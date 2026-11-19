Zuckerberg hält über Aktien mit zehnfachem Stimmrecht rund 60 Prozent der Stimmen am Konzern. Würde er in der heutigen Struktur Aktien verkaufen, sänke dieser Anteil. Mit stimmrechtslosen Papieren könnte er Anteile abgeben und dennoch die Kontrolle behalten.

Als Auslöser nennt dpa die in Kalifornien geplante einmalige Abgabe von 5 Prozent auf das Vermögen von Milliardären. Die Wähler lehnten sie Anfang November 2026 ab. Laut dpa drohte Zuckerberg laut Mitteilung des Meta-Verwaltungsrats sogar mit einem Wegzug aus Kalifornien, um seinen Plan durchzusetzen. Sein Vermögen schätzt Bloomberg laut dpa auf 219 Milliarden US-Dollar.

Meta selbst begründet die Rekapitalisierung nach Darstellung von The D&O Diary mit mehr Flexibilität für Finanzierung und KI-Investitionen. Die Kläger sehen dagegen vor allem die Sicherung von Zuckerbergs Stimmkontrolle.