Meta-Aktie: Italien verhängt Rekordstrafe von 805 Millionen Euro

Im Zentrum steht eine Funktion der Facebook-App für Android, die Nutzern Fotos und Videos aus der eigenen Handy-Galerie als Ideen für neue Beiträge vorschlägt. Laut Garante griff die App dabei auf Fotos, Videos und zugehörige Metadaten auf den Smartphones italienischer Nutzer zu, ohne eine spezifische Einwilligung einzuholen und ohne ausreichend zu informieren.

Die Behörde kritisiert vor allem zwei Punkte: Die Funktion, die seit 2023 verfügbar ist, war standardmäßig eingeschaltet. Und der Zugriff auf die Galerie wurde über eine einzige Berechtigung abgefragt, die für die gesamte App und mehrere Funktionen mit unterschiedlichen Zwecken gilt. Ist diese Berechtigung vollständig erteilt, kann die App nach Angaben der Behörde laufend das komplette Fotoarchiv des Geräts lesen. Grundlage der Entscheidung ist das italienische Gesetz zur Umsetzung der EU-ePrivacy-Richtlinie.