Am 26. Oktober kündigte Meta an, sich im großen Stil über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Rund 35 Milliarden Dollar sollen über eine Platzierung von Stamm- und Vorzugsaktien fließen, bis zu 60 Milliarden Dollar später über ein Programm, das nach und nach neue, stimmrechtslose Class-C-Aktien an der Börse verkauft. Laut dpa-AFX haben Nvidia, AMD und Broadcom Interesse an Class-A-Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar signalisiert, verbindlich ist das nicht. Die Vorzugsaktien wandeln sich nach Angaben von TIKR um den August 2029 in Stammaktien. Die Class-C-Aktien sollen als Dividende im Verhältnis 1:1 ausgegeben werden und wirken für Aktionäre wie ein Aktiensplit; der Handel soll im Januar 2027 beginnen.

Zur Einordnung: Bis zu 95 Milliarden Dollar entsprechen rund 6 Prozent des aktuellen Börsenwerts von etwa 1,6 Billionen Dollar (eigene Rechnung). In den ersten neun Monaten 2026 kaufte Meta laut TIKR keine eigenen Aktien zurück, nach 26,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Statt Kapital an Aktionäre zurückzugeben, holt der Konzern nun frisches Kapital herein.