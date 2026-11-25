Im Mittelpunkt stand ein Medienbericht. Demnach verhandeln Amazon und Meta darüber, den KI-Einkaufsassistenten Muse wieder für den Online-Shop von Amazon zuzulassen. Amazon hatte den Assistenten im September ausgesperrt und das mit Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen begründet. Eine Einigung hängt dem Bericht zufolge unter anderem an Werbefragen.

Für Meta wäre das ein wichtiger Schritt. Ein Assistent, der für Nutzer einkauft, braucht Zugang zum größten Onlinehändler. Hinzu kam am Mittwoch die Zuversicht für das Weihnachtsgeschäft: Meta verdient sein Geld mit Werbung, und die Wochen um den Black Friday sind die wichtigsten des Jahres.