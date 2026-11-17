Merck hat am 12. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 5,6 Milliarden Euro nach 5,3 Milliarden im Vorjahr, organisch um 5,1 Prozent. Das EBITDA pre blieb mit rund 1,7 Milliarden Euro nahezu stabil (+0,4 %), die Marge sank auf 29,9 Prozent nach 31,4 Prozent. Der Gewinn je Aktie pre lag mit 2,32 Euro auf Vorjahresniveau, aber klar über dem von Merck veröffentlichten Konsens von 2,22 Euro. Der freie Cashflow kletterte um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

Bernstein-Analyst Justin Smith hob das Kursziel in einer Studie vom 16. November von 151 auf 178 Euro an, bleibt aber bei „Market-Perform“. Laut dpa-AFX lobt er, dass Vorstandschef Beckmann liefere, und begrüßt die jüngsten Zukäufe. Für eine optimistischere Einstufung brauche es jedoch einen früheren Zeitpunkt, an dem die Kapitalrendite die Kapitalkosten übersteigt.