Die Meta-Aktie (Kürzel META, ISIN US30303M1027) rückt wieder in den Fokus der Governance-Debatte: Der Facebook-Mutterkonzern hat die Ausgabe zusätzlicher Aktien ohne Stimmrecht vorerst gestoppt, wie die Nachrichtenagentur dpa am 19. November 2026 meldet. Der von Mark Zuckerberg vorangetriebene Plan liegt damit auf Eis, solange ein Rechtsstreit in Delaware läuft. Für Anleger der Meta Platforms Aktie ist das ein Zwischenstand, kein Schlusspunkt.
Meta-Aktie: Zuckerbergs Plan für stimmrechtslose Aktien liegt auf Eis – was der Rechtsstreit in Delaware für Anleger bedeutet
Meta stoppt vorerst die Ausgabe zusätzlicher Aktien ohne Stimmrecht. Hintergrund sind Klagen von Aktionären in Delaware und Zuckerbergs Wunsch, Anteile verkaufen zu können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die wichtigsten Fakten.
METAMETA
Was genau hat Meta ausgesetzt?
Geplant war, zu jeder bestehenden Meta-Aktie eine zusätzliche Aktie ohne Stimmrechte auszugeben. Nach Angaben von The D&O Diary, das sich auf die Klageunterlagen stützt, hatte der Verwaltungsrat die Rekapitalisierung am 19. Oktober 2026 beschlossen. Rechnerisch ginge es um mehr als 2,5 Milliarden neue Papiere einer Klasse C. Die wirtschaftlichen Rechte entsprächen denen der bestehenden Aktienklassen, nur das Stimmrecht fehlt weitgehend.
Laut dpa hat Meta nun laut einem Gerichtsdokument zugesagt, für die Dauer des Rechtsstreits auf die Ausgabe zu verzichten. Eigentlich sollte sie nach bisheriger Planung Mitte Januar 2027 erfolgen. Ein endgültiger Verzicht auf das Vorhaben wird in der Meldung nicht genannt: Es heißt ausdrücklich „vorerst“.
Warum wollte Zuckerberg die neue Aktienstruktur?
Zuckerberg hält über Aktien mit zehnfachem Stimmrecht rund 60 Prozent der Stimmen am Konzern. Würde er in der heutigen Struktur Aktien verkaufen, sänke dieser Anteil. Mit stimmrechtslosen Papieren könnte er Anteile abgeben und dennoch die Kontrolle behalten.
Als Auslöser nennt dpa die in Kalifornien geplante einmalige Abgabe von 5 Prozent auf das Vermögen von Milliardären. Die Wähler lehnten sie Anfang November 2026 ab. Laut dpa drohte Zuckerberg laut Mitteilung des Meta-Verwaltungsrats sogar mit einem Wegzug aus Kalifornien, um seinen Plan durchzusetzen. Sein Vermögen schätzt Bloomberg laut dpa auf 219 Milliarden US-Dollar.
Meta selbst begründet die Rekapitalisierung nach Darstellung von The D&O Diary mit mehr Flexibilität für Finanzierung und KI-Investitionen. Die Kläger sehen dagegen vor allem die Sicherung von Zuckerbergs Stimmkontrolle.
Wer klagt in Delaware – und worum geht es?
Mehrere Aktionäre klagten vor einem Gericht in Delaware, wo Meta formell seinen Sitz hat. Laut The D&O Diary und The Next Web wurde die Klage am 27. Oktober 2026 beim Court of Chancery eingereicht. Kläger sind unter anderem zwei Steamfitters-Local-449-Fonds sowie zwei Privatanleger; sie wollen die Class-A-Aktionäre als Gruppe vertreten. Beklagt sind Zuckerberg und die Verwaltungsratsmitglieder.
Die Vorwürfe zielen auf die Treuepflichten eines Kontrollaktionärs. Kritisiert werden unter anderem fehlende Schutzmechanismen, etwa eine Fairness Opinion oder die Zustimmung einer Mehrheit unabhängiger Aktionäre. Ein Gericht hat über die Vorwürfe nach den vorliegenden Berichten noch nicht entschieden.
Was bedeutet die Meldung für Meta-Aktionäre?
Für Anleger geht es weniger um eine Kurs- als um eine Kontrollfrage. Die Struktur mit stimmrechtsstarken Class-B-Aktien bleibt vorerst unverändert; Zuckerbergs Einfluss auf Aufsichtsrat und Strategie ändert sich durch die Pause nicht. Wer die Meta-Aktie hält, sollte den Fortgang in Delaware im Blick behalten, denn das Gericht könnte Maßstäbe für Kontrollaktionäre in großen Technologiekonzernen setzen. Eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ist damit ausdrücklich nicht verbunden.
FAQ zur Meta-Aktie und der Aktienstruktur
Was hat Meta ausgesetzt? Die Ausgabe zusätzlicher Aktien ohne Stimmrecht, und zwar vorerst für die Dauer des Rechtsstreits in Delaware (dpa, 19.11.2026).
Wie lautet das Kürzel und die ISIN der Meta-Aktie? Meta Platforms wird an der Nasdaq unter META gehandelt, die ISIN lautet US30303M1027.
Warum wollte Zuckerberg die neue Struktur? Er wollte Aktien verkaufen können, ohne die Stimmrechtsmehrheit zu verlieren; Auslöser war die in Kalifornien geplante Milliardärsabgabe, die die Wähler Anfang November ablehnten.
Wann sollten die neuen Aktien kommen? Nach bisheriger Planung Mitte Januar 2027.
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