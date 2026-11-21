Die Merck KGaA Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MRK, US-Handelssymbol: MKKGY, OTC) gehört zu den meistbeachteten DAX-Werten der Woche. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 146,45 Euro, ein Minus von 1,31 Prozent. Auf Sicht von fünf Handelstagen gab die Merck KGaA Aktie von 149,95 Euro um 2,33 Prozent nach. Zum Wochenstart hatte sie noch zu den DAX-Gewinnern gezählt, getragen von einem höheren Kursziel.
Merck KGaA Aktie: Prognose zum dritten Mal angehoben, Bernstein hebt auf 178 Euro – und trotzdem Wochenminus – Wann zündet die Rally?
Die Merck KGaA Aktie hat ein starkes Quartal hinter sich: Der Darmstädter Konzern hebt die Jahresziele erneut an, die Halbleitersparte profitiert vom KI-Boom. Trotzdem schließt die Woche im Minus. Was Anleger über Prognose, Zukäufe und die Mavenclad-Lücke wissen müssen.
Die Zahlen
Dritte Prognoseanhebung in diesem Jahr
Am 13. November legte Merck die Zahlen zum dritten Quartal vor und hob die Prognose für 2026 erneut an, nach Angaben von Börsenmedien bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Starke Beiträge kamen aus dem Prozessgeschäft für die Biopharma-Produktion, aus dem Bereich seltene Erkrankungen und aus den Halbleitermaterialien. Gerade die Elektroniksparte profitiert vom KI-Boom, weil für moderne Chips spezielle Materialien gebraucht werden.
Ein Belastungsfaktor bleibt das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad. Wegen der Generika-Konkurrenz rechnet Merck in den USA ab November 2026 mit keinen Umsätzen mehr. Zuvor hatte der Konzern diesen Wegfall bereits ab August erwartet, die spätere Lücke verschafft also etwas Luft. Strategisch setzt Merck auf Zukäufe: Im Oktober vereinbarte der Konzern die Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens Silence Therapeutics, der Abschluss wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Bereits im Sommer hatte Merck die Übernahme von Bio-Techne vereinbart.
Die Analysten
Bernstein hebt das Ziel, bleibt aber neutral
Am 17. November hob Bernstein Research das Kursziel für die Merck KGaA Aktie auf 178 Euro an, Analyst Justin Smith blieb aber bei der Einstufung Market Perform. Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 179 Euro und empfiehlt zu kaufen. Gegenüber dem Freitagsschluss entspricht das Bernstein-Ziel einem Abstand von rund 21,5 Prozent (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Merck KGaA Aktie verbindet ein defensives Pharma- und Laborgeschäft mit Wachstumsfantasie im Halbleiterbereich. Das Wochenminus spiegelt eher die allgemeine Marktschwäche als eine Verschlechterung im Unternehmen. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürfte sein, wie reibungslos die Zukäufe integriert werden und ob die Halbleitersparte ihr Tempo hält.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Merck KGaA Aktie
Warum hat Merck KGaA die Prognose angehoben?
Nach einem starken dritten Quartal mit guten Beiträgen aus dem Prozessgeschäft, den seltenen Erkrankungen und den Halbleitermaterialien hob Merck die Jahresziele für 2026 erneut an.
Welches Kursziel nennt Bernstein für die Merck KGaA Aktie?
Bernstein Research nennt 178 Euro bei einer Einstufung mit Market Perform. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Merck KGaA Aktie?
ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: MRK, US-Handelssymbol: MKKGY (OTC).
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