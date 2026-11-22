Die Einschätzungen zur Merck Aktie gehen auseinander. Bernstein, Oddo BHF und LBBW hoben zuletzt ihre Ziele an, die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert auf 179 Euro und bleibt positiv. Jefferies war im Sommer bei „Hold“, die Deutsche Bank Research ebenfalls. Der durchschnittliche Zielwert liegt laut aktiencheck.de-Seite bei rund 157 Euro und damit über dem Schlusskurs vom 20. November.