Die Merck Aktie (Kürzel MRK, Xetra; ISIN DE0006599905) hat sich am Dienstag dem Ausverkauf im DAX entzogen: Während der Leitindex um 1,97 Prozent auf 26.075,73 Punkte fiel, schloss das Papier des Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzerns mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 150,75 Euro – Platz zwei im DAX hinter Zalando. Rückenwind kommt von Bernstein: Das Haus hob die Merck Aktienprognose von 151 auf 178 Euro an, das höchste bekannte Kursziel am Markt.
Merck Aktie Prognose: Dritte Prognoseanhebung, Bernstein hebt das Ziel auf 178 Euro, Aktie trotzt dem DAX-Ausverkauf – wie weit trägt die Beckmann-Wende?
Merck KGaA gehört am Tag des DAX-Ausverkaufs zu den wenigen Gewinnern. Nach der dritten Anhebung der Jahresprognose hat Bernstein das Kursziel auf 178 Euro erhöht, der Durchschnitt der Analysten liegt laut Merck bei 157 Euro. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Merck Aktie bedeuten.
Dahinter steht eine Serie guter Nachrichten: Merck hat die Jahresprognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben, eine FDA-Zulassung erhalten und das Portfolio mit Zukäufen umgebaut. Für die Merck Aktie Prognose bleibt dennoch die Frage, ob der neue Chef Kai Beckmann das Tempo ins Jahr 2027 tragen kann – UBS warnt bereits vor einem schwierigeren Jahr.
Prognose zum dritten Mal angehoben
Merck erwartet für 2026 nun 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro EBITDA pre.
Quartal über den Erwartungen
5,6 Mrd. Euro Umsatz und 2,32 Euro EPS pre im dritten Quartal – der Konsens lag bei 5,46 Mrd. und 2,22 Euro.
Bernstein hebt auf 178 Euro
Analyst Justin Smith bleibt bei „Market-Perform“, sieht aber deutlich mehr Wert; der Konsens liegt bei 157 Euro.
Electronics als Wachstumstreiber
Das Halbleitergeschäft wuchs organisch um 18,7 Prozent, Electronics insgesamt um 13,3 Prozent.
Der Auslöser
Was hat Merck gemeldet – und warum hebt Bernstein das Ziel?
Merck hat am 12. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 5,6 Milliarden Euro nach 5,3 Milliarden im Vorjahr, organisch um 5,1 Prozent. Das EBITDA pre blieb mit rund 1,7 Milliarden Euro nahezu stabil (+0,4 %), die Marge sank auf 29,9 Prozent nach 31,4 Prozent. Der Gewinn je Aktie pre lag mit 2,32 Euro auf Vorjahresniveau, aber klar über dem von Merck veröffentlichten Konsens von 2,22 Euro. Der freie Cashflow kletterte um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.
Bernstein-Analyst Justin Smith hob das Kursziel in einer Studie vom 16. November von 151 auf 178 Euro an, bleibt aber bei „Market-Perform“. Laut dpa-AFX lobt er, dass Vorstandschef Beckmann liefere, und begrüßt die jüngsten Zukäufe. Für eine optimistischere Einstufung brauche es jedoch einen früheren Zeitpunkt, an dem die Kapitalrendite die Kapitalkosten übersteigt.
Geschäftsmodell
Womit verdient Merck sein Geld?
Merck KGaA – nicht zu verwechseln mit dem US-Konzern Merck & Co. – ist in drei Sektoren aufgestellt. Healthcare entwickelt und vertreibt Medikamente gegen Krebs, Multiple Sklerose und Unfruchtbarkeit sowie seltene Erkrankungen. Life Science beliefert Pharmaindustrie und Forschung mit Laborbedarf, Chemikalien und Produkten für die Herstellung von Biopharmazeutika. Electronics liefert Spezialmaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie. Im dritten Quartal setzte Healthcare 2,3 Milliarden Euro um (organisch +0,9 %), Life Science 2,41 Milliarden Euro (+6,1 %) und Electronics 948 Millionen Euro (+13,3 %).
Strategisch baut Merck kräftig um: Der Kauf von Bio-Techne für rund 11,3 Milliarden Dollar soll Life Science stärken und fließt ab Dezember in die Prognose ein, die Übernahme von Silence Therapeutics bringt einen Wirkstoff in Phase III, das Auftragsfertigungsgeschäft (CDMO) geht an Lonza. Am 10. November erteilte die US-Behörde FDA die Zulassung für Pimjetmi gegen tenosynoviale Riesenzelltumoren. Belastend: In den USA entfällt ab November der Umsatz mit dem MS-Mittel Mavenclad.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Merck Aktienprognose des Unternehmens?
Dreimal hat Merck die Ziele 2026 in diesem Jahr angehoben – jedes Mal ein Stück weiter.
Nach dem dritten Quartal erwartet Merck für 2026 einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro (zuvor 21,0 bis 21,8 Milliarden), ein EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro (zuvor 5,9 bis 6,3 Milliarden) und einen Gewinn je Aktie pre von 8,30 bis 8,70 Euro. Zu Jahresbeginn hatte die EBITDA-Spanne noch bei 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro gelegen. Der von Merck veröffentlichte Analystenkonsens (VARA) lag vor dem Quartalsbericht bei 21,52 Milliarden Euro Umsatz, 6,23 Milliarden Euro EBITDA pre und 8,51 Euro EPS pre.
|Kennzahl
|Prognose 2026 alt
|Prognose 2026 neu
|Konsens 2026
|Konsens 2027
|Umsatz
|21,0–21,8 Mrd. €
|21,5–21,9 Mrd. €
|21,52 Mrd. €
|22,64 Mrd. €
|EBITDA pre
|5,9–6,3 Mrd. €
|6,2–6,4 Mrd. €
|6,23 Mrd. €
|–
|EPS pre
|–
|8,30–8,70 €
|8,51 €
|8,92 €
|KGV (Kurs 150,75 €)
|–
|rund 17,7
|17,7
|16,9
Konsens 2026 laut VARA (Merck-IR, Stand vor Q3-Bericht); Konsens 2027 laut S&P Global via stockanalysis.com, Stand 04.09.2026 (veraltet). KGV eigene Rechnung mit 150,75 EUR; Basis 2026 = Mitte der EPS-Spanne.
Quelle: Merck KGaA, VARA, stockanalysis.com, eigene Rechnung
Die Dividende für 2025 betrug 2,20 Euro je Aktie. Für die Merck Aktie 2027 liegt der Konsens bislang nur knapp über dem Niveau von 2026 – die Effekte von Bio-Techne und dem Wegfall von Mavenclad in den USA sind darin noch nicht vollständig abgebildet.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Merck Aktie zu?
Der von Merck veröffentlichte VARA-Konsens nennt ein durchschnittliches Kursziel von 157,00 Euro; Analysten mit Kaufempfehlung sehen im Schnitt 163,45 Euro, solche mit Halteempfehlung 145,17 Euro, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Laut S&P Global (Stand August) standen fünf Kauf- neun Halteempfehlungen gegenüber, die Kursziele reichten von 135 bis 179 Euro. Gemessen am Schlusskurs von 150,75 Euro bietet das Durchschnittsziel nur gut 4 Prozent Luft – die Aktie hat die meisten Ziele nach dem Lauf seit März bereits eingeholt.
Nach den Quartalszahlen blieben viele Häuser vorsichtig. UBS-Analyst Matthew Weston bestätigte am 12. November „Neutral“ mit 150 Euro; das dritte Quartal sei solide positiv, 2027 werde aber herausfordernder. Jefferies-Analyst James Vane-Tempest blieb am selben Tag bei „Hold“ mit 144 Euro. JPMorgan belässt die Aktie laut boerse.de auf „Overweight“ mit 150 Euro. Bereits Ende Oktober hatte Barclays das Ziel von 150 auf 160 Euro erhöht („Equal Weight“), die Deutsche Bank sieht 141 Euro („Hold“).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Justin Smith)
|Market-Perform
|151 → 178
|16.11.2026
|finanznachrichten.de, finanzen.at
|UBS (Matthew Weston)
|Neutral
|150
|12.11.2026
|finanzen.at
|Jefferies (James Vane-Tempest)
|Hold
|144
|12.11.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Overweight
|150
|November 2026
|boerse.de
|Barclays (Charles Pitman-King)
|Equal Weight
|150 → 160
|28.10.2026
|finanznachrichten.de
|Deutsche Bank (Falko Friedrichs)
|Hold
|141
|28.10.2026
|finanznachrichten.de
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: finanznachrichten.de (dpa-AFX), finanzen.at, finanzen.net, boerse.de
Bewertung
Ist die Merck Aktie nach dem Lauf noch günstig?
Auf Basis der Mitte der eigenen Gewinnprognose kommt die Merck Aktie auf ein KGV von knapp 18 für 2026 und knapp 17 für 2027. Das ist für einen diversifizierten Pharma- und Technologiekonzern kein Schnäppchen mehr, aber auch nicht teuer. Der Börsenwert liegt laut boerse.de bei rund 65 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 22 Prozent zugelegt und damit einen großen Teil des Bewertungsabschlags früherer Jahre aufgeholt; Bernstein begründet das höhere Ziel vor allem mit der verbesserten Ausführung unter Beckmann.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Merck Aktie Prognose?
Charttechnisch hat die Merck Aktie laut stock3 eine mehrmonatige Bodenbildung verlassen und den langfristigen Abwärtstrend überwunden. Sie notiert laut boerse.de über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten bis zur 200-Tage-Linie. Am Zahlentag kletterte der Kurs zeitweise auf rund 155 Euro, dieser Bereich bildet nun den nächsten Widerstand. Unterstützung bietet die Zone um 148 Euro, das Niveau des Vortags. Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag im März bei 102,25 Euro.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Merck Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|178 € (Bernstein)
|Beckmann liefert, Zukäufe stärken Life Science, Halbleitermaterialien wachsen zweistellig
|Base-Case
|150–160 € (UBS, JPMorgan, Barclays; Ø 157 €)
|Solide Entwicklung, aber 2027 herausfordernder (UBS)
|Bear-Case
|141–144 € (Deutsche Bank, Jefferies)
|Margendruck, Wegfall Mavenclad in den USA, Integrationsrisiken bei Bio-Techne
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: finanznachrichten.de, finanzen.at, finanzen.net, VARA (Merck-IR)
Termine
Was Anleger bei der Merck Aktie jetzt beobachten
Dezember 2026: Bio-Techne fließt in die Konzernprognose ein.
4. März 2027: Zahlen zum Gesamtjahr 2026 und Ausblick auf 2027.
13. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Erstes Quartal 2027: Erwarteter Abschluss der Übernahme von Silence Therapeutics.
FAQ
Häufige Fragen zur Merck Aktienprognose
Wie lautet die Merck Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut dem von Merck veröffentlichten VARA-Konsens bei 157 Euro. Bernstein sieht mit 178 Euro das höchste Ziel, die Deutsche Bank mit 141 Euro eines der niedrigsten.
Was erwartet Merck für 2026?
21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz, 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro EBITDA pre und 8,30 bis 8,70 Euro Gewinn je Aktie pre.
Warum steigt die Merck Aktie gegen den Markt?
Wegen der dritten Prognoseanhebung, einer FDA-Zulassung und der Kurszielanhebung durch Bernstein.
Ist Merck KGaA dasselbe wie Merck & Co.?
Nein. Merck KGaA sitzt in Darmstadt und ist im DAX notiert; Merck & Co. ist ein eigenständiger US-Konzern.
Was erwarten Analysten für die Merck Aktie 2027?
Laut S&P Global (Stand September) rund 22,6 Milliarden Euro Umsatz und 8,92 Euro Gewinn je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Market-Perform“ mit Kursziel 178 Euro von Bernstein Research, Studie vom 16.11.2026 laut dpa-AFX. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Bernstein, UBS, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Deutsche Bank Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research vom 16.11.2026, 16:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.