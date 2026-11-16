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Merck KGaA-Aktie: Darmstädter schlucken Rapid Micro Biosystems – Automatisierung für die Pharma-Qualitätskontrolle

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Merck KGaA übernimmt den US-Spezialisten Rapid Micro Biosystems für 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Der Abschluss ist für Dezember 2026 geplant, das Geschäft soll in den Unternehmensbereich Life Science wandern.

Titelgrafik in Navy und Gold: Merck KGaA-Aktie: Darmstädter kaufen Rapid Micro Biosystems, mit Kennzahlen 0,75 Dollar je Aktie und geplantem Abschluss im Dezember 2026
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Merck KGaA greift in den USA zu: Der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern hat am Montag eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Rapid Micro Biosystems (Nasdaq: RPID) unterzeichnet. Geboten werden 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Für die Merck KGaA-Aktie (Kürzel: MRK, ISIN: DE0006599905) ist es ein gezielter Zukauf im Life-Science-Geschäft, das in den USA und Kanada als MilliporeSigma auftritt.

Der Abschluss ist für Dezember 2026 vorgesehen. Rapid Micro Biosystems hatte die Vereinbarung um 9:26 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht, Merck zog rund eine halbe Stunde später mit einer eigenen Mitteilung nach.

Barpreis je Aktie von Rapid Micro Biosystems
0,75 US-Dollar
Geplanter Abschluss der Transaktion
Dezember 2026
Merck-Bereich, der das Geschäft aufnimmt
Life Science
Quelle: Merck KGaA / Rapid Micro Biosystems, Mitteilungen vom 16.11.2026

Der Deal

Wie läuft die Übernahme durch Merck KGaA ab?

Die Transaktion ist als Übernahmeangebot (Tender Offer) strukturiert. Käufer ist die Merck-Tochter EMD Holdings NewCo II. Das Angebot hat laut den Mitteilungen noch nicht begonnen; Merck wird bei der US-Börsenaufsicht SEC ein sogenanntes Schedule TO einreichen, Rapid Micro Biosystems die Stellungnahme nach Schedule 14D-9.

Voraussetzung für den Vollzug ist unter anderem, dass mindestens eine Mehrheit der ausstehenden stimmberechtigten Aktien angedient wird – einschließlich Aktien aus der Ausübung vorfinanzierter Optionsscheine. Hinzu kommen übliche Abschlussbedingungen. Finanzberater von Rapid Micro Biosystems ist Perella Weinberg Partners, rechtlich berät Goodwin Procter.

Einen Gesamtkaufpreis oder einen Aufschlag auf den letzten Börsenkurs nennen weder Merck noch Rapid Micro Biosystems in ihren Mitteilungen. Auch zur Finanzierung machen die Unternehmen keine Angaben.

Das Zielobjekt

Was macht Rapid Micro Biosystems?

Das Unternehmen aus Lexington im US-Bundesstaat Massachusetts automatisiert die mikrobielle Qualitätskontrolle in der Arzneimittelherstellung. Kernprodukt ist die Plattform Growth Direct: Sie übernimmt Bebrütung, Bildaufnahme und das Zählen von Keimkolonien und wird etwa für Umgebungsmonitoring sowie Wasser- und Keimlasttests eingesetzt. Das System erkennt mikrobielles Wachstum bereits während der Bebrütung und digitalisiert Probenverfolgung und Ergebnisse – manuelle Übertragungen sollen so entfallen.

Zu den Kunden zählen Hersteller von Biologika, Impfstoffen, Zell- und Gentherapien sowie sterilen Injektionspräparaten. Neben der Fertigung in Lowell (Massachusetts) unterhält Rapid Micro Biosystems Standorte in der Schweiz, in Deutschland und in den Niederlanden.

Strategie

Warum kauft Merck KGaA zu?

Merck und Rapid Micro Biosystems kennen sich bereits: Der Kauf baut auf einer globalen Vertriebs- und Kooperationsvereinbarung auf, die im Februar 2025 angekündigt worden war. Mit der Übernahme will Merck sein Angebot für die Qualitätskontrolle in der Pharmaproduktion erweitern – vom Umgebungsmonitoring über Tests während der Herstellung bis zur Freigabeprüfung.

Qualitätskontrolle ist entscheidend für die verlässliche Herstellung von Arzneimitteln.

Paolo Carli, Head of Advanced Solutions, Life Science, Merck KGaA (übersetzt)

Rapid-Micro-Chef Robert Spignesi verweist darauf, dass die Reichweite der Growth-Direct-Plattform unter dem Dach von Merck deutlich wachsen soll. Nach dem Vollzug wird das Unternehmen Teil des Merck-Unternehmensbereichs Life Science.

Einordnung

Was bedeutet der Zukauf für die Merck KGaA-Aktie?

Für den Dax-Konzern ist der Deal ein kleiner, aber strategisch klar umrissener Baustein. Automatisierung und Digitalisierung der Qualitätskontrolle gelten in der Pharmaproduktion als Wachstumsfeld, weil Prüfprozesse bislang oft personalintensiv sind. Merck ergänzt mit Growth Direct sein Life-Science-Portfolio um ein eigenes System, das es bislang nur im Vertrieb hatte. Angesichts des Barpreises von 0,75 US-Dollar je Aktie dürfte die Transaktion für die Bilanz der Darmstädter kaum ins Gewicht fallen; größere Effekte auf Umsatz und Ergebnis von Merck sind aus den Mitteilungen nicht ableitbar.

FAQ zur Merck KGaA-Aktie und Rapid Micro Biosystems

Was zahlt Merck KGaA für Rapid Micro Biosystems? 0,75 US-Dollar je Aktie in bar. Einen Gesamtwert haben die Unternehmen nicht genannt.

Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? Geplant ist der Abschluss im Dezember 2026, abhängig vom Erfolg des Übernahmeangebots und üblichen Bedingungen.

Wo wird Rapid Micro Biosystems bei Merck angesiedelt? Im Unternehmensbereich Life Science, der in den USA und Kanada als MilliporeSigma firmiert.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Merck KGaA-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel MRK (Xetra) und der ISIN DE0006599905.

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