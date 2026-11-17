Die Merck KGaA Aktie (Ticker MRK, ISIN DE0006599905) stemmt sich am Dienstag gegen den schwachen Gesamtmarkt: Gegen 13:26 Uhr kostete das Papier bei Tradegate 150,92 Euro, ein Plus von 0,82 Prozent, während der DAX rund 0,75 Prozent im Minus lag. Rückenwind liefert Bernstein-Analyst Justin Smith, der sein Kursziel von 151 auf 178 Euro anhebt – im Schnitt sehen die von MarketScreener erfassten 14 Analysten den fairen Wert aber bei 156,86 Euro und damit nur knapp 4 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Merck KGaA Aktienprognose der Profis ist damit deutlich vorsichtiger als die jüngste Schlagzeile.
Merck KGaA Aktie Prognose: Bernstein hebt das Ziel auf 178 Euro, der Konsens liegt bei 157 – wie viel Beckmann-Bonus steckt schon im Kurs?
Die Merck KGaA Aktie gehört am Dienstag zu den wenigen DAX-Gewinnern, nachdem Bernstein das Kursziel kräftig angehoben hat. Merck hat die Jahresprognose zum dritten Mal erhöht und kauft weiter zu. Die Merck KGaA Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt aber nur wenige Prozent über dem aktuellen Kurs. Was Unternehmensprognose, Konsens 2026/2027, Bewertung und Szenarien für die Merck KGaA Aktie bedeuten.
Dazu kommt ein dichter Nachrichtenstrom: Vor einer Woche hat der Darmstädter Konzern seine Jahresziele zum dritten Mal in Folge angehoben, am Montag folgte die Übernahme des US-Spezialisten Rapid Micro Biosystems. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 23 Prozent zugelegt. Für die Merck KGaA Aktie Prognose stellt sich nun die Frage, wie viel der Wende unter dem neuen Chef Kai Beckmann bereits bezahlt ist.
Bernstein deutlich zuversichtlicher
Justin Smith hebt das Kursziel am 16.11. von 151 auf 178 Euro, bleibt aber bei „Market-Perform“.
Prognose zum dritten Mal erhöht
Merck erwartet 2026 nun 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro EBITDA pre.
Konsens nur leicht über dem Kurs
Ø-Kursziel 156,86 Euro (MarketScreener) bzw. 153,83 Euro (finanzen.net); die Mehrheit der großen Häuser rät zum Halten.
Zukäufe im Life-Science-Geschäft
Bio-Techne für rund 10 Mrd. Euro soll im Dezember schließen, dazu kommt Rapid Micro Biosystems.
Der Auslöser
Was ist bei der Merck KGaA Aktie passiert?
Den Takt gibt eine Studie vor, die Bernstein am Montagnachmittag veröffentlicht hat und die der dpa-AFX Analyser am Dienstagmorgen weitergab. Smith lobt darin Konzernchef Kai Beckmann, der Merck seit Mai führt, für die Umsetzung der Zielvorgaben, und begrüßt die angekündigten Übernahmen. Optimistischer würde er laut der Zusammenfassung aber erst, wenn die Rendite auf das investierte Kapital früher als erwartet die Kapitalkosten übersteigt. Deshalb bleibt es trotz des um 27 Euro höheren Ziels bei einer neutralen Einstufung.
Am Montag hatte Merck zudem eine endgültige Vereinbarung über den Kauf von Rapid Micro Biosystems unterzeichnet. Geboten werden 0,75 US-Dollar je Aktie in bar, der Abschluss ist für Dezember geplant. Das Unternehmen automatisiert die mikrobielle Qualitätskontrolle in der Arzneimittelherstellung und soll in den Bereich Life Science wandern. Finanziell ist der Deal für einen Konzern mit rund 65 Milliarden Euro Börsenwert klein, strategisch passt er zur Ausrichtung auf das Geschäft mit der Pharmaproduktion.
Geschäftsmodell
Womit verdient Merck KGaA sein Geld?
Merck KGaA – nicht zu verwechseln mit dem US-Konzern Merck & Co. – steht auf drei Beinen. Life Science liefert Laborbedarf und Produktionstechnik für Pharma- und Biotechfirmen und ist mit 2,41 Milliarden Euro Quartalsumsatz die größte Sparte. Healthcare verkauft Medikamente gegen Krebs, Multiple Sklerose und Unfruchtbarkeit, Electronics Spezialmaterialien für die Halbleiterindustrie. Die Mischung macht die Aktie schwer einzuordnen: Sie ist weder reiner Pharmawert noch reiner Laborausrüster.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Merck KGaA Aktienprognose des Unternehmens?
Mehr Umsatz, stabiles Ergebnis, deutlich mehr Cash – das dritte Quartal zeigt Licht und Schatten.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,8 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, organisch um 5,1 Prozent. Das EBITDA pre legte nur um 0,8 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro zu, die Marge sank von 31,4 auf 29,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 2,32 Euro auf Vorjahreshöhe, der berichtete Gewinn je Aktie halbierte sich wegen Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigungsgeschäfts auf 1,04 Euro. Stark war der Free Cashflow mit rund 1,3 Milliarden Euro (+22,7 Prozent); die Nettofinanzverschuldung sank seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent auf 7,73 Milliarden Euro.
Nach Sparten wuchs Electronics organisch um 13,3 Prozent, getrieben von KI-Chipmaterialien, Life Science um 6,1 Prozent. Healthcare kam nur auf 0,9 Prozent, weil Bavencio, Gonal-f und das MS-Mittel Mavenclad nachgaben. Finanzchefin Helene von Roeder warnte laut dpa-AFX vor einem stärkeren Umsatzrückgang bei Materialien für Unterhaltungselektronik im vierten Quartal.
|Kennzahl
|Prognose Merck 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|21,5–21,9 Mrd. €
|21,52 Mrd. € (VARA)
|rund 22,8 Mrd. € (MarketScreener)
|EBITDA pre
|6,2–6,4 Mrd. €
|6,23 Mrd. € (VARA)
|–
|EPS pre
|8,30–8,70 €
|8,51 € (VARA, Spanne 8,11–9,03 €)
|–
|Nettogewinn (IFRS)
|–
|rund 2,49 Mrd. €
|rund 2,99 Mrd. €
|KGV (IFRS)
|–
|25,5
|21,7
|Dividende je Aktie
|–
|2,34 €
|2,40 €
VARA-Konsens laut Merck-IR (Ausgabe Q3 2026, vor den Quartalszahlen erhoben). MarketScreener-Schätzungen und KGV auf IFRS-Basis, Stand 17.11.2026. Das bereinigte EPS (pre) klammert u. a. Abschreibungen aus Zukäufen aus.
Quelle: Merck KGaA (Q3-Mitteilung 12.11.2026), VARA-Konsens via Merck-IR, MarketScreener
Die Unternehmensprognose enthält die Bio-Techne-Übernahme ab Dezember und unterstellt, dass Mavenclad in den USA ab November keinen Umsatz mehr bringt. Organisch soll der Umsatz um 3 bis 4 Prozent wachsen, das EBITDA pre um 3 bis 5 Prozent. Für Life Science peilt Merck 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro Umsatz an, für Electronics rund 3,6 Milliarden Euro, für Healthcare 8,5 bis 8,7 Milliarden Euro.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Merck KGaA Aktie zu?
Der Blick auf die Kursziele zeigt ein gespaltenes Lager. MarketScreener nennt einen Durchschnitt von 156,86 Euro auf Basis von 14 Analysten, finanzen.net kommt auf 153,83 Euro. Unter den großen Häusern mit jüngeren Studien überwiegen neutrale Einstufungen: UBS und Jefferies bestätigten nach den Zahlen am 12. November „Neutral“ beziehungsweise „Hold“. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach laut dpa-AFX von einem starken Quartal und einer wenig überraschenden Prognoseanhebung, UBS-Analyst Matthew Weston von Zahlen über den Erwartungen in allen Sparten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Justin Smith)
|Market-Perform
|151 → 178
|16.11.2026
|finanzen.net
|UBS (Matthew Weston)
|Neutral
|150
|12.11.2026
|finanzen.at, TipRanks
|Jefferies (James Vane-Tempest)
|Hold
|144
|12.11.2026
|finanzen.at, MarketScreener
|Barclays (Charles Pitman)
|Equal Weight
|150 → 160
|28.10.2026
|TipRanks, finanzen.at
|Deutsche Bank (Falko Friedrichs)
|Hold
|141
|28.10.2026
|TipRanks, finanzen.at
|DZ Bank (Peter Spengler)
|Kaufen
|178
|07.08.2026
|finanzen.at, aktiencheck.de
|JPMorgan (Richard Vosser)
|Overweight
|150
|01.06.2026
|TipRanks, finanzen.at
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Bei UBS und Jefferies ist das Kursziel der Studie vom 12.11. nicht veröffentlicht; genannt ist das zuletzt bekannte Ziel.
Quelle: finanzen.net/finanzen.at (dpa-AFX Analyser), TipRanks, MarketScreener, aktiencheck.de-Archiv
Am oberen Ende der Spanne steht laut MarketScreener Rothschild & Co Redburn mit einem Ziel von 180 Euro und der Einstufung „Buy“. Dort werden außerdem Oddo BHF mit 173 Euro und AlphaValue/Baader mit 174 Euro aufgeführt. Am unteren Ende liegt die Deutsche Bank mit 141 Euro. Die Spanne der bekannten Kursziele reicht damit von rund 141 bis 180 Euro.
Bewertung
Ist die Merck KGaA Aktie im Branchenvergleich teuer?
Die Antwort hängt stark von der Gewinngröße ab. Auf Basis des berichteten Gewinns nennt MarketScreener ein KGV von 25,5 für 2026 und 21,7 für 2027; für 2025 lag der Wert dort bei 20,4. Der berichtete Gewinn ist aber durch Abschreibungen aus Zukäufen und Sondereffekte gedrückt. Legt man die Mitte der eigenen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 8,50 Euro zugrunde, ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von knapp 18. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA beziffert MarketScreener für 2026 auf 11,8, die Dividendenrendite auf rund 1,6 Prozent.
|Kennzahl
|2025
|2026e
|2027e
|KGV (IFRS)
|20,4
|25,5
|21,7
|KGV (bereinigt, EPS pre)
|–
|rund 17,8
|–
|EV/EBITDA
|10,2
|11,8
|10,8
|Dividendenrendite
|1,8 %
|1,6 %
|1,6 %
IFRS-Basis laut MarketScreener; 2025 Ist, 2026/2027 Schätzungen. KGV auf EPS-pre-Basis: eigene Rechnung mit 150,92 € und Prognosemitte 8,50 €.
Quelle: MarketScreener (Stand 11. und 17.11.2026), Merck KGaA
Im Vergleich mit der Branche sitzt Merck zwischen zwei Welten. Reine Life-Science-Ausrüster werden an der Börse traditionell mit Aufschlägen gehandelt, große Pharmakonzerne mit patentbedingten Umsatzrisiken eher mit Abschlägen. Bei Merck wiegt die schrumpfende Healthcare-Sparte gegen die wachsenden Bereiche Life Science und Electronics. Genau diesen Mix spiegeln die überwiegend neutralen Einstufungen wider.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Merck KGaA Aktie Prognose?
Das Chartbild hat sich in diesem Jahr spürbar aufgehellt. Über sechs Monate liegt die Aktie laut MarketScreener rund 28 Prozent im Plus, die 52-Wochen-Spanne reicht von 100,70 bis 156,25 Euro. Das Hoch markierte das Papier am Tag der Quartalszahlen, als es im frühen Handel bis auf 156,25 Euro stieg – laut dpa-AFX der höchste Stand seit gut zwei Jahren –, bevor es am Nachmittag ins Minus drehte. Diese Marke ist damit der nächste Widerstand. Stock3-Analyst Alexander Paulus sah die Aktie bereits am 11. November über einer wichtigen Widerstandszone und dem langfristigen Abwärtstrend. Als Orientierung nach unten dient der Bereich um 149 Euro, wo die Aktie zum Zeitpunkt der Bernstein-Studie notierte.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Merck KGaA Aktienprognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|178 € (Bernstein, DZ Bank), 180 € (Redburn laut MarketScreener)
|Umsetzungsstärke unter Beckmann, Zukäufe in Life Science, KI-Nachfrage nach Chipmaterialien
|Base-Case
|156,86 € (Ø von 14 Analysten, MarketScreener)
|Prognose erreicht, Healthcare-Schwäche wird ausgeglichen
|Bear-Case
|141 € (Deutsche Bank), 144 € (Jefferies)
|Mavenclad-Generika, Integrationsrisiken, Kapitalrendite unter Kapitalkosten
Kursziele Dritter; Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen bzw. Unternehmensangaben.
Quelle: finanzen.net/finanzen.at, MarketScreener, TipRanks, dpa-AFX, Merck KGaA
Termine
Was Anleger bei der Merck KGaA Aktie jetzt beobachten
Dezember 2026: geplanter Abschluss der Bio-Techne-Übernahme und des Kaufs von Rapid Micro Biosystems.
Erstes Quartal 2027: erwarteter Abschluss der Übernahme von Silence Therapeutics für rund 1 Milliarde Euro.
4. März 2027: Zahlen zum vierten Quartal und voraussichtlich erster Ausblick auf 2027.
Laufend: Reaktionen weiterer Analysten auf die angehobene Prognose und Signale zur Chipnachfrage.
FAQ
Häufige Fragen zur Merck KGaA Aktienprognose
Wie lautet die Merck KGaA Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 14 Analysten bei 156,86 Euro, finanzen.net nennt 153,83 Euro. Die bekannten Ziele reichen von 141 bis 180 Euro.
Welches Kursziel nennt Bernstein für die Merck KGaA Aktie? Bernstein-Analyst Justin Smith hob das Ziel am 16. November von 151 auf 178 Euro an und bestätigte „Market-Perform“.
Was erwartet Merck KGaA für 2026? Einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 8,30 bis 8,70 Euro.
Wie hoch ist das KGV der Merck KGaA Aktie? Auf IFRS-Basis rund 25,5 für 2026, auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie knapp 18.
Wann legt Merck KGaA die nächsten Zahlen vor? Laut Finanzkalender am 4. März 2027 mit den Zahlen zum Gesamtjahr 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Market-Perform“ mit Kursziel 178 Euro von Bernstein (Analyst Justin Smith) vom 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Bernstein, UBS, Jefferies, Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, JPMorgan, Oddo BHF. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Justin Smith) vom 16.11.2026, 16:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Justin Smith).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.