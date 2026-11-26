Die Meta Aktie startete am Mittwoch schwach: Nach dem Absturz an den Nasdaq-Märkten lag sie früh bei rund 568 Dollar, ein Minus von fast vier Prozent. Dann drehte der Kurs und schloss bei 609,89 Dollar, rund 7 Prozent über dem Tagestief. Als Auslöser gilt ein Bericht, wonach Meta und Amazon über eine Rückkehr des KI-Shoppingassistenten Muse in Amazons Shop verhandeln. Amazon hatte Muse im September blockiert; strittig sind Darstellung der Suchergebnisse und Werbeerlöse. Ein Deal bräuchte das Okay beider Chefs, einen Zeitplan gibt es nicht. Die Amazon-Aktie verlor rund 3 Prozent.

Zuvor war die Aktie unter Druck geraten: In der Woche bis zum 25. November gab sie rund 12 Prozent ab. Die Gründe stehen in den Analystenstudien dieser Woche.