Meta Aktie: Fast ein Fünftel in einem Monat verloren – der Markt stellt die 145-Milliarden-Frage

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 13:21 2 Min.

Die Meta Aktie fällt am Freitag um 5,93 Prozent auf 560,84 Dollar. Anleger strafen die KI-Ausgaben härter ab als bei Microsoft oder Alphabet. Dazu kommt ein Bericht über Apple.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Meta Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol Xetra: FB2A, US-Handelssymbol: META, Nasdaq) war in der Woche bis zum 20. November 2026 einer der schwächsten Megacaps. Am Freitag schloss das Papier bei 560,84 Dollar, 35,38 Dollar oder 5,93 Prozent unter dem Vortag. Binnen eines Monats hat der Facebook-Konzern damit fast ein Fünftel seines Börsenwerts eingebüßt. Schlusskurs der Meta Aktie am 20. November (−5,93 %) 560,84 $ Verlust an den zwei Tagen bis Donnerstag 9,6 % Geplante Investitionen 2026 135–145 Mrd. $ Börsenwert am Freitag 1,43 Bio. $ Quelle : Coinotag, Global Banking and Finance Review, Investing.com Der Befund Warum der Markt ausgerechnet die Meta Aktie herausgreift Investing.com hat nachgerechnet: An den zwei Handelstagen bis Donnerstag verlor die Meta Aktie 9,6 Prozent, Microsoft 3,3 Prozent, Alphabet blieb nahezu unverändert. Der Markt behandelt die großen KI-Investoren also nicht mehr als Einheit. Bei Meta stehen die Ausgaben im Zentrum: 135 bis 145 Milliarden Dollar will der Konzern 2026 investieren. Anders als Microsoft, Amazon oder Alphabet vermietet Meta keine Rechenleistung an Dritte. Die Investitionen müssen sich über Werbung und eigene KI-Produkte bezahlt machen. Marktberichte verweisen zudem auf Anleihen über rund 25 Milliarden Dollar Anfang November, einen negativen freien Cashflow im Vorquartal und einen auf negativ gesenkten Ratingausblick von S&P Global. Am Freitag kam ein weiterer Faktor hinzu: Bloomberg berichtete, Apple arbeite an einem eigenen KI-Agenten. Der Bericht setzte die Meta Aktie nach Darstellung von Marktbeobachtern zusätzlich unter Druck. Einordnung Meta Aktie: Was Bullen und Bären jetzt trennt Die Bullen Das Werbegeschäft wächst solide, KI verbessert die Anzeigenleistung.

UBS nahm die Bewertung laut Marktberichten mit „Buy“ und Kursziel 815 Dollar auf.

Die Meta Aktie ist nach dem Rückgang deutlich günstiger bewertet. Die Bären Abschreibungen und Hardwarekosten drücken auf die Marge.

Kein Cloud-Geschäft, das die Ausgaben direkt refinanziert.

Steigende Verschuldung in einer Phase steigender Zinserwartungen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Meta Aktie Warum fällt die Meta Aktie stärker als andere Tech-Riesen?

Weil Anleger die hohen KI-Ausgaben bei Meta besonders kritisch sehen: Der Konzern hat kein Cloud-Geschäft, über das sich die Investitionen direkt vermarkten lassen. Wie viel investiert Meta 2026?

Der Konzern hat 135 bis 145 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Meta Aktie?

ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, deutsches Kürzel FB2A, US-Handelssymbol META an der Nasdaq.

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