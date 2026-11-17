Den Takt gibt eine Studie vor, die Bernstein am Montagnachmittag veröffentlicht hat und die der dpa-AFX Analyser am Dienstagmorgen weitergab. Smith lobt darin Konzernchef Kai Beckmann, der Merck seit Mai führt, für die Umsetzung der Zielvorgaben, und begrüßt die angekündigten Übernahmen. Optimistischer würde er laut der Zusammenfassung aber erst, wenn die Rendite auf das investierte Kapital früher als erwartet die Kapitalkosten übersteigt. Deshalb bleibt es trotz des um 27 Euro höheren Ziels bei einer neutralen Einstufung.

Am Montag hatte Merck zudem eine endgültige Vereinbarung über den Kauf von Rapid Micro Biosystems unterzeichnet. Geboten werden 0,75 US-Dollar je Aktie in bar, der Abschluss ist für Dezember geplant. Das Unternehmen automatisiert die mikrobielle Qualitätskontrolle in der Arzneimittelherstellung und soll in den Bereich Life Science wandern. Finanziell ist der Deal für einen Konzern mit rund 65 Milliarden Euro Börsenwert klein, strategisch passt er zur Ausrichtung auf das Geschäft mit der Pharmaproduktion.