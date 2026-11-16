Meta-Aktie (Nasdaq: META, ISIN US30303M1027) im Fokus: Die italienische Datenschutzbehörde Garante hat am Samstag, 14. November 2026, gegen die Europa-Tochter Meta Platforms Ireland Limited eine Geldbuße von 805 Millionen Euro verhängt. Berichten zufolge ist es die mit Abstand höchste Strafe, die die Behörde je verhängt hat.
Meta-Aktie: Italien verhängt Rekordstrafe von 805 Millionen Euro
Italiens Datenschutzbehörde Garante bittet Meta Platforms zur Kasse: 805 Millionen Euro wegen einer Facebook-Funktion, die auf Android-Handys ohne gezielte Einwilligung auf Fotos und Videos zugriff. Rund 20 Millionen Nutzer sind betroffen, Meta will sich wehren.
Der Vorwurf
Was hat Facebook auf Android-Handys falsch gemacht?
Im Zentrum steht eine Funktion der Facebook-App für Android, die Nutzern Fotos und Videos aus der eigenen Handy-Galerie als Ideen für neue Beiträge vorschlägt. Laut Garante griff die App dabei auf Fotos, Videos und zugehörige Metadaten auf den Smartphones italienischer Nutzer zu, ohne eine spezifische Einwilligung einzuholen und ohne ausreichend zu informieren.
Die Behörde kritisiert vor allem zwei Punkte: Die Funktion, die seit 2023 verfügbar ist, war standardmäßig eingeschaltet. Und der Zugriff auf die Galerie wurde über eine einzige Berechtigung abgefragt, die für die gesamte App und mehrere Funktionen mit unterschiedlichen Zwecken gilt. Ist diese Berechtigung vollständig erteilt, kann die App nach Angaben der Behörde laufend das komplette Fotoarchiv des Geräts lesen. Grundlage der Entscheidung ist das italienische Gesetz zur Umsetzung der EU-ePrivacy-Richtlinie.
Seit 2023 aktiv
Die Galerie-Vorschläge waren voreingestellt und liefen ohne gesonderte Zustimmung.
Pauschale Berechtigung
Eine App-weite Freigabe deckte mehrere Funktionen mit verschiedenen Zwecken ab.
Verstoß dauert an
Für Nutzer ohne App-Update besteht der Verstoß laut Garante weiterhin.
Die Auflagen
Welche Fristen muss Meta jetzt einhalten?
Meta muss die Funktion binnen 60 Tagen standardmäßig abschalten, auch für Nutzer, die der App bereits Zugriff auf die Galerie gewährt haben, und künftig eine eigene, funktionsbezogene Einwilligung einholen. Über die geplanten Schritte soll der Konzern innerhalb von 30 Tagen berichten, über die umgesetzten Maßnahmen innerhalb von 90 Tagen.
Bei der Bemessung der Strafe hat die Behörde die große Zahl betroffener Personen berücksichtigt. Als mildernd wertete sie Änderungen, die Meta nach der Beschwerde vorgenommen hat, hielt diese aber für verspätet und auf Nutzer beschränkt, die die App aktualisieren. Das Verfahren war im Juli 2025 nach einer Beschwerde eines Verbraucherverbands aus Bozen eröffnet worden. Metas Einwand, die irische Datenschutzbehörde sei zuständig, wies die Garante zurück.
Einordnung
Was bedeutet die Strafe für Anleger?
Gemessen am Konzernumsatz ist die Summe überschaubar: Die Garante beziffert sie selbst auf rund 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes. Umgerechnet entspricht das etwa 887 Millionen US-Dollar. Schwerer könnte die Signalwirkung wiegen. Die Entscheidung zeigt, dass nationale Behörden in der EU bereit sind, auch ohne den Umweg über Irland gegen US-Plattformen vorzugehen. Hinzu kommen die Auflagen, die in die Produktgestaltung der Facebook-App eingreifen. Die Meta-Aktie ist Bestandteil von Nasdaq-100 und S&P 500; die Reaktion des Marktes zeigt sich mit Eröffnung des US-Handels.
Häufige Fragen zur Meta-Strafe in Italien
Wie hoch ist die Strafe gegen Meta in Italien? Die Garante hat 805 Millionen Euro verhängt, rund 0,47 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes.
Welche Nutzer sind betroffen? Laut Behörde rund 20 Millionen Nutzer der Facebook-App für Android in Italien. Instagram und iPhones sind nicht Gegenstand des Verfahrens.
Muss Meta die Strafe sofort zahlen? Meta will die Entscheidung anfechten. Unabhängig davon gelten die Fristen von 30, 60 und 90 Tagen für Bericht, Abschaltung und Umsetzung.
Unter welchem Kürzel wird die Meta-Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter META, die ISIN lautet US30303M1027.
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