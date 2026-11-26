Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, Ticker: META) schloss am Mittwoch an der Nasdaq bei 609,89 Dollar, ein Plus von 3,4 Prozent, und liegt damit noch rund 22 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Meta Aktie Prognose der Analysten bleibt deutlich optimistischer: Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 826 bis 848 Dollar, obwohl JPMorgan und Morgan Stanley ihre Ziele zuletzt auf 775 und 720 Dollar gesenkt haben.
Meta Aktie Prognose: JPMorgan und Morgan Stanley kappen die Kursziele – warum der Konsens trotzdem bei rund 826 Dollar liegt
Die Meta Aktie Prognose der Analysten bleibt trotz Kurszielsenkungen von JPMorgan (775 Dollar) und Morgan Stanley (720 Dollar) deutlich über dem Kurs von 609,89 Dollar. Capex, Eigenkapitalplan und Class-C-Streit gegen Muse-Hoffnung: Was Konsens, Zahlen und Chart sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- Ticker / Börse
- META, Nasdaq
- ISIN
- US30303M1027
- 52-Wochen-Spanne
- rund 520–526 bis rund 778–780 USD
- Nächste Zahlen
- Q4/Gesamtjahr 2026, voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
- Dividende
- 1,36 Mrd. USD im dritten Quartal ausgeschüttet
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 25.11.2026. Heute ruht der US-Handel (Thanksgiving).
Heute ruht der US-Handel wegen Thanksgiving, die Meta Aktie liegt also zunächst auf dem Mittwochsschluss. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Rücksetzer eine Chance oder eine Warnung ist. Dieser Beitrag ordnet die Meta Aktienprognose ein: die Kurszielsenkungen, die Zahlen des dritten Quartals, die Ausgabenpläne und die Chartmarken. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Kernaussagen
Meta Aktie Prognose: die fünf wichtigsten Punkte
Umsatz wächst, Marge bricht ein
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,60 Milliarden Dollar. Wegen einer Rechtssonderbelastung von 9,89 Milliarden Dollar sank die operative Marge auf 20 Prozent.
Die Ausgaben sind das Thema
Meta rechnet für 2026 mit Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar. JPMorgan unterstellt für 2027 sogar 255 Milliarden Dollar, das ist eine Schätzung, keine Unternehmensprognose.
Kursziele sinken, Ratings bleiben
JPMorgan (24. November) und Morgan Stanley (23. November) kürzen, bleiben aber bei Overweight. Der Konsens liegt rund 35 Prozent über dem Schlusskurs.
Muse als Hoffnungsträger
Am Mittwoch half ein Bericht über Gespräche mit Amazon über eine Rückkehr des KI-Einkaufsassistenten Muse in den Shop. Ein Abschluss ist offen.
Chart unter der 200-Tage-Linie
Die Aktie liegt unter der 200-Tage-Linie von rund 625 Dollar. Das Schlusstief vom 20. November bei 560,84 Dollar ist die erste Unterstützung.
Was ist passiert?
Warum bewegt sich die Meta Aktie – und was steckt hinter dem Plus von 3,4 Prozent?
Die Meta Aktie startete am Mittwoch schwach: Nach dem Absturz an den Nasdaq-Märkten lag sie früh bei rund 568 Dollar, ein Minus von fast vier Prozent. Dann drehte der Kurs und schloss bei 609,89 Dollar, rund 7 Prozent über dem Tagestief. Als Auslöser gilt ein Bericht, wonach Meta und Amazon über eine Rückkehr des KI-Shoppingassistenten Muse in Amazons Shop verhandeln. Amazon hatte Muse im September blockiert; strittig sind Darstellung der Suchergebnisse und Werbeerlöse. Ein Deal bräuchte das Okay beider Chefs, einen Zeitplan gibt es nicht. Die Amazon-Aktie verlor rund 3 Prozent.
Zuvor war die Aktie unter Druck geraten: In der Woche bis zum 25. November gab sie rund 12 Prozent ab. Die Gründe stehen in den Analystenstudien dieser Woche.
Zahlen und Ausblick
Wie steht es um die Zahlen der Meta Aktie?
Meta legte die Zahlen zum dritten Quartal am 21. Oktober vor. Das Bild ist zweigeteilt: starkes Werbegeschäft, aber ein Ergebnis, das von Sondereffekten und Rekordausgaben geprägt ist.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Ausblick
|Umsatz
|64,60 Mrd. USD
|+26 % zum Vorjahr; Q4-Prognose 73 bis 76 Mrd. USD
|Operatives Ergebnis
|12,99 Mrd. USD
|-37 %; Marge 20 % (Vorjahr 40 %)
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|3,83 USD
|ohne Sonderbelastung 7,40 USD
|Investitionen im Quartal
|34,91 Mrd. USD
|Jahresprognose 2026: 135 bis 145 Mrd. USD
|Freier Cashflow
|-2,12 Mrd. USD
|–
|Gesamtkosten
|51,61 Mrd. USD
|Jahresprognose 2026: 175 bis 179 Mrd. USD
Die Rechtssonderbelastung betrifft die Einigung mit Generalstaatsanwälten (Jugendschutz). Ohne die Belastung: operatives Ergebnis 22,88 Mrd. USD, Gewinn je Aktie 7,40 USD.
Quelle: Meta Platforms, Inc., Pressemitteilung zum dritten Quartal 2026 (SEC-Meldung, 21.10.2026)
Die Werbepreise stiegen um 14 Prozent, die Zahl der Anzeigen um 10 Prozent. Für 2027 gibt das Unternehmen keine Zahlen vor; es kündigt nur starkes Wachstum an. Wichtig für Anleger: Die 255 Milliarden Dollar Investitionen für 2027, die in Analystenkreisen kursieren, sind eine Schätzung von JPMorgan.
Konsens
Wie lautet die Meta Aktienprognose für 2026 bis 2028?
Die Analystenschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie liegen weit über dem Niveau des dritten Quartals, weil das Quartal durch die Sonderbelastung verzerrt ist. Die Schätzungen der Datenanbieter streuen allerdings, weil unterschiedlich bilanziert wird und viele Häuser erst nach dem 17. November gekürzt haben.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|rund 257 Mrd. USD
|rund 313 Mrd. USD
|rund 374 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie
|29,0–29,4 USD
|33,7–35,7 USD
|rund 39,5 USD
|KGV (Redaktionsrechnung)
|rund 21
|rund 17–18
|rund 15
Spannen aus zwei Datenanbietern (Stand 17. bis 26.11.2026). KGV als Redaktionsrechnung (Kurs 609,89 USD geteilt durch Gewinn je Aktie). Morgan Stanley nennt für 2028 einen Konsens von 42,40 USD, JPMorgan rechnet selbst mit 32,53 USD.
Quelle: Analystenkonsens (Datenanbieter); Redaktionsrechnung
Im Branchenvergleich ist die Bewertung moderat. Das erwartete KGV der Meta Aktie liegt nach Datenanbietern bei etwa 20 bis 21, Alphabet bei rund 17,8 (Stand 25. November), Microsoft bei rund 26,5 und Amazon bei rund 24,4 (Stand 6. November). Morgan Stanley verweist darauf, dass Meta mit etwa dem 18-Fachen des erwarteten Gewinns unter dem Fünfjahresschnitt von 21 liegt.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Meta Aktie zu?
Der Durchschnitt der Kursziele liegt je nach Datenanbieter zwischen 826 und 848 Dollar. Von rund 62 Analysten empfehlen laut Datenanbieter etwa 55 Kaufen oder Strong Buy, sechs Halten und einer Verkaufen. Das höchste Ziel beträgt 1.050 Dollar, das niedrigste 650 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs ergibt der Durchschnitt ein rechnerisches Potenzial von rund 35 bis 39 Prozent. Die jüngsten Änderungen zeigen aber eine klare Richtung nach unten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Doug Anmuth)
|Overweight
|775 USD (zuvor 940)
|24.11.2026
|Analystenstudie JPMorgan
|Morgan Stanley (Brian Nowak)
|Overweight
|720 USD (zuvor 820)
|23.11.2026
|Analystenstudie Morgan Stanley
|UBS (Karl Keirstead)
|Kaufen
|815 USD (zuvor 892)
|17.11.2026
|Analystenstudie UBS
|Bernstein (Mark Shmulik)
|Kaufen
|850 USD (bestätigt)
|06.11.2026
|Analystenstudie Bernstein
|TD Cowen (John Blackledge)
|Kaufen
|850 USD
|28.10.2026
|Analystenstudie TD Cowen
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|860 USD
|nach Q3
|Analystenstudie Cantor
|Wells Fargo
|–
|995 USD
|22.10.2026
|Analystenstudie Wells Fargo
|Scotiabank
|Halten
|650 USD
|27.10.2026
|Analystenstudie Scotiabank
Sortiert nach Datum. Cantor: Datum nach dem dritten Quartal, genaues Datum nicht belegt. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, wiedergegeben nach Marktberichten
JPMorgan begründet die Senkung mit höheren Kosten: Analyst Doug Anmuth rechnet für 2027 mit Gesamtausgaben von 222 Milliarden Dollar, ein Plus von 25 Prozent, und nennt den Rückgang der Aktie dennoch eine attraktive Kaufgelegenheit. Der Gewinn je Aktie für 2027 sinkt in seiner Rechnung um 8 bis 9 Prozent auf 28,62 Dollar. Morgan Stanley verweist auf nicht stornierbare Verpflichtungen von 454,5 Milliarden Dollar Ende September, gegenüber 131,1 Milliarden Dollar Ende 2025, und senkt die Gewinnschätzung für 2027 um 13 Prozent.
Eine Zahl sticht heraus: JPMorgan rechnet für die Finanzierung des Ausbaus mit einem Eigenkapitalplan von 97,5 Milliarden Dollar und rund 25 Milliarden Dollar Schulden. Das ist die Annahme eines Analysten, keine Zusage des Unternehmens, erklärt aber, warum der Class-C-Prozess so aufmerksam verfolgt wird.
Charttechnik
Wie sieht das Chartbild der Meta Aktie aus?
Charttechnisch ist die Meta Aktie angeschlagen. Nach dem Hoch von rund 778 Dollar im September fiel sie bis zum Schlusstief von 560,84 Dollar am 20. November. Der Kurs liegt unter der 200-Tage-Linie (rund 625 Dollar) und deutlich unter der 50-Tage-Linie (je nach Berechnung 649 bis 672 Dollar). Der Relative-Strength-Index liegt je nach Anbieter bei 38 bis 45, also im neutralen bis schwachen Bereich. Marktbeobachter nennen 570 und 561 Dollar als Unterstützungen, die Marke von 600 Dollar als psychologische Schwelle und das Schlusshoch vom 13. November bei 641,69 Dollar als Widerstand.
Diese Marken beschreiben den Chart. Sie sind keine Prognose, und bei dünnem Handel in Feiertagswochen können Ausschläge größer ausfallen.
Szenarien
Meta Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case der Analysten
|Szenario
|Argumente laut Analysten
|Kursmarken Dritter
|Bull-Case
|Werbewachstum, KI-Effizienz, Muse-Umsätze ab 2027, Bewertung unter Fünfjahresschnitt
|Konsens rund 826–848 USD, höchstes Ziel 1.050 USD
|Base-Case
|Wachstum trägt, hohe Ausgaben drücken Gewinn je Aktie und Marge
|Ziele nach Kürzungen 720–850 USD
|Bear-Case
|Investitionen, Verwässerung, Rechtsrisiken, Chart unter 200-Tage-Linie
|niedrigstes Ziel 650 USD, Scotiabank Halten 650 USD
Kursmarken sind Kursziele von Analysten, keine Prognose von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien (siehe Tabelle der Kursziele); Datenanbieter für Konsens und Spanne
Termine
Was Anleger der Meta Aktie jetzt beobachten
27. November 2026: Verkürzter Handel an der US-Börse (bis 13 Uhr New Yorker Zeit).
Laufend: Verhandlungen mit Amazon über Muse; Abschluss und Zeitplan offen.
Dezember 2026: Weitere Analystenupdates zu Investitionen und Kosten 2027.
19. Januar 2027: Geplantes Datum der Class-C-Satzungsänderung (unter Vorbehalt des Gerichtsverfahrens).
Ende Januar/Anfang Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick 2027 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Meta Aktie Prognose
Wie lautet die Meta Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 826 bis 848 Dollar. JPMorgan nennt 775 Dollar, Morgan Stanley 720 Dollar, beide bleiben bei Overweight.
Welches Kursziel hat die Meta Aktie? Die Spanne reicht von 650 bis 1.050 Dollar. Einzelne Häuser nennen zum Beispiel 815 Dollar (UBS) oder 850 Dollar (Bernstein, TD Cowen).
Warum steigt die Meta Aktie am 25. November? Als Auslöser gilt ein Bericht über Gespräche mit Amazon über eine Rückkehr von Muse. Zuvor war der Kurs stark gefallen.
Wann legt Meta die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden Ende Januar oder Anfang Februar 2027 erwartet. Ein Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Meta Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Sie fasst Zahlen und Einschätzungen Dritter zusammen.
Hinweis zur Weitergabe: Der Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder. Die Einschätzung von JPMorgan (Overweight, Kursziel 775 US-Dollar, 24. November 2026) stammt von J.P. Morgan; die zugehörigen Offenlegungen finden Sie hier. Offenlegungen weiterer genannter Häuser: Morgan Stanley, UBS, Bernstein, TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Wells Fargo. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Meta Platforms, Inc. (META): Kaufen, Kursziel 775,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Research). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 11:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 11:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.