen. Für das vierte Quartal peilt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar an, die Gesamtkosten 2026 sollen bei 175 bis 179 Milliarden Dollar liegen.
Nach stockanalysis.com lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis am 13. November bei 21,9, das Forward-KGV auf Basis der Gewinnschätzungen bei 19,5. Zum Vergleich: Alphabet kam dort auf rund 21,5, Microsoft auf 25,2 und Amazon auf 27,0. Meta ist damit gemessen am erwarteten Gewinn die günstigste dieser vier Aktien, was den Markt-Abschlag für den hohen Investitionsbedarf spiegelt. Eine Dividende gibt es: 2025 zahlte Meta 2,10 Dollar je Aktie, für 2026 erwartet finanzen.net 1,87 Dollar.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Meta Platforms
|19,5
|Alphabet
|21,5
|Microsoft
|25,2
|Amazon
|27,0
Forward-KGV = Kurs zu erwartetem Gewinn der nächsten zwölf Monate; je nach Anbieter leicht abweichend.
Quelle: stockanalysis.com (13.–15.11.2026)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Meta Aktienprognose?
Die Analysten sehen die Meta Aktie überwiegend positiv, die Datenanbieter weichen im Detail ab. Stockanalysis.com zählt am 13. November 61 Analysten mit dem Konsens „Strong Buy“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 850,10 Dollar, gut 32 Prozent über dem damaligen Kurs. Finanzen.net nennt am 17. November im Schnitt 874,57 Dollar. 24/7 Wall St. zählte am 10. November unter 56 Einstufungen 9-mal „Strong Buy“, 46-mal „Buy“ und einmal „Sell“. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Meta Aktie charttechnisch da?
Das Hoch des Jahres liegt bei 779,82 Dollar vom 25. September, das Tief bei 520,26 Dollar vom 28. März. Die Aktie notiert damit rund 20 Prozent unter ihrem Höchststand. In Euro liegt der Kurs an der Börse Stuttgart am Mittwoch um 08:10 Uhr bei 563,70 Euro, knapp unter der 20-Tage-Linie bei 567,68 Euro und etwa 6 Prozent unter der 50-Tage-Linie bei 603,28 Euro. Die 200-Tage-Linie bei 545,68 Euro liegt darunter. In Dollar verlief die 200-Tage-Linie laut Admiral Markets zuletzt bei rund 632 Dollar; als Unterstützung nennt der Autor 625 Dollar (den Preis der Aktienplatzierung) und 610 Dollar, als Widerstand den Bereich um 645 bis 649 Dollar. Das sind beschreibende Marken, keine Kursprognose.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Meta Aktie?
Die Szenarien
Meta Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Meta Aktienprognose bieten sich drei Wege an, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es ist eine Einordnung der Redaktion, keine Kursprognose.
Szenario 1: Kapital überzeugt
Anleger werten die Platzierung als Vertrauen in die KI-Strategie, die Aktie kehrt zur 200-Tage-Linie zurück und die Analysten-Durchschnittsziele von 850 bis 875 Dollar rücken wieder ins Blickfeld.
Szenario 2: Abwarten
Die Aktie pendelt zwischen dem Platzierungspreis von 625 Dollar und dem Widerstand um 650 Dollar, bis Meta Ende Januar den Ausblick für 2027 konkretisiert.
Szenario 3: Verwässerung belastet
Der erwartete Angebotsdruck durch neue Aktien und negative Meldungen zu Rechtsstreitigkeiten verstärken den Rücksetzer, die Marken um 610 Dollar und das Jahrestief bei 520 Dollar rücken in den Fokus.
Termine
Was sollten Anleger bei der Meta Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Meta Aktienanalyse
Was bedeutet Nvidias Rekord für die Meta Aktie?
Er zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Chips hoch bleibt, von der auch Meta mit Milliardeninvestitionen abhängt. Zugleich verdeutlicht er, wie teuer der Ausbau ist.
Wieso sammelt Meta bis zu 95 Milliarden Dollar ein?
Der Konzern finanziert damit laut Berichten seine KI-Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Rund 35 Milliarden Dollar kommen über eine Platzierung, bis zu 60 Milliarden Dollar später über ein Aktienprogramm.
Was sagen Analysten zur Meta Aktienprognose?
Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 61 Analysten bei rund 850 Dollar, finanzen.net nennt rund 875 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch bewertet ist die Meta Aktie?
Das Forward-KGV liegt bei rund 19,5 und damit unter Alphabet, Microsoft und Amazon.
Wann legt Meta die nächsten Zahlen vor?
Ende Januar oder Anfang Februar 2027; die Quellen nennen den 26. Januar und den 3. Februar.
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