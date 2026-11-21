Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol Xetra: FB2A, US-Handelssymbol: META, Nasdaq) war in der Woche bis zum 20. November 2026 einer der schwächsten Megacaps. Am Freitag schloss das Papier bei 560,84 Dollar, 35,38 Dollar oder 5,93 Prozent unter dem Vortag. Binnen eines Monats hat der Facebook-Konzern damit fast ein Fünftel seines Börsenwerts eingebüßt.
Meta Aktie: Fast ein Fünftel in einem Monat verloren – der Markt stellt die 145-Milliarden-Frage
Die Meta Aktie fällt am Freitag um 5,93 Prozent auf 560,84 Dollar. Anleger strafen die KI-Ausgaben härter ab als bei Microsoft oder Alphabet. Dazu kommt ein Bericht über Apple.
Der Befund
Warum der Markt ausgerechnet die Meta Aktie herausgreift
Investing.com hat nachgerechnet: An den zwei Handelstagen bis Donnerstag verlor die Meta Aktie 9,6 Prozent, Microsoft 3,3 Prozent, Alphabet blieb nahezu unverändert. Der Markt behandelt die großen KI-Investoren also nicht mehr als Einheit. Bei Meta stehen die Ausgaben im Zentrum: 135 bis 145 Milliarden Dollar will der Konzern 2026 investieren.
Anders als Microsoft, Amazon oder Alphabet vermietet Meta keine Rechenleistung an Dritte. Die Investitionen müssen sich über Werbung und eigene KI-Produkte bezahlt machen. Marktberichte verweisen zudem auf Anleihen über rund 25 Milliarden Dollar Anfang November, einen negativen freien Cashflow im Vorquartal und einen auf negativ gesenkten Ratingausblick von S&P Global.
Am Freitag kam ein weiterer Faktor hinzu: Bloomberg berichtete, Apple arbeite an einem eigenen KI-Agenten. Der Bericht setzte die Meta Aktie nach Darstellung von Marktbeobachtern zusätzlich unter Druck.
Einordnung
Meta Aktie: Was Bullen und Bären jetzt trennt
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Meta Aktie
Warum fällt die Meta Aktie stärker als andere Tech-Riesen?
Weil Anleger die hohen KI-Ausgaben bei Meta besonders kritisch sehen: Der Konzern hat kein Cloud-Geschäft, über das sich die Investitionen direkt vermarkten lassen.
Wie viel investiert Meta 2026?
Der Konzern hat 135 bis 145 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Meta Aktie?
ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, deutsches Kürzel FB2A, US-Handelssymbol META an der Nasdaq.
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