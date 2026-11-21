Ein Belastungsfaktor bleibt das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad. Wegen der Generika-Konkurrenz rechnet Merck in den USA ab November 2026 mit keinen Umsätzen mehr. Zuvor hatte der Konzern diesen Wegfall bereits ab August erwartet, die spätere Lücke verschafft also etwas Luft. Strategisch setzt Merck auf Zukäufe: Im Oktober vereinbarte der Konzern die Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens Silence Therapeutics, der Abschluss wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Bereits im Sommer hatte Merck die Übernahme von Bio-Techne vereinbart.