Der Konzern hat die untere Grenze seiner Umsatzprognose für 2026 auf 66,8 Milliarden US-Dollar angehoben und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,77 bis 2,82 US-Dollar. Neben Keytruda wächst das Lungenhochdruck-Mittel Winrevair. In der Pipeline meldete Merck & Co. zuletzt einen Erfolg in einer Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff Sacituzumab Tirumotecan bei Magen- und Speiseröhrenkrebs. Auch die Quartalsdividende wurde von 0,85 auf 0,88 US-Dollar erhöht. Der Wermutstropfen: Für 2027 äußerte sich das Management verhalten, und der Patentablauf von Keytruda rückt näher.