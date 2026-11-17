Mehr Zuversicht, aber noch keine Kaufempfehlung: Bernstein-Analyst Justin Smith hebt das Kursziel für die Merck-Aktie von 151 auf 178 Euro und bleibt bei „Market-Perform“. Zum Kurs von 149,25 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Abstand von rund 19 Prozent.
Merck-Aktie: Lob für den neuen Chef – Bernstein hebt das Kursziel deutlich
Bernstein-Analyst Justin Smith hebt das Kursziel für die Merck-Aktie von 151 auf 178 Euro. Er lobt Konzernchef Kai Beckmann, bleibt aber bei „Market-Perform“.
Steckbrief
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- Merck KGaA
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- Bernstein
- Rating
- Market-Perform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 178 Euro (zuvor 151 Euro)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Merck-Aktie
Beckmann liefert – Smith hebt das Ziel
Justin Smith zeigt sich beeindruckt vom neuen Konzernchef, bleibt in der Einstufung aber zurückhaltend.
Kai Beckmann führt den Darmstädter Konzern seit Mai. Merck hat unter ihm die Jahresziele dreimal in Folge angehoben, zuletzt auf einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro.
Smith lobt Beckmann für die Umsetzung der Zielvorgaben. Auch die Ankündigungen zu geplanten Fusionen und Übernahmen gefallen ihm.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Justin Smith zu lesen ist:
Neuer Chef überzeugt
Smith applaudiert Beckmann für die jüngste Umsetzung der Zielvorgaben.
Übernahmen als Hebel
Die Pläne für Fusionen und Übernahmen bewertet der Analyst positiv.
Kapitalrendite als Hürde
Für mehr Optimismus müsste die Rendite auf das eingesetzte Kapital früher die Kapitalkosten übersteigen.
Deutlich höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 27 auf 178 Euro.
Rendite muss Kapitalkosten schlagen
Der Knackpunkt für Smith: Die Rendite auf das investierte Kapital soll früher die gewichteten Kapitalkosten erreichen. Erst dann wäre er optimistischer.
Merck hatte im Juni den US-Laborausrüster Bio-Techne in einer milliardenschweren Übernahme gekauft. Große Zukäufe drücken die Kapitalrendite in der Regel zunächst.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Justin Smith. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Market-Perform“ und das Kursziel von 178 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Justin Smith, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 16:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Justin Smith, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.