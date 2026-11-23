Die Merck KGaA Aktie (ISIN: DE0006599905, FSE: MRK) hat die Q3-Zahlen nicht in einen Kurssprung ummünzen können: Am Tag der Zahlen am 12. November lag der Titel am Nachmittag im Handel auf Tradegate gut 3% im Minus bei 146,70 Euro, obwohl der Konzern die Jahresziele zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben hat. Am 20. November schloss die Merck KGaA Aktie auf Xetra bei 146,45 Euro (-1,31%). Diese Merck KGaA Aktienanalyse zeigt, was hinter den Zahlen steckt und was die Merck KGaA Aktie Prognose der Analysten für 2027 offenlässt.
Merck KGaA Aktie Prognose: Q3 stark, Gewinn halbiert - Was trägt die Aktie nach den Zahlen über 150 Euro?
Die Merck KGaA Aktie notiert nach den Q3-Zahlen bei rund 146 Euro. Der Konzern hebt die Jahresziele zum dritten Mal an, KI-Chips treiben das Geschäft, doch Mavenclad bricht weg. Die Merck KGaA Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Merck KGaA, Darmstadt
- Ticker
- MRK (Xetra)
- ISIN
- DE0006599905
- WKN
- 659990
- Index
- DAX
- Vorstandsvorsitz
- Kai Beckmann (seit Mai 2026)
- Schlusskurs
- 146,45 €
- Marktkapitalisierung
- rund 63,7 Mrd. €
- 52-Wochen-Hoch
- 152,10 € (Stand 11.11.2026)
- Dividende
- 2,20 € je Aktie
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Konzerndaten laut Q3-Mitteilung
Die Q3-Zahlen
Umsatz wächst, der Gewinn halbiert sich optisch
Merck KGaA steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 5,63 Milliarden Euro, organisch um 5,1%. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA pre) lag mit 1,68 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, organisch plus 0,4%. Unter dem Strich fällt der Rückgang deutlich aus: Das EBIT sank um 46,5% auf 653 Millionen Euro, das berichtete Ergebnis je Aktie halbierte sich auf 1,04 Euro. Als Grund nennt der Konzern Einmaleffekte im Vorjahresquartal, das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,32 Euro blieb unverändert.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|5.627 Mio. €
|5.318 Mio. €
|+5,8% (organisch +5,1%)
|EBITDA pre
|1.682 Mio. €
|1.669 Mio. €
|+0,8% (organisch +0,4%)
|EBITDA-pre-Marge
|29,9%
|31,4%
|-1,5 Prozentpunkte
|EBIT
|653 Mio. €
|1.221 Mio. €
|-46,5%
|Ergebnis je Aktie pre
|2,32 €
|2,32 €
|unverändert
|Ergebnis je Aktie berichtet
|1,04 €
|2,07 €
|-49,8%
|Free Cashflow
|1,3 Mrd. €
|1,1 Mrd. €
|+22,7%
Nettofinanzverbindlichkeiten: 7,73 Mrd. € zum 30.09.2026 nach 8,62 Mrd. € zum 31.12.2025 (-10,3%).
Quelle: Merck KGaA, Q3-Mitteilung vom 12.11.2026
Operativ lag das Quartal laut Jefferies über dem Analystenkonsens bei Umsatz und bereinigtem EBITDA. Dass die Marge unter dem Vorjahr liegt, erklärt der Konzern ebenfalls mit den Einmaleffekten im Vorjahr. Positiv: Der Free Cashflow wuchs kräftig und die Nettoverschuldung sank seit Jahresbeginn um gut 10%.
Die Sparten
KI-Chips und Bioprozesse ziehen, Mavenclad bricht weg
|Sparte
|Umsatz
|Organisches Wachstum
|EBITDA pre
|Life Science
|2.411 Mio. €
|+6,1%
|736 Mio. €
|Healthcare
|2.268 Mio. €
|+0,9%
|819 Mio. €
|Electronics
|948 Mio. €
|+13,3%
|279 Mio. €
Quelle: Merck KGaA, Q3-Mitteilung vom 12.11.2026
Organisches Wachstum im Q3 2026 nach Geschäftsfeldern
Prozent
Quelle: Merck KGaA, Q3-Mitteilung vom 12.11.2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsfeld
|Wachstum
|Process Solutions
|10,5
|Discovery Solutions
|1,7
|Advanced Solutions
|4,3
|Fertility und Endocrinology
|3,6
|Cardiometabolic
|5,2
|Specialty Care
|-10,2
|Semiconductor Solutions
|18,7
|Optronics
|-0,9
Electronics: KI-Nachfrage
Semiconductor Solutions wuchs um 18,7% auf 752 Millionen Euro, getragen von KI-Nachfrage und dem Hochlauf fortgeschrittener Chipgenerationen. Das Management nennt für die Sparte im kommenden Jahr Margen um 30% als Ziel.
Life Science: Process Solutions
Das Geschäft mit Bioprozess-Produkten für die Arzneimittelherstellung legte um 10,5% zu und ist der Wachstumsmotor der größten Sparte.
Healthcare: Seltene Erkrankungen
Rare Diseases wuchs um 41,5% auf 123 Millionen Euro, Gomekli um 80,4% und Ogsiveo um 24,5%. Die FDA hat zudem am 10. November Pimjetmi (Pimicotinib) bei symptomatischem TGCT zugelassen.
Prognose und Portfolio
Dritte Anhebung und ein Milliardenzukauf
Merck KGaA erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro (zuvor 21,0 bis 21,8 Milliarden) und ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro (zuvor 5,9 bis 6,3 Milliarden). Das Ergebnis je Aktie pre soll bei 8,30 bis 8,70 Euro liegen, der Free Cashflow bei rund 2,3 bis 2,7 Milliarden Euro. Teil der Anhebung sind Währungseffekte und die angenommene Konsolidierung von Bio-Techne im Dezember. Das ist eine Annahme, der tatsächliche Abschluss kann abweichen.
Die Strategie von CEO Kai Beckmann, der im Mai 2026 die Nachfolge von Belén Garijo antrat, ist klar erkennbar: Merck KGaA stärkt Life Science und trennt sich von Randgeschäften. Im Juni einigte sich der Konzern auf die Übernahme von Bio-Techne für 73 US-Dollar je Aktie in bar, ein Unternehmenswert von rund 11,3 Milliarden US-Dollar (9,9 Milliarden Euro). Finanziert wird das mit vorhandenen Mitteln und neuen Krediten, das Investment-Grade-Rating soll erhalten bleiben. Der Konzern nennt jährliche Kostensynergien von rund 140 Millionen Euro bis zum dritten Jahr nach Abschluss.
Im Oktober folgte die Übernahme von Silence Therapeutics mit dem siRNA-Kandidaten Divesiran (Abschluss im ersten Quartal 2027 erwartet). Anfang November kündigte Merck den Verkauf seines US-Geschäfts mit Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) an Lonza an, für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Der Abschluss ist für Mitte 2027 geplant.
Bewertung
Teure Aktie, aber nicht überall
Auf Basis des berichteten Gewinns weisen Datenanbieter ein KGV von rund 27 aus, was durch die Einmaleffekte verzerrt ist. Teilt man den Schlusskurs von 146,45 Euro durch die Spanne der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (8,30 bis 8,70 Euro), ergibt sich ein KGV 2026e von rund 17 bis 18 (Redaktionsrechnung). Die Dividende betrug zuletzt 2,20 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 1,5%. Auf zwölf Monate steht die Merck KGaA Aktie rund 32% im Plus, seit Jahresbeginn rund 20%.
Die Bewertung ist damit nicht mehr billig, rechtfertigt sich aber durch Wachstum in Semiconductor und Bioprozessen.
Die Meinung der Analysten
Die Merck KGaA Aktie Prognose der Analysten: Hold dominiert
Der Konsens ist nach den Zahlen gemischt: Laut Investing.com raten 6 von 13 Analysten zum Kauf, 7 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 156 Euro, die Spanne reicht von 135 bis 179 Euro. Bernstein-Analyst Justin Smith lobte den neuen Chef für die Umsetzung der Zielvorgaben und die angekündigten Zukäufe, wünscht sich für mehr Optimismus aber ein früheres Erreichen des Break-even bei der Kapitalrendite gegenüber den Kapitalkosten. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert auf 179 Euro an und verweist auf Wachstum und Zukäufe.
|Institut
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|Kaufen
|179 €
|18.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|178 €
|16.11.2026
|Barclays
|Equal Weight
|160 €
|28.10.2026
|UBS
|Neutral
|150 €
|04.11.2026
|Jefferies
|Hold
|144 €
|12.11.2026
Einschätzungen Dritter, werden unverändert weitergegeben. Kursziele sind keine Garantien.
Quelle: dpa-AFX Analyser, aktiencheck.de, Stand 20.11.2026
Chartbild
Wie steht die Merck KGaA Aktie technisch da?
Beschreibend liegt der Kurs von 146,45 Euro rund 3,7% unter dem 52-Wochen-Hoch von 152,10 Euro. Am 17. und 18. November pendelte die Merck KGaA Aktie um 150 Euro, diese runde Marke bildet kurzfristig den ersten Widerstand (Einschätzung der Redaktion). Zu den gleitenden Durchschnitten und zur Unterstützung am Jahrestief liegen uns keine belegten Werte vor. Der Chart zeigt: Die Aktie hat seit dem Jahrestief im März kräftig zugelegt und ist nach den Zahlen in eine Konsolidierung unterhalb des Hochs übergegangen.
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktie
Warum fällt die Merck KGaA Aktie nach den Zahlen? Trotz Prognoseanhebung lag das Papier am Zahlentag im Minus. Belegt ist, dass Einmaleffekte im Vorjahr den Gewinn drückten und die Marge sank; eine eindeutige Marktreaktion lässt sich daraus nicht ableiten.
Wie lautet die Merck KGaA Aktie Prognose der Analysten? Gemischt: 6 von 13 raten zum Kauf, 7 zum Halten, das Ø-Kursziel liegt bei rund 156 Euro.
Zahlt die Merck KGaA Aktie Dividende? Zuletzt wurden 2,20 Euro je Aktie gezahlt, die Rendite liegt bei rund 1,5%.
Was ist mit Bio-Techne? Merck KGaA übernimmt das Unternehmen für rund 11,3 Milliarden US-Dollar, die Prognose rechnet mit dem Abschluss im Dezember 2026.
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