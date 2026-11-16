Merck KGaA-Aktie: Darmstädter schlucken Rapid Micro Biosystems – Automatisierung für die Pharma-Qualitätskontrolle

Merck KGaA greift in den USA zu: Der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern hat am Montag eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Rapid Micro Biosystems (Nasdaq: RPID) unterzeichnet. Geboten werden 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Für die Merck KGaA-Aktie (Kürzel: MRK, ISIN: DE0006599905) ist es ein gezielter Zukauf im Life-Science-Geschäft, das in den USA und Kanada als MilliporeSigma auftritt.

Der Abschluss ist für Dezember 2026 vorgesehen. Rapid Micro Biosystems hatte die Vereinbarung um 9:26 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht, Merck zog rund eine halbe Stunde später mit einer eigenen Mitteilung nach.