Die Meta Platforms Aktie (ISIN: US30303M1027, FSE: FB2A, NASDAQ: META) steht nach dem Wochenstart wieder im Fokus der Anleger: Der Konzern hat am 23. November 2026 per Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht erklärt, vorerst keine nicht stimmberechtigten Class-C-Aktien auszugeben. Damit ist auch das geplante Aktienprogramm über bis zu 60 Milliarden US-Dollar auf unbestimmte Zeit verschoben. Im deutschen Handel notierte die Aktie am Dienstagmorgen um 07:49 Uhr bei 552,60 Euro und damit 1,34 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag, während die US-Vorbörse nach Medienberichten Abschläge zeigte. Diese Meta Aktienanalyse beleuchtet, was hinter der Pause steckt und wie es um Zahlen, Bewertung und Meta Aktienprognose der Analysten steht.
Meta Aktienanalyse: Class-C-Pause bremst das 60-Milliarden-Programm - Was bedeutet das für die Meta Aktie?
Meta stoppt die Ausgabe nicht stimmberechtigter Class-C-Aktien, solange die Aktionärsklage in Delaware läuft. Die Meta Aktienanalyse ordnet Kurs, Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Frage ein, wie es mit der Meta Aktienprognose weitergeht.
Pause statt Absage
Meta gibt die Class-C-Aktien nicht aus, solange die Aktionärsklage in Delaware anhängig ist. Der Prozessbeginn ist laut Unternehmensangaben für April 2027 vorgeschlagen.
Das 60-Milliarden-Programm wartet
Das geplante At-the-market-Programm startet erst, wenn die Class-C-Aktien handelbar sind. Einen neuen Zeitplan nennt Meta nicht.
Operativ stark, aber hohe Investitionen
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war mit minus 2,1 Milliarden Dollar jedoch negativ.
Analysten bleiben mehrheitlich positiv
Der Konsens lautet laut Datenanbietern „Strong Buy“, die Kursziele streuen von 650 bis 1.050 Dollar.
Auslöser
Was ist bei der Meta Aktie passiert?
Meta wollte mit den Zahlen zum dritten Quartal eine neue Aktiengattung einführen: nicht stimmberechtigte Class-C-Aktien, die per Stockdividende an die Aktionäre verteilt werden sollten. Wirtschaftlich entspricht das einem Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins. Jetzt zieht der Konzern die Notbremse.
Laut Unternehmensmitteilung vom 23. November 2026 wird Meta die Class-C-Aktien, einschließlich der Papiere für die geplante Stockdividende, nicht ausgeben, solange die zugehörige Aktionärsklage vor dem Gericht in Delaware läuft. Bereits am 18. November hatte der Konzern in einer Gerichtseingabe eine Pause zugesagt. Nach Berichten haben zehn Klagen von Aktionären, darunter Pensionsfonds, zu einem gemeinsamen Verfahren zusammengefunden. Sie werfen dem Verwaltungsrat vor, mit der neuen Aktiengattung die Stimmrechte der freien Aktionäre auszuhöhlen. Mark Zuckerberg hält laut den im Oktober veröffentlichten Unterlagen rund 60,6 Prozent der Stimmrechte. Meta weist die Vorwürfe zurück und kündigt an, sich entschieden zu verteidigen. Sollte die Charteränderung am Ende gekippt werden, will der Konzern sie samt der im Oktober platzierten Pflichtwandel-Vorzugsaktien rückabwickeln.
Für Anleger ist vor allem der Zusammenhang mit der Finanzierung der KI-Investitionen wichtig. Meta hatte im Oktober rund 35 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufgenommen, davon etwa 22,5 Milliarden Dollar über Class-A-Aktien auf Termin und 12,5 Milliarden Dollar über Pflichtwandel-Vorzugsaktien. Das Programm über bis zu 60 Milliarden Dollar sollte zusätzlichen Spielraum schaffen. Dieser Spielraum ist nun vorerst blockiert.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Meta aus?
Meta Platforms betreibt Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger und verdient sein Geld fast vollständig mit Werbung. Dazu kommen die Sparte Reality Labs mit Virtual-Reality-Brillen und Smart Glasses sowie wachsende Investitionen in eigene KI-Modelle, die auch die Werbeauslieferung verbessern sollen. Der Konzern erreicht täglich Milliarden Nutzer und lebt vom Zusammenspiel aus Reichweite, Datenanalyse und KI-gestützter Anzeigenauswahl.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Meta Aktie bei Umsatz, Gewinn und Bewertung?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Meta den Umsatz laut Unternehmensbericht um 26 Prozent auf 64,60 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 9,86 Milliarden Dollar nach 2,71 Milliarden im Vorjahresquartal; das Vorjahr war durch eine hohe Steuerlast verzerrt. Das operative Ergebnis fiel mit 12,99 Milliarden Dollar deutlich niedriger aus als vor einem Jahr (20,54 Milliarden), weil Meta eine Rechtsrückstellung von 9,89 Milliarden Dollar für die Einigung mit 52 Generalstaatsanwälten im Streit um die Gesundheit Jugendlicher verbuchte. Ohne diesen Sondereffekt hätte das operative Ergebnis nach Unternehmensangaben bei 22,88 Milliarden Dollar gelegen, das verwässerte Ergebnis je Aktie bei 7,40 statt 3,83 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|64,60 Mrd. $
|51,24 Mrd. $
|Operatives Ergebnis
|12,99 Mrd. $¹
|20,54 Mrd. $
|Operative Marge
|20 %
|40 %
|Nettogewinn
|9,86 Mrd. $
|2,71 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|3,83 $
|1,05 $
|Investitionen (inkl. Leasing)
|34,91 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow
|−2,12 Mrd. $
|+10,63 Mrd. $
¹ Inklusive Rechtsrückstellung von 9,89 Mrd. USD. Vorjahresquartal durch hohe Steuerquote verzerrt.
Quelle: Meta Platforms, Quartalsbericht Q3 2026 (21.10.2026)
Für das vierte Quartal stellt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Investitionen im Gesamtjahr 2026 sollen 135 bis 145 Milliarden Dollar erreichen, die Gesamtkosten 175 bis 179 Milliarden Dollar. Für Reality Labs erwartet der Konzern 2026 einen Verlust von 18 bis 19 Milliarden Dollar. Auf der Bilanzseite stehen Barmittel und Wertpapiere von 82,45 Milliarden Dollar langfristigen Schulden von 80,92 Milliarden Dollar gegenüber, Ende 2025 waren es noch 58,74 Milliarden.
Bei der Bewertung liegt das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate nach Daten von Börsenportalen bei rund 19,1, das erwartete KGV bei etwa 17,0 (Stand Kurs vom 20.11.2026). Die Dividende beträgt 2,10 Dollar je Aktie, was einer Rendite von etwa 0,4 Prozent entspricht.
|Unternehmen
|KGV (letzte 12 Monate)
|KGV (erwartet)
|Meta Platforms
|19,1
|17,0
|Alphabet
|13,9
|19,3
|Microsoft
|25,3
|23,3
|Amazon
|20,0
|25,0
Kurse vom 20.11.2026; erwartetes KGV auf Basis von Konsensschätzungen. Alphabet-Werte nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Börsenportale, eigene Zusammenstellung
Analysten
Was sagen die Analysten zur Meta Aktienprognose?
Die Experten sind laut Datenanbietern weiter überwiegend optimistisch. Von 62 erfassten Analysten stuften zuletzt 45 die Aktie mit „Strong Buy“ und zehn mit „Buy“ ein, sechs mit „Hold“ und einer mit „Strong Sell“ (Stand 17.11.2026). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 848 Dollar, der Median bei 850 Dollar, die Spanne reicht von 650 bis 1.050 Dollar. Das wäre gemessen am letzten bekannten US-Schlusskurs von 560,84 Dollar (20.11.2026) ein erhebliches Aufwärtspotenzial, das allerdings allein auf Schätzungen Dritter beruht. Bemerkenswert: Alle in den Konsensdaten erfassten jüngsten Einstufungen stammen aus der Zeit vor der Class-C-Pause, eine Reaktion der Häuser darauf war bis zum Mittag nicht dokumentiert.
|Merkmal
|Wert
|Anzahl Analysten
|62
|Strong Buy / Buy
|45 / 10
|Hold
|6
|Sell / Strong Sell
|0 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|848 $
|Spanne der Kursziele
|650 bis 1.050 $
Die Zahlen geben die Einschätzung Dritter wieder und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 17.11.2026
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Meta Aktie aus?
Der Kurs hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Am 19. November schloss die Aktie noch bei 596,22 Dollar, am 20. November nach einem Tagesverlust von 5,93 Prozent bei 560,84 Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 520,26 bis 779,82 Dollar, der Kurs notiert damit näher am Jahrestief als am Hoch. Nach Angaben von Datenanbietern liegt die Aktie unter ihrer 50- und 200-Tage-Linie, die Werte schwanken je nach Quelle. Als Orientierung diskutieren Chartanalysten daher vor allem die Marke um das Jahrestief bei gut 520 Dollar.
Ausblick
Wie geht es mit der Meta Aktienprognose weiter?
Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden im Wesentlichen drei Szenarien diskutiert. Im ersten Szenario bleibt die Pause eine Fußnote: Der Prozess beginnt laut Vorschlag im April 2027, bis dahin finanziert sich Meta aus operativem Cashflow und den im Oktober aufgenommenen 35 Milliarden Dollar, und die Anleger konzentrieren sich auf das Werbewachstum. Im zweiten Szenario verengt die Verzögerung den Spielraum für das teure KI-Wettrüsten und lässt die Frage nach den Kapitalkosten stärker in den Vordergrund treten. Im dritten Szenario erhöht ein für Meta negativer Gerichtsausgang den Druck auf die Konzernstruktur. Welche Entwicklung eintritt, ist offen; die Analystenziele von 650 bis 1.050 Dollar zeigen die große Unsicherheit.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Meta Aktie?
Der Termin der nächsten Quartalszahlen ist noch nicht bestätigt. Beobachten sollten Anleger die weitere Kommunikation zur Finanzierung, die Entwicklung der Investitionen und neue Einstufungen der Analysten.
Häufige Fragen zur Meta Aktienanalyse
Warum pausiert Meta die Class-C-Aktien? Eine Aktionärsklage in Delaware wirft dem Verwaltungsrat vor, mit der neuen Aktiengattung die Stimmrechte der freien Aktionäre auszuhöhlen. Meta gibt die Papiere nicht aus, solange das Verfahren läuft.
Was bedeutet die Pause für die Meta Aktie? Das geplante Programm über bis zu 60 Milliarden Dollar kann erst starten, wenn die Class-C-Aktien handelbar sind. Wie stark der Kurs darauf reagiert, bleibt abzuwarten.
Wie hoch ist die Bewertung der Meta Aktie? Das erwartete KGV liegt laut Konsens bei rund 17, die Marktkapitalisierung bei etwa 1,43 Billionen Dollar (Stand 20.11.2026).
Was sagen Analysten zur Meta Aktienprognose? Der Konsens lautet „Strong Buy“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 848 Dollar bei einer Spanne von 650 bis 1.050 Dollar (Stand 17.11.2026).
Zahlt die Meta Aktie eine Dividende? Ja, Meta zahlt 2,10 Dollar je Aktie pro Jahr, die Rendite liegt bei etwa 0,4 Prozent.
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