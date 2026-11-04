Freedom Broker habe das Kursziel für die Merck & Co-Aktie (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) von 125 auf 140 USD angehoben, das Rating "hold" jedoch bestätigt. Das Analysehaus habe die Kurszielerhöhung mit einer höheren Bewertung des Pharmakonzerns begründet. Hintergrund sei, dass Anleger weiterhin verstärkt auf defensive Branchen setzen würden, darunter insbesondere den Gesundheitssektor. Diese Entwicklung rechtfertige aus Sicht von Freedom Broker einen höheren Bewertungsmultiplikator für Merck & Co. Allerdings warne die Investmentbank vor erheblichen mittelfristigen Risiken. Merck & Co bleibe stark von seinem milliardenschweren Krebsmedikament Keytruda abhängig. Diese Konzentration auf einen einzelnen Blockbuster stelle eine wesentliche Herausforderung für die zukünftige Geschäftsentwicklung dar. Besonders kritisch bewerte Freedom Broker den bevorstehenden Verlust des Patentschutzes bzw. der Marktexklusivität mehrerer wichtiger Medikamente. Dadurch könnte der Wettbewerbsdruck zunehmen und die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns mittelfristig zusätzlich belastet werden.
Merck & Co Aktie: Eine gefährliche Patentklippe bedroht den Pharma-Riesen!
Neues Kursziel
Trotz der deutlichen Kurszielanhebung bleibe Freedom Broker bei seiner neutralen Einschätzung. Während die defensive Attraktivität des Gesundheitssektors die Bewertung der Merck & Co-Aktie unterstütze, könnten die hohe Abhängigkeit von Keytruda und auslaufende Patente das zukünftige Gewinnwachstum erheblich unter Druck setzen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 02.11.2026)
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