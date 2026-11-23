Der Konsens ist nach den Zahlen gemischt: Laut Investing.com raten 6 von 13 Analysten zum Kauf, 7 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 156 Euro, die Spanne reicht von 135 bis 179 Euro. Bernstein-Analyst Justin Smith lobte den neuen Chef für die Umsetzung der Zielvorgaben und die angekündigten Zukäufe, wünscht sich für mehr Optimismus aber ein früheres Erreichen des Break-even bei der Kapitalrendite gegenüber den Kapitalkosten. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 179 Euro an und verweist auf Wachstum und Zukäufe.