Die Meta Aktie steht vor einem ungewöhnlichen Umbau: Jeder Aktionär erhält für jede gehaltene Aktie eine neue, stimmrechtslose Aktie dazu. Faktisch ist das ein Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1, der Handel mit den neuen Papieren soll Ende Januar 2027 beginnen. Meta will die neue Aktiengattung künftig zur Kapitalbeschaffung, zur Mitarbeitervergütung und für mögliche Übernahmen nutzen – ohne dass sich die Stimmrechtsverhältnisse verschieben.
Meta Aktie: Gratisaktie für jeden Aktionär, 145 Milliarden für KI, 25 Milliarden Strafe – was steckt hinter Zuckerbergs Kapital-Coup?
Meta verdoppelt faktisch die Aktienzahl, hebt das KI-Budget an und kämpft gleichzeitig gegen ein Rekordurteil. Was die neue Aktiengattung für Anleger bedeutet und warum die Meta Aktie zwischen Wachstum und Rechtsrisiko pendelt.
Die KI-Wette
Noch mehr Geld für Rechenzentren
Gleichzeitig dreht Meta die Investitionsschraube weiter: Für 2026 plant der Konzern nun Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, die Untergrenze lag zuvor bei 130 Milliarden. Das Kerngeschäft finanziert die Offensive: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt Meta 73 bis 76 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Sparte Reality Labs bleibt dagegen ein Verlustbringer mit erwarteten 18 bis 19 Milliarden Dollar Minus.
Das Rechtsrisiko
Rekordurteil aus New Mexico
Belastet wird die Meta Aktie von einem Rekordurteil: Ein Gericht in New Mexico verhängte eine Zivilstrafe von 25 Milliarden Dollar wegen irreführender Angaben zum Schutz von Nutzerdaten. Meta hat Berufung angekündigt und zeigt sich zuversichtlich. Im dritten Quartal verbuchte der Konzern bereits eine Rechtsrückstellung von 9,9 Milliarden Dollar. Wie viel davon am Ende tatsächlich fällig wird, ist offen.
Meta sichert sich mit der neuen Aktiengattung eine Finanzierungsquelle für die KI-Offensive, ohne Kontrolle abzugeben. Für Anleger heißt das: mehr Flexibilität für das Management, aber auch mögliche Verwässerung.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Was bedeutet die neue Aktiengattung für Aktionäre?
Jeder Aktionär erhält je gehaltener Aktie eine neue, stimmrechtslose Aktie. Das wirkt wie ein Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1.
Ab wann werden die neuen Aktien gehandelt?
Nach Angaben von Meta soll der Handel Ende Januar 2027 beginnen.
Muss Meta die 25 Milliarden Dollar sofort zahlen?
Meta hat Berufung gegen das Urteil angekündigt. Der Ausgang des Verfahrens ist offen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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