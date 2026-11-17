Die Meta-Aktie steht exemplarisch für die Debatte, die derzeit den gesamten Technologiesektor bewegt: Wie viel dürfen die Milliarden für Künstliche Intelligenz kosten, bevor sie sich in Umsatz und Gewinn auszahlen? Keirstead beantwortet die Frage für Meta mit einem klaren „Ja, aber“: Er bleibt beim Kaufvotum, rechnet aber mit einem niedrigeren fairen Wert als sein Vorgänger.

Am selben Tag hat Keirstead auch die Bewertung von Amazon („Buy“, Kursziel 340 Dollar) und Alphabet („Neutral“, Kursziel 320 Dollar) übernommen. Im Vergleich der drei Werte sieht UBS bei der Meta-Aktie damit ein ähnlich hohes Potenzial wie bei Amazon – und deutlich mehr als bei Alphabet.