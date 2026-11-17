Neuer Analyst, niedrigeres Ziel, gleiches Votum: Bei UBS hat Karl Keirstead die Bewertung der Meta-Aktie übernommen. Er bestätigt die Einstufung „Buy“, setzt das Kursziel aber von 892 auf 815 Dollar herab. Gemessen am Kurs von 626,41 Dollar sieht UBS für die Meta-Aktie damit weiterhin ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent. Die Einschätzung geht aus der Analystendatenbank TipRanks hervor und wurde von Investing.com und goldesel.de berichtet.
Meta-Aktie: UBS-Analyst Karl Keirstead bleibt bei „Buy“ - Kursziel sinkt auf 815 Dollar
Analystenwechsel bei UBS: Karl Keirstead übernimmt die Meta-Aktie mit „Buy“, senkt das UBS-Kursziel aber von 892 auf 815 Dollar. Zum Kurs von 626,41 Dollar bleibt ein Potenzial von rund 30 Prozent. Den Ausschlag geben neue KI-Produkte – das Risiko liegt bei den Milliarden-Investitionen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- Handelssymbol
- META (Nasdaq)
- ISIN
- US30303M1027
- Analyst
- Karl Keirstead
- Bank
- UBS
- Rating
- Buy
- Kursziel
- 815 USD (zuvor 892 USD)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut TipRanks-Analystenliste vom 17.11.2026
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Analyst
|–
|Karl Keirstead
|Rating
|Buy
|Buy
|Kursziel
|892 USD
|815 USD
|Abstand zum Kurs von 626,41 USD
|+42,4 %
|+30,1 %
Quelle: TipRanks, goldesel.de, Investing.com
Die Argumente von UBS für die Meta-Aktie
Keirsteads positive Sicht auf die Meta-Aktie stützt sich vor allem auf die nächste Generation von KI-Angeboten des Konzerns. Die Begeisterung der Anleger für diese Anwendungen könnte nach seiner Einschätzung die Sorgen um die stark steigenden Investitionen aufwiegen.
Neue KI-Produkte als Treiber
UBS setzt auf die erwartete Entwicklung der KI-Modelle „Muse“, auf einen persönlichen KI-Agenten für Nutzer und auf die „Meta Business Agents“ für Unternehmen.
Bewertung
Mit dem rund 20-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns je Aktie (GAAP) hält UBS die Meta-Aktie für attraktiv bewertet.
Stimmung als Hebel
Gelingt der Start der neuen Angebote, könnte das Vertrauen der Investoren die Debatte um Kosten und Finanzierung in den Hintergrund drängen.
Einordnung: KI-Euphorie gegen Kostenangst
Die Meta-Aktie steht exemplarisch für die Debatte, die derzeit den gesamten Technologiesektor bewegt: Wie viel dürfen die Milliarden für Künstliche Intelligenz kosten, bevor sie sich in Umsatz und Gewinn auszahlen? Keirstead beantwortet die Frage für Meta mit einem klaren „Ja, aber“: Er bleibt beim Kaufvotum, rechnet aber mit einem niedrigeren fairen Wert als sein Vorgänger.
Am selben Tag hat Keirstead auch die Bewertung von Amazon („Buy“, Kursziel 340 Dollar) und Alphabet („Neutral“, Kursziel 320 Dollar) übernommen. Im Vergleich der drei Werte sieht UBS bei der Meta-Aktie damit ein ähnlich hohes Potenzial wie bei Amazon – und deutlich mehr als bei Alphabet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist UBS, Analyst Karl Keirstead. Die Originalstudie lag nicht vor; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von goldesel.de vom 17.11.2026, 13:42 Uhr MEZ; die Einstufung ist zudem in der TipRanks-Analystenliste vom 17.11.2026 verzeichnet. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 815 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.ibb.ubs.com/openaccess/compliance. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Meta Platforms, Inc. (META): Kaufen, Kursziel 815,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Karl Keirstead) vom 17.11.2026, 13:42 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Karl Keirstead).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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