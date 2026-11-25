Während Amazon, Nvidia und Alphabet im Minus schlossen, drehte ein Schwergewicht ins Plus. Die Meta Platforms Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol: FB2A, US-Handelssymbol: META) beendete den Mittwoch 3,40 Prozent höher bei 609,89 Dollar und zählt zu den Nasdaq100 Gewinnern. Am Vormittag hatte das Papier noch bei 567,75 Dollar notiert.
Meta Aktie: Nasdaq100 Gewinner gegen den Tech-Trend – 7 Prozent vom Tagestief nach oben
Die Meta Platforms Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Facebook-Konzern steigt um 3,40 Prozent auf 609,89 Dollar, während andere große Technologiewerte verlieren. Gespräche mit Amazon über den KI-Einkaufsassistenten Muse sorgen für Fantasie. Die Analyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der Einkaufsassistent könnte zurück zu Amazon
Im Mittelpunkt stand ein Medienbericht. Demnach verhandeln Amazon und Meta darüber, den KI-Einkaufsassistenten Muse wieder für den Online-Shop von Amazon zuzulassen. Amazon hatte den Assistenten im September ausgesperrt und das mit Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen begründet. Eine Einigung hängt dem Bericht zufolge unter anderem an Werbefragen.
Für Meta wäre das ein wichtiger Schritt. Ein Assistent, der für Nutzer einkauft, braucht Zugang zum größten Onlinehändler. Hinzu kam am Mittwoch die Zuversicht für das Weihnachtsgeschäft: Meta verdient sein Geld mit Werbung, und die Wochen um den Black Friday sind die wichtigsten des Jahres.
Gespräche über Muse
Ein Zugang zu Amazon würde den KI-Assistenten deutlich aufwerten.
Werbesaison
Händler geben vor Weihnachten am meisten für Anzeigen aus.
Wende am Gesamtmarkt
Der Nasdaq 100 holte sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent fast auf.
Einordnung
Stark am Tag, weiter unter dem Hoch
Der Tagesverlauf zeigt, wie schnell die Stimmung drehen kann. Vom Tief bis zum Schluss gewann die Meta Aktie mehr als 7 Prozent. Trotzdem notiert der Nasdaq100 Gewinner noch gut 20 Prozent unter seinem Hoch.
Der Grund ist derselbe wie bei anderen Technologiekonzernen: Meta investiert enorme Summen in künstliche Intelligenz. Der Unterschied liegt im Kerngeschäft. Die Werbeeinnahmen liefern laufend hohe Gewinne, mit denen sich die Ausgaben finanzieren lassen. Das erklärt, warum Anleger am Mittwoch bei Meta eher zugriffen als bei Konzernen, deren KI-Ausbau stärker an Krediten hängt.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Warum ist die Meta Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein Bericht über Gespräche mit Amazon zum KI-Einkaufsassistenten Muse und die Zuversicht für das Weihnachtsgeschäft stützten am 25. November 2026. Die Meta Aktie schloss 3,40 Prozent höher bei 609,89 Dollar.
Was ist Muse?
Muse ist der KI-Assistent von Meta, der für Nutzer auch Einkäufe erledigen soll. Amazon hatte ihm im September den Zugang zu seinem Shop gesperrt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Meta Aktie?
Die ISIN lautet US30303M1027, die WKN A1JWVX. An der Nasdaq wird die Aktie unter META gehandelt, in Deutschland unter FB2A.
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