Kai Beckmann führt den Darmstädter Konzern seit Mai. Merck hat unter ihm die Jahresziele dreimal in Folge angehoben, zuletzt auf einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro.

Smith lobt Beckmann für die Umsetzung der Zielvorgaben. Auch die Ankündigungen zu geplanten Fusionen und Übernahmen gefallen ihm.