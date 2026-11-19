Besonders auffällig: Semiconductor Solutions wuchs um 18,7 Prozent, getrieben von KI-Nachfrage. Im Healthcare-Sektor wuchsen seltene Erkrankungen um 41,5 Prozent, doch Mavenclad verlor in den USA durch Generika. Das Management plant ab November 2026 ohne US-Umsatz mit dem Präparat und warnt vor einem deutlichen Rückgang 2027.

Die Prognose für 2026 wurde zum dritten Mal angehoben: Umsatz 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, EBITDA pre 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro, Gewinn je Aktie pre 8,30 bis 8,70 Euro, Free Cashflow 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro. Bio-Techne soll dabei ab Dezember 2026 konsolidiert werden. Die Nettofinanzverbindlichkeiten sanken zum 30. September auf 7,73 Milliarden Euro nach 8,62 Milliarden zum Jahresende 2025; der Bio-Techne-Kauf (Unternehmenswert rund 11,3 Milliarden Dollar) wird sie erhöhen.

Zur Bewertung: Auf den mittleren Gewinn je Aktie pre von rund 8,50 Euro kommt die Merck KGaA Aktie rechnerisch auf ein KGV von rund 17,7 (eigene Rechnung); auf IFRS-Basis nennen Datenanbieter für 2026e rund 25,5 und für 2027e rund 21,7. Die Dividende für 2025 betrug 2,20 Euro, das entspricht bei 150,6 Euro einer Rendite von rund 1,5 Prozent (eigene Rechnung).