Die Merck & Co Aktie (ISIN US58933Y1055, Ticker MRK) gehörte am 18. November 2026 nach den Dow-Berichten unserer Redaktion zu den schwächeren Werten im Dow Jones. Die Merck Aktienprognose der Analysten bleibt aber konstruktiv: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 162 Dollar, gut 9 Prozent über dem letzten bestätigten Schlusskurs von 147,76 Dollar (13. November). Zugleich hat der Pharmakonzern im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn über den Erwartungen abgeliefert und die Jahresprognose angehoben.

Der Haken: Das Blockbuster-Medikament Keytruda verliert 2028 den Patentschutz. Die Frage, die Analysten beschäftigt, lautet, ob neue Medikamente das Loch füllen. Dieser Beitrag ordnet die Merck Aktie Prognose ein. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Hinweis: Gemeint ist die US-Gesellschaft Merck & Co., nicht der Darmstädter Konzern Merck KGaA.