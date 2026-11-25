Was bedeutet die neue Aktiengattung für Aktionäre?

Jeder Aktionär erhält je gehaltener Aktie eine neue, stimmrechtslose Aktie. Das wirkt wie ein Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1.

Ab wann werden die neuen Aktien gehandelt?

Nach Angaben von Meta soll der Handel Ende Januar 2027 beginnen.

Muss Meta die 25 Milliarden Dollar sofort zahlen?

Meta hat Berufung gegen das Urteil angekündigt. Der Ausgang des Verfahrens ist offen.