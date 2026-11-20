Die Merck Aktie (Ticker MRK, ISIN US58933Y1055) hat an der Wall Street einen unerfreulichen Donnerstag hinter sich: Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) steht der US-Pharmakonzern an der NYSE bei 132,73 US-Dollar und damit 3,67 Prozent im Minus. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 156,92 US-Dollar fehlen 15 Prozent. Dahinter stecken gleich mehrere Belastungen: das Aus für ein ganzes Krebsprogramm, ein juristisches Tauziehen um die Unterhaut-Version des Verkaufsschlagers Keytruda und die Sorge vor dem Patentablauf 2028. Diese Merck & Co. Aktienanalyse ordnet ein, was davon im Kurs steckt – und was noch nicht. Wichtig: Gemeint ist der US-Konzern Merck & Co. (in Deutschland als MSD tätig), nicht die Darmstädter Merck KGaA.
Merck & Co. Aktienanalyse: Studienabbruch, Patentklippe 2028 und 15 Prozent unter dem Hoch – wie viel Keytruda-Risiko steckt jetzt im Kurs?
Merck & Co. Aktienanalyse zum US-Schluss am 19.11.2026: Die Merck Aktie (MRK, US58933Y1055) fällt um 3,67 Prozent auf 132,73 US-Dollar. Ein gestopptes Krebsprogramm, der Streit um Keytruda unter der Haut und der Ablauf des Keytruda-Patents 2028 belasten – was die Merck Aktienprognose der Analysten sagt.
Studienabbruch
Merck beendet das gesamte Nemtabrutinib-Programm in der Leukämie-Therapie, nachdem ein unabhängiges Gremium bei einer Phase-3-Studie Zweifel am Nutzen-Risiko-Verhältnis äußerte (Mitteilung vom 17. November 2026).
Keytruda-Konzentration
Rund 48 Prozent des Quartalsumsatzes stammen aus Keytruda – dessen US-Patentschutz 2028 endet.
Solide Zahlen, angehobene Prognose
Q3-Umsatz 18,1 Milliarden US-Dollar (+5 Prozent); Jahresumsatz 2026 soll bei 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar liegen.
Technisch angeschlagen
Der Kurs fiel unter die 50-Tage-Linie; der Relative-Stärke-Index lag am 19. November bei etwa 33.
Was ist passiert?
Warum fällt die Merck Aktie ausgerechnet jetzt?
Gesundheitswerte gehörten am Donnerstag zu den schwächsten Sektoren: Der Dow Jones verlor 2,19 Prozent, Merck, Johnson & Johnson und UnitedHealth setzten ihre Talfahrt fort. Merck hat dazu eigene Gründe.
Einen einzelnen Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; mehrere Meldungen der vergangenen Tage kommen zusammen. Am 17. November teilte Merck mit, das gesamte Programm für den oralen BTK-Hemmer Nemtabrutinib (MK-1026) bei chronischer lymphatischer Leukämie einzustellen. Auslöser ist die Phase-3-Studie BELLWAVE-011: Ein externes Datenüberwachungsgremium sah, dass der Nutzen die Risiken möglicherweise nicht überwiegt; auch die Studien BELLWAVE-008 und -010 wurden beendet. Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten nannte Merck nicht, die Auswertung laufe. Hinzu kommt der Patentstreit um Keytruda zur subkutanen Anwendung: Am 19. November hob das Oberlandesgericht München die einstweilige Verfügung auf, die Merck den Vertrieb in Deutschland untersagt hatte. Das ist zunächst eine gute Nachricht für Merck, aber Halozyme kündigte laut Berichten eine neue Verletzungsklage an; parallel laufen eine niederländische Anordnung vom 7. Oktober und eine Klage in New Jersey. Ob der Markt das Urteil am Donnerstag als Entlastung oder als Beginn einer neuen Runde las, lässt sich nicht belegen.
Nach Einschätzung der Redaktion verstärkt der Sektor den Effekt: Anleger, die am Tag des Anthropic-Börsengangs KI-Werte verkauften, schichteten nicht zuverlässig in Pharma um – im Gegenteil, auch defensive Titel gaben nach. Seit dem 5. November, als die Aktie bei rund 150 US-Dollar stand, summiert sich das Minus auf knapp 12 Prozent (eigene Rechnung).
Das Geschäftsmodell
Wovon lebt Merck – und wie abhängig ist der Konzern von Keytruda?
Merck & Co. mit Sitz in Rahway, New Jersey, entwickelt und verkauft verschreibungspflichtige Medikamente und Impfstoffe. Der Umsatz hängt stark von einem Präparat ab: Keytruda, ein Immuntherapeutikum gegen verschiedene Krebsarten, brachte im dritten Quartal 8,6 Milliarden US-Dollar – 48 Prozent des Konzernumsatzes von 18,1 Milliarden US-Dollar (eigene Rechnung). Die zweite Säule ist der HPV-Impfstoff Gardasil mit knapp 2,0 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen jüngere Produkte, die den Abstand verringern sollen: das Lungenhochdruck-Medikament Winrevair (694 Millionen US-Dollar, +93 Prozent), das Krebsmittel Welireg (307 Millionen, +56 Prozent), Enflonsia (187 Millionen, +138 Prozent) und Ohtuvayre (184 Millionen), das aus der Verona-Übernahme stammt. Der US-Patentschutz für Keytruda endet nach Konzernangaben und Marktberichten 2028; die subkutane Variante Keytruda Qlex, die im dritten Quartal schon 830 Millionen US-Dollar erlöste, soll einen Teil des Geschäfts retten.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Zahlen – und was ist die Merck Aktie wert?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|18,085 Mrd. USD
|+5 %
|Keytruda (inkl. Qlex)
|8,601 Mrd. USD
|+6 %
|Gardasil
|1,995 Mrd. USD
|+14 %
|Winrevair
|694 Mio. USD
|+93 %
|Ergebnis je Aktie (Nicht-GAAP)
|2,49 USD
|-3 %
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|2,04 USD
|-12 %
Nicht-GAAP-Ergebnis je Aktie inklusive Einmalbelastung von 0,12 US-Dollar (Lizenz). Veränderungen zum Vorjahresquartal.
Quelle: Merck & Co., Unternehmensmitteilung vom 29.10.2026
Merck hob nach den Zahlen am 29. Oktober seine Jahresziele an: Der Umsatz soll 2026 bei 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,77 bis 2,82 US-Dollar. Der niedrige Wert erklärt sich durch Einmalbelastungen von zusammen mehr als 6 US-Dollar je Aktie für die Übernahmen von Cidara und Terns sowie eine Lizenz – das übliche Kurs-Gewinn-Verhältnis ist deshalb wenig aussagekräftig. Am Zahltag stieg die Aktie laut Berichten um fast fünf Prozent. Das erwartete KGV lag Ende September bei rund 17, vor einem Jahr noch bei rund 9; seither ist der Kurs deutlich gesunken. Zum Vergleich: Bristol Myers Squibb wurde damals mit rund 10 bewertet, Johnson & Johnson mit rund 24 und Eli Lilly mit rund 28.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Bristol Myers Squibb
|ca. 10
|Merck & Co.
|ca. 17
|Johnson & Johnson
|ca. 24
|Eli Lilly
|ca. 28
Stand 25. bis 28.09.2026, daher nicht tagesaktuell. Pfizer und AbbVie nicht erfasst.
Quelle: Bewertungsvergleich, Stand September 2026
Die Bilanz ist belastbar, aber nicht schuldenfrei: Laut Quartalsbericht standen 9,55 Milliarden US-Dollar Zahlungsmittel rund 53,8 Milliarden US-Dollar Finanzschulden gegenüber, die Nettoverschuldung beträgt damit rechnerisch etwa 44 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 15,85 Milliarden, die Investitionen 2,92 Milliarden US-Dollar. Die Quartalsdividende wurde auf 0,88 US-Dollar festgesetzt (Stichtag 15. Dezember, Zahlung am 8. Januar 2027), das entspricht bei 132,73 US-Dollar einer Rendite von rund 2,65 Prozent.
Analysten
Wie lautet die Merck Aktienprognose der Analysten?
Das Analystenlager ist überwiegend freundlich, aber nicht euphorisch. Nach dem Stand vom 5. November raten von 29 erfassten Analysten 17 zum Kauf, 11 zum Halten und einer zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel lag bei 155,74 US-Dollar, die Spanne laut Stand Ende Oktober bei 105 bis 186 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 132,73 US-Dollar läge das durchschnittliche Ziel rund 17 Prozent höher (eigene Rechnung). Zu beachten: Die Daten stammen aus der Zeit vor dem Nemtabrutinib-Aus und dem jüngsten Kursrückgang. Die Merck Aktienprognose der Analysten dürfte sich deshalb in den kommenden Tagen verschieben.
|Kennzahl
|Wert
|Kaufen
|17
|Halten
|11
|Verkaufen
|1
|Durchschnittliches Kursziel
|155,74 USD
|Spanne der Kursziele
|105–186 USD
Stand 5.11.2026 (Rating-Verteilung, Durchschnittsziel) bzw. 29.10.2026 (Spanne), vor dem Studienabbruch. Kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de.
Quelle: Konsens von 29 Analysten
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Merck Aktie?
Rein beschreibend: Anfang November lag die 50-Tage-Linie bei rund 146,60 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 127,30 US-Dollar. Seit Mitte November notiert die Aktie unter der 50-Tage-Linie und nähert sich der 200-Tage-Linie, die Marktteilnehmer häufig als langfristige Unterstützung beobachten. Der Relative-Stärke-Index fiel am 19. November auf rund 33 – nahe der Zone, die als überverkauft gilt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 156,92 US-Dollar, das Jahrestief bei rund 82 US-Dollar. Das sind Marken, auf die Marktteilnehmer schauen, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der Merck Aktie?
Im Fokus stehen die ausführlichen Daten zum Nemtabrutinib-Abbruch, die nächsten Schritte von Halozyme im Patentstreit, Fortschritte der jüngeren Produkte und der Fahrplan für die Zeit nach Keytruda. Feste Termine: Dividendenstichtag am 15. Dezember 2026, Zahlung am 8. Januar 2027; behördliche Entscheidungen zu weiteren Zulassungen stehen für den 22. März, 22. April und 15. Juni 2027 an. Der Termin der Jahreszahlen ist noch nicht bestätigt.
Häufige Fragen zur Merck & Co. Aktienanalyse
Wie hat die Merck Aktie am 19.11.2026 geschlossen? Die Merck-&-Co.-Aktie schloss an der NYSE um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 132,73 US-Dollar, ein Minus von 3,67 Prozent.
Warum fällt die Merck Aktie? Mehrere Faktoren spielen zusammen: das beendete Nemtabrutinib-Programm, der Patentstreit um Keytruda zur subkutanen Anwendung, die Sorge vor dem Patentablauf 2028 und ein schwacher Sektor. Einen einzelnen Auslöser für den Tag gibt es nicht.
Wie sieht die Merck Aktienprognose der Analysten aus? Nach dem Stand vom 5. November empfehlen 17 von 29 Analysten die Aktie zum Kauf, 11 zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 155,74 US-Dollar.
Wie hoch ist die Dividende der Merck Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 0,88 US-Dollar je Aktie, Stichtag ist der 15. Dezember 2026, Zahltag der 8. Januar 2027. Das entspricht einer Rendite von rund 2,65 Prozent.
Ist Merck & Co. dasselbe Unternehmen wie die Merck KGaA? Nein. Merck & Co. mit Sitz in New Jersey ist ein eigenständiger US-Konzern; die Merck KGaA sitzt in Darmstadt.
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