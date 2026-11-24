Laut Unternehmensmitteilung vom 23. November 2026 wird Meta die Class-C-Aktien, einschließlich der Papiere für die geplante Stockdividende, nicht ausgeben, solange die zugehörige Aktionärsklage vor dem Gericht in Delaware läuft. Bereits am 18. November hatte der Konzern in einer Gerichtseingabe eine Pause zugesagt. Nach Berichten haben zehn Klagen von Aktionären, darunter Pensionsfonds, zu einem gemeinsamen Verfahren zusammengefunden. Sie werfen dem Verwaltungsrat vor, mit der neuen Aktiengattung die Stimmrechte der freien Aktionäre auszuhöhlen. Mark Zuckerberg hält laut den im Oktober veröffentlichten Unterlagen rund 60,6 Prozent der Stimmrechte. Meta weist die Vorwürfe zurück und kündigt an, sich entschieden zu verteidigen. Sollte die Charteränderung am Ende gekippt werden, will der Konzern sie samt der im Oktober platzierten Pflichtwandel-Vorzugsaktien rückabwickeln.

Für Anleger ist vor allem der Zusammenhang mit der Finanzierung der KI-Investitionen wichtig. Meta hatte im Oktober rund 35 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufgenommen, davon etwa 22,5 Milliarden Dollar über Class-A-Aktien auf Termin und 12,5 Milliarden Dollar über Pflichtwandel-Vorzugsaktien. Das Programm über bis zu 60 Milliarden Dollar sollte zusätzlichen Spielraum schaffen. Dieser Spielraum ist nun vorerst blockiert.