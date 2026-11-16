Solides Wachstum, höhere Prognose: Canaccord-Genuity-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ für die Merit-Medical-Aktie und nennt ein Kursziel von 121 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 86,63 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 40 Prozent. Der Hersteller von Kathetern und anderen Einwegprodukten für minimalinvasive Eingriffe hat im dritten Quartal überzeugt.
Merit-Medical-Aktie: Canaccord-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ – Kursziel 121 Dollar nach starkem Quartal
Canaccord-Genuity-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ für die Merit-Medical-Aktie und nennt ein Kursziel von 121 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 86,63 US-Dollar sind das rund 40 Prozent Potenzial. Der Medizintechnik-Hersteller hat seine Jahresprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Merit Medical Systems, Inc.
- Handelssymbol
- MMSI (Nasdaq)
- Analyst
- John Young
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 121 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Canaccord Genuity zur Merit-Medical-Aktie
Organisches Wachstum – Young bleibt beim Kauf
John Young setzt bei Merit Medical auf stetiges Wachstum aus eigener Kraft. Sein Kursziel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Merit Medical stellt Produkte für Kardiologie, Radiologie und andere Fachgebiete her, etwa Katheter, Führungsdrähte und Embolisationsprodukte.
Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht in dem breiten Produktportfolio und der wachsenden Profitabilität die Basis für weitere Kursgewinne.
Die Argumente von John Young
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst John Young stützt:
Umsatz steigt
Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 416,2 Millionen US-Dollar.
Organisch stark
Ohne Zukäufe und Währungseffekte lag das Wachstum bei rund 9 Prozent.
Gewinn zieht an
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 22 Prozent auf 1,12 US-Dollar und übertraf die eigene Spanne von 0,98 bis 1,08 US-Dollar.
Prognose erhöht
Merit Medical hat die Jahresprognose für Umsatz und bereinigten Gewinn je Aktie zum dritten Mal in Folge angehoben.
Ein verlässlicher Wachstumswert
Medizintechnik-Hersteller mit Einwegprodukten profitieren von der steigenden Zahl minimalinvasiver Eingriffe. Die Nachfrage ist wenig konjunkturabhängig.
Die Bruttomarge sank allerdings um 0,81 Prozentpunkte auf 52,8 Prozent – belastet durch Produktionsabweichungen, Frachtkosten und teureres Platin. Für 2026 rechnet das Unternehmen zudem mit rund 16 Millionen US-Dollar zusätzlicher Zollkosten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst John Young. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 121 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merit Medical Systems, Inc. (MMSI): Kaufen, Kursziel 121,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Young, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Young, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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