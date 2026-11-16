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Merit-Medical-Aktie: Canaccord-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ – Kursziel 121 Dollar nach starkem Quartal

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Canaccord-Genuity-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ für die Merit-Medical-Aktie und nennt ein Kursziel von 121 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 86,63 US-Dollar sind das rund 40 Prozent Potenzial. Der Medizintechnik-Hersteller hat seine Jahresprognose angehoben.

Merit-Medical-Aktie: Canaccord-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ – Kursziel 121 Dollar nach starkem Quartal
Bild: Pexels
Rating Canaccord Genuity (bestätigt)
Buy
Kursziel
121 $
Schlusskurs 13.11.2026
86,63 $
Abstand zum Kursziel
+39,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Merit Medical Systems, Inc.
Handelssymbol
MMSI (Nasdaq)
Analyst
John Young
Bank
Canaccord Genuity
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
121 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Solides Wachstum, höhere Prognose: Canaccord-Genuity-Analyst John Young bleibt bei „Buy“ für die Merit-Medical-Aktie und nennt ein Kursziel von 121 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 86,63 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 40 Prozent. Der Hersteller von Kathetern und anderen Einwegprodukten für minimalinvasive Eingriffe hat im dritten Quartal überzeugt.

Canaccord Genuity zur Merit-Medical-Aktie

Organisches Wachstum – Young bleibt beim Kauf

John Young setzt bei Merit Medical auf stetiges Wachstum aus eigener Kraft. Sein Kursziel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Merit Medical stellt Produkte für Kardiologie, Radiologie und andere Fachgebiete her, etwa Katheter, Führungsdrähte und Embolisationsprodukte.

Die Aktienanalyse von Canaccord Genuity sieht in dem breiten Produktportfolio und der wachsenden Profitabilität die Basis für weitere Kursgewinne.

Die Argumente von John Young

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst John Young stützt:

  1. Umsatz steigt

    Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 8,4 Prozent auf 416,2 Millionen US-Dollar.

  2. Organisch stark

    Ohne Zukäufe und Währungseffekte lag das Wachstum bei rund 9 Prozent.

  3. Gewinn zieht an

    Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 22 Prozent auf 1,12 US-Dollar und übertraf die eigene Spanne von 0,98 bis 1,08 US-Dollar.

  4. Prognose erhöht

    Merit Medical hat die Jahresprognose für Umsatz und bereinigten Gewinn je Aktie zum dritten Mal in Folge angehoben.

Ein verlässlicher Wachstumswert

Medizintechnik-Hersteller mit Einwegprodukten profitieren von der steigenden Zahl minimalinvasiver Eingriffe. Die Nachfrage ist wenig konjunkturabhängig.

Die Bruttomarge sank allerdings um 0,81 Prozentpunkte auf 52,8 Prozent – belastet durch Produktionsabweichungen, Frachtkosten und teureres Platin. Für 2026 rechnet das Unternehmen zudem mit rund 16 Millionen US-Dollar zusätzlicher Zollkosten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst John Young. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 121 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Merit Medical Systems, Inc. (MMSI): Kaufen, Kursziel 121,00 USD.

Quelle
Empfehlung von John Young, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:56 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:56 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: John Young, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.