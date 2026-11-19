Merck Aktie mit 19% Kurspotenzial - Wachstum und Zukäufe prägen den Ausblick

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 10:01 1 Min.

Die DZ Bank hebt den fairen Wert der Merck-Aktie auf 179 Euro an und sieht damit rund 19% Kurspotenzial.

Bild: Merck KGaA

Peter Spengler, Analyst der DZ Bank, hebt in seiner Merck-Aktienanalyse vom 18.11.2026 den fairen Wert für die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker: MRK) von 178 auf 179 Euro an und bestätigt das Rating "kaufen". Die Merck-Aktie notiere bei 150,35 Euro und liege damit 0,85 Euro oder 0,57% im Plus. Bis zum neuen fairen Wert fehlten dem Papier 28,65 Euro. Das entspreche einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 19,1%. Wachstum und Zukäufe prägen den höheren Ausblick Mit der Vorlage der Quartalszahlen habe Merck den eigenen Ausblick angehoben. Nach Einschätzung von Peter Spengler hätten sowohl das Wachstum als auch die Zukäufe des Darmstädter Konzerns zu diesem Schritt beigetragen. In der Bewertung der DZ Bank falle die Anpassung kleiner aus, als der Abstand zum Aktienkurs zunächst vermuten lasse. Schon der bisherige faire Wert von 178 Euro habe rund 18,4% über dem aktuellen Kurs gelegen. Für Anleger liege der Kern der Merck-Aktienanalyse damit in der bestätigten Kaufempfehlung. Der zusätzliche Euro beim Kursziel erhöhe das rechnerische Potenzial um knapp 0,7 Prozentpunkte. Peter Spengler bleibt für die DZ Bank bei seinem Urteil zur Merck-Aktie: Kursziel 179 Euro, Rating "kaufen". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – dann kann im Börsenchat jeder erklären, wie aus einem Euro mehr beim Kursziel 28,65 Euro Abstand zum Kurs werden. Der Taschenrechner darf heute früher Feierabend machen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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