Einen einzelnen Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; mehrere Meldungen der vergangenen Tage kommen zusammen. Am 17. November teilte Merck mit, das gesamte Programm für den oralen BTK-Hemmer Nemtabrutinib (MK-1026) bei chronischer lymphatischer Leukämie einzustellen. Auslöser ist die Phase-3-Studie BELLWAVE-011: Ein externes Datenüberwachungsgremium sah, dass der Nutzen die Risiken möglicherweise nicht überwiegt; auch die Studien BELLWAVE-008 und -010 wurden beendet. Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten nannte Merck nicht, die Auswertung laufe. Hinzu kommt der Patentstreit um Keytruda zur subkutanen Anwendung: Am 19. November hob das Oberlandesgericht München die einstweilige Verfügung auf, die Merck den Vertrieb in Deutschland untersagt hatte. Das ist zunächst eine gute Nachricht für Merck, aber Halozyme kündigte laut Berichten eine neue Verletzungsklage an; parallel laufen eine niederländische Anordnung vom 7. Oktober und eine Klage in New Jersey. Ob der Markt das Urteil am Donnerstag als Entlastung oder als Beginn einer neuen Runde las, lässt sich nicht belegen.