Die Merck KGaA Aktie (Ticker MRK, ISIN DE0006599905) hält sich nach der Zahlenvorlage nahe ihrem Zweijahreshoch: Am 18. November stand sie bei Xetra mit 150,55 Euro nahezu unverändert, am Vortag hatte sie mit 150,75 Euro geschlossen. Am selben Nachmittag bestätigte die DZ Bank ihr Votum Kaufen und hob den fairen Wert von 178 auf 179 Euro. In dieser Merck KGaA Aktienanalyse klären wir, was den Darmstädter Konzern trägt, wo die Risiken liegen und was die Merck KGaA Aktienprognose der Analysten insgesamt sagt.
Merck KGaA Aktienanalyse: DZ Bank sieht 179 Euro, Mavenclad bricht weg, Elektronik boomt – wer trägt den Darmstädter Konzern 2027?
Die Merck KGaA Aktie notiert bei rund 150 Euro, die DZ Bank bestätigt Kaufen mit 179 Euro fairem Wert. Unsere Merck KGaA Aktienanalyse zeigt Q3-Zahlen, Prognose, Bewertung, Chart und die Merck KGaA Aktienprognose der Analysten.
Merck KGaA Aktie auf einen Blick
- Unternehmen
- Merck KGaA, Darmstadt
- Ticker
- MRK (Xetra)
- ISIN
- DE0006599905
- 52-Wochen-Spanne
- rund 101 bis 156,25 EUR
- CEO
- Kai Beckmann (seit 1. Mai 2026)
- Index
- DAX
Stand: 18.11.2026, Xetra, Zwischenstand 16:03 Uhr MEZ
Dritte Prognoseanhebung
Der Konzern erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.
Zwei Gesichter
Elektronik wuchs organisch um 13,3 Prozent und Life Science um 6,1 Prozent, Healthcare dagegen nur um 0,9 Prozent, weil Mavenclad im US-Markt unter Generika-Druck steht.
Konsens: Halten
Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei rund 154 bis 157 Euro und damit nur wenig über dem Kurs.
Der Auslöser
Was ist bei der Merck KGaA Aktie passiert?
Peter Spengler von der DZ Bank hat am 18. November 2026 seine Kaufempfehlung für Merck KGaA bestätigt und den fairen Wert von 178 auf 179 Euro angehoben. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von rund 19 Prozent zum Kurs von etwa 150,6 Euro (eigene Rechnung). Seine Begründung laut veröffentlichter Kurzfassung: Das Wachstum und Zukäufe prägten den mit Vorlage der Quartalszahlen angehobenen Ausblick. Weitere Details zur Studie sind nicht öffentlich.
Der Hintergrund ist die Zahlenvorlage vom 12. November. An diesem Tag erreichte die Merck KGaA Aktie mit 156,25 Euro ein Zweijahreshoch, danach folgten Gewinnmitnahmen. Der Konzern hat zudem mehrere Großprojekte in Arbeit: den Kauf von Bio-Techne in den USA, die Übernahme von Silence Therapeutics und den Verkauf des CDMO-Geschäfts an Lonza.
Geschäftsmodell
Wie verdient Merck KGaA sein Geld?
Merck KGaA aus Darmstadt (nicht zu verwechseln mit Merck & Co. in den USA) gliedert sich in drei Sektoren. Healthcare umfasst Pharma-Produkte unter anderem gegen Multiple Sklerose, Krebs, Fertilitätsstörungen und seltene Erkrankungen. Life Science beliefert Labore und die Biopharma-Produktion mit Verbrauchsmaterial und Prozesslösungen. Electronics liefert Materialien für Halbleiter und Displays, zunehmend für KI-Chips. Konzernchef ist seit 1. Mai 2026 Kai Beckmann, der zuvor den Elektroniksektor leitete und auf Belén Garijo folgte. Die Familie Merck kontrolliert über die E. Merck KG den größten Teil des Kapitals; der Streubesitz beträgt laut Angaben in öffentlichen Quellen rund 30 Prozent, diese Zahlen sind teils älter.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Merck KGaA Aktienanalyse der Quartalszahlen?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 5,8 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, organisch um 5,1 Prozent. Das EBITDA pre legte um 0,8 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro zu, die Marge fiel auf 29,9 Prozent nach 31,4 Prozent im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie pre blieb bei 2,32 Euro, der operative Cashflow stieg um 9,4 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro.
|Sektor
|Umsatz
|Organisches Wachstum
|EBITDA pre
|Life Science
|2.411 Mio. EUR
|+6,1 %
|736 Mio. EUR
|Healthcare
|2.268 Mio. EUR
|+0,9 %
|819 Mio. EUR
|Electronics
|948 Mio. EUR
|+13,3 %
|279 Mio. EUR
|Konzern
|5.627 Mio. EUR
|+5,1 %
|1.682 Mio. EUR
Margen berechnet aus Umsatz und EBITDA pre. Mavenclad: Umsatz 232 Mio. EUR, organisch -25,1 %.
Quelle: Merck KGaA, Pressemitteilung vom 12.11.2026
Besonders auffällig: Semiconductor Solutions wuchs um 18,7 Prozent, getrieben von KI-Nachfrage. Im Healthcare-Sektor wuchsen seltene Erkrankungen um 41,5 Prozent, doch Mavenclad verlor in den USA durch Generika. Das Management plant ab November 2026 ohne US-Umsatz mit dem Präparat und warnt vor einem deutlichen Rückgang 2027.
Die Prognose für 2026 wurde zum dritten Mal angehoben: Umsatz 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, EBITDA pre 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro, Gewinn je Aktie pre 8,30 bis 8,70 Euro, Free Cashflow 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro. Bio-Techne soll dabei ab Dezember 2026 konsolidiert werden. Die Nettofinanzverbindlichkeiten sanken zum 30. September auf 7,73 Milliarden Euro nach 8,62 Milliarden zum Jahresende 2025; der Bio-Techne-Kauf (Unternehmenswert rund 11,3 Milliarden Dollar) wird sie erhöhen.
Zur Bewertung: Auf den mittleren Gewinn je Aktie pre von rund 8,50 Euro kommt die Merck KGaA Aktie rechnerisch auf ein KGV von rund 17,7 (eigene Rechnung); auf IFRS-Basis nennen Datenanbieter für 2026e rund 25,5 und für 2027e rund 21,7. Die Dividende für 2025 betrug 2,20 Euro, das entspricht bei 150,6 Euro einer Rendite von rund 1,5 Prozent (eigene Rechnung).
Analysten
Was sagen Analysten zur Merck KGaA Aktienprognose?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 153,83 Euro, laut MarketScreener (14 Analysten) bei 156,86 Euro und im VARA-Konsens auf der Investorenseite des Konzerns bei 157 Euro. Die Spanne reicht von 141 bis 180 Euro. Eine belegte Gesamtzahl der Kaufen-, Halten- und Verkaufen-Urteile liegt nicht vor; unter den namentlich bekannten Häusern überwiegen Halten-Urteile.
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|Kaufen (bestätigt)
|179 EUR (zuvor 178)
|18.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|178 EUR (zuvor 151)
|16./17.11.2026
|Barclays
|Equal Weight
|160 EUR
|28.10.2026
|UBS
|Neutral
|150 EUR
|12.11.2026
|Jefferies
|Hold
|144 EUR
|12.11.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|141 EUR
|28.10.2026
Urteile Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Redburn (Buy, 180 EUR) ohne Datum.
Quelle: wallstreet-online, finanzen.net, aktiencheck.de; Stand 18.11.2026
Die Merck KGaA Aktienprognose der Profis ist damit gespalten: Ein Teil sieht Potenzial bei Elektronik und Life Science, ein anderer bemängelt die Bewertung und die Mavenclad-Lücke. Bernsteins deutlich angehobenes Ziel von 178 Euro bei unverändert neutralem Urteil zeigt, wie wenig Spielraum manche Häuser in der Aktie noch sehen.
Chart
Wie sieht die Merck KGaA Aktie charttechnisch aus?
Der Chart zeigt eine kräftige Erholung seit dem Jahrestief im März bei rund 101 bis 102 Euro. Laut Börse Stuttgart lag die 50-Tage-Linie am 18. November bei 140,61 Euro, die 200-Tage-Linie bei 130,24 Euro; der Kurs notiert damit rund 7 beziehungsweise 16 Prozent darüber. Der Zweijahreshoch vom 12. November bei 156,25 Euro gilt als Widerstand. Zum RSI lagen keine belegten Werte vor.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Merck KGaA Aktie jetzt?
Der nächste Termin ist das Investorenevent am 8. Dezember 2026. Im Dezember soll außerdem der Bio-Techne-Abschluss anstehen, Silence Therapeutics folgt im ersten Quartal 2027, der CDMO-Verkauf an Lonza Mitte 2027. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 kommen am 4. März 2027, die Hauptversammlung ist für den 23. April 2027 vorgesehen. Marktteilnehmer achten besonders darauf, wie schnell Elektronik und Life Science die Mavenclad-Lücke schließen.
FAQ
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Was kostet die Merck KGaA Aktie aktuell? Bei Xetra stand die Merck KGaA Aktie am 18. November 2026 um 16:03 Uhr bei 150,55 Euro (Zwischenstand). Der Xetra-Schlusskurs vom 17. November lag bei 150,75 Euro.
Warum interessiert die DZ-Bank-Studie zur Merck KGaA Aktie? Die DZ Bank bestätigte am 18. November Kaufen und hob den fairen Wert auf 179 Euro. Das ist eine Einschätzung Dritter.
Wie sieht die Merck KGaA Aktienprognose für 2026 aus? Der Konzern erwartet 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz und 8,30 bis 8,70 Euro Gewinn je Aktie pre. Die Analysten-Kursziele liegen im Schnitt bei rund 154 bis 157 Euro.
Zahlt Merck KGaA eine Dividende? Ja, für 2025 wurden 2,20 Euro je Aktie gezahlt. Für 2026 erwartet der Konsens 2,34 Euro.
Ist die Merck KGaA Aktie mit der von Merck & Co. identisch? Nein. Merck KGaA sitzt in Darmstadt, Merck & Co. in den USA.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung der DZ Bank (Kaufen, fairer Wert 179 Euro, 18.11.2026) wird hier als Information Dritter weitergegeben. aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen und gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Offenlegungen der Quelle.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Kaufen, Kursziel 179,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank (Analyst Peter Spengler) vom 18.11.2026, 14:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 07:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 07:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank (Analyst Peter Spengler).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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