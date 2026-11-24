Die Aktie von Merck & Co. (ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, Symbol 6MK, US-Symbol MRK) zählt am Dienstagabend zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Plus von 4,50 % auf 141,57 US-Dollar. Gemeint ist der US-Konzern, der außerhalb Nordamerikas als MSD auftritt – nicht die Darmstädter Merck KGaA.
Merck-&-Co.-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Die Pharma-Rally holt den Verlierer der Vorwoche zurück
Die Aktie von Merck & Co. steigt zum US-Handelsschluss um 4,50 % auf 141,57 US-Dollar und ist drittgrößter Dow Jones Gewinner. Der US-Pharmakonzern macht damit einen großen Teil der Verluste der Vorwoche wett – getragen von der Flucht der Anleger in Gesundheitswerte.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Merck-&-Co.-Aktie steigt
Eine kursbewegende Meldung des Konzerns gab es am Dienstag nicht; Merck & Co. kündigte lediglich die Teilnahme an einer Gesundheitskonferenz an. Der Kurssprung der Merck-&-Co.-Aktie ist Teil einer Bewegung, die die gesamte Branche erfasst hat.
Anleger flüchten in Gesundheitswerte
Während KI- und Chipaktien fielen, gewann der Gesundheitssektor rund 3 %. Unter den fünf größten Dow Jones Gewinnern stehen mit Amgen (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) und Johnson & Johnson (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) zwei weitere Arzneimittelhersteller.
Aufholjagd nach einer schwachen Vorwoche
Am 18. und 19. November hatte die Aktie jeweils fast 4 % verloren und war auf ein Fünf-Wochen-Tief von rund 133 US-Dollar gefallen. Die Erholung setzt also auf deutlich ermäßigtem Niveau an.
Übernahmen heizen die Fantasie an
Eine Milliardenübernahme im Biotechsektor hat Anleger daran erinnert, dass große Pharmakonzerne mit vollen Kassen auf Einkaufstour sind – und dass Pipelines wieder hoch bewertet werden.
Solide Zahlen im Rücken
Ende Oktober hob Merck & Co. nach dem dritten Quartal die Jahresziele an. Der Quartalsumsatz lag bei 18,1 Milliarden US-Dollar, das Krebsmittel Keytruda steuerte 8,6 Milliarden US-Dollar bei, 6 % mehr als ein Jahr zuvor.
Hintergrund
Keytruda, Winrevair und die Frage nach 2027
Der Konzern hat die untere Grenze seiner Umsatzprognose für 2026 auf 66,8 Milliarden US-Dollar angehoben und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,77 bis 2,82 US-Dollar. Neben Keytruda wächst das Lungenhochdruck-Mittel Winrevair. In der Pipeline meldete Merck & Co. zuletzt einen Erfolg in einer Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff Sacituzumab Tirumotecan bei Magen- und Speiseröhrenkrebs. Auch die Quartalsdividende wurde von 0,85 auf 0,88 US-Dollar erhöht. Der Wermutstropfen: Für 2027 äußerte sich das Management verhalten, und der Patentablauf von Keytruda rückt näher.
FAQ
Häufige Fragen zur Merck-&-Co.-Aktie
Warum ist die Merck-&-Co.-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI-Werten in Gesundheitsaktien um. Nach den Verlusten der Vorwoche fiel die Erholung bei Merck & Co. besonders deutlich aus.
Wie viel hat die Merck-&-Co.-Aktie gewonnen?
Laut Indikation 4,50 % auf 141,57 US-Dollar.
Ist Merck & Co. dasselbe wie Merck aus Darmstadt?
Nein. Merck & Co. ist ein eigenständiger US-Konzern aus New Jersey, der außerhalb der USA und Kanadas unter dem Namen MSD auftritt. Die Merck KGaA aus Darmstadt ist ein anderes Unternehmen.
Welche ISIN und WKN hat die Merck-&-Co.-Aktie?
ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q. Handelssymbol in Deutschland 6MK, in den USA MRK (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Merck & Co., Inc. (MSD)
- ISIN
- US58933Y1055
- WKN
- A0YD8Q
- Handelssymbol
- 6MK
- US-Handelssymbol
- MRK (NYSE)
- Kurs
- 141,57 US-Dollar (+4,50 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.