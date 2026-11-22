Die Merck Aktie ist der Überflieger unter den Darmstädter Standardwerten: Auf zwölf Monate steht ein Plus von 32,4 Prozent, am 20. November schloss das Papier bei 146,45 Euro. Zuletzt hob der Konzern seine Jahresziele zum dritten Mal in Folge an. Diese Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen tragen und wo die Bewertung Grenzen setzt.
Merck Aktienanalyse: Dritte Prognoseanhebung in Folge, KI-Chips als Turbo – doch ist die Merck Aktie schon zu teuer?
Merck KGaA hebt die Jahresziele zum dritten Mal an, Semiconductor Solutions wächst zweistellig, die Aktie liegt auf zwölf Monate gut 32 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Merck KGaA
- ISIN
- DE0006599905
- WKN
- 659990
- Handelssymbol
- MRK (Xetra)
- US-Handelssymbol
- MKKGY (ADR), MKGAF (OTC)
- Branche
- Pharma, Life Science, Elektronik
- Sitz
- Darmstadt
- Tagesspanne 20.11.2026
- 145,70 € bis 148,80 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Merck Aktienanalyse: Drei Anhebungen, ein Muster
Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz organisch um 5,1 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA (EBITDA pre) blieb mit 1,7 Milliarden Euro nahezu stabil, der Gewinn je Aktie pre lag unverändert bei 2,32 Euro. Der Free Cashflow legte um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. Getrieben wird die Merck Aktie vor allem von Life Science und von KI-Halbleitermaterialien im Bereich Electronics.
Life Science stabil stark
Der Unternehmensbereich erzielte 2,411 Milliarden Euro Umsatz und wuchs organisch um 6,1 Prozent, getragen von Produkten für die Arzneimittelherstellung und Nachfrage aus Asien.
Electronics als Turbo
Electronics erreichte 948 Millionen Euro Umsatz, plus 13,3 Prozent organisch. Semiconductor Solutions wuchs um 18,7 Prozent auf rund 752 Millionen Euro.
Cashflow überzeugt
Der Free Cashflow stieg um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro und stützt Investitionen und Zukäufe.
Marge unter Vorjahr
Die EBITDA-pre-Marge lag bei 29,9 Prozent nach 31,4 Prozent im Vorjahresquartal. Im Vorjahr hatten zwei Einmaleffekte geholfen.
Prognose 2026 für das EBITDA pre: bisherige und neue Spanne
Mrd. €
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: dpa-AFX, Merck KGaA
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|5,9
|6,3
|Neu
|6,2
|6,4
Auch beim Umsatz wurde die Spanne angehoben: Der Vorstand plant 2026 nun mit 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, zuvor waren 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro im Visier. Die Anhebung geht laut Unternehmen vor allem auf bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte zurück.
Bewertung
Wie viel Erfolg die Aktie schon enthält
Mit einem KGV von 26,75 und einer Dividendenrendite von 1,5 Prozent ist die Merck Aktie nicht billig. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 63,7 Milliarden Euro. Der Kurs ist seit dem Jahrestief im März deutlich gestiegen. Wer die Merck Aktie jetzt betrachtet, muss die Frage beantworten, ob das Wachstum von Life Science und Electronics die höhere Bewertung trägt.
Marktstimmen
Was die Analysten sagen
Die Einschätzungen zur Merck Aktie gehen auseinander. Bernstein, Oddo BHF und LBBW hoben zuletzt ihre Ziele an, die DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert auf 179 Euro und bleibt positiv. Jefferies war im Sommer bei „Hold“, die Deutsche Bank Research ebenfalls. Der durchschnittliche Zielwert liegt laut aktiencheck.de-Seite bei rund 157 Euro und damit über dem Schlusskurs vom 20. November.
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