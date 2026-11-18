Die Merck Aktie (Xetra-Kürzel MRK, ISIN DE0006599905) zählt am Mittwochmorgen erneut zu den DAX Gewinnern. Gegen 09:25 Uhr kostet das Papier des Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzerns auf Xetra 152,35 Euro und damit 1,06 Prozent mehr als zum Vortagesschluss von 150,75 Euro. Schon am Dienstag hatte sich Merck mit einem Plus von 0,70 Prozent gegen den Ausverkauf im DAX gestemmt. Einen neuen, konkreten Auslöser gibt es heute nicht.
Merck Aktie DAX Gewinner: Der Darmstädter Konzern setzt seine Erholung fort – rückt das Zweijahreshoch von 156 Euro wieder in Reichweite?
Die Merck Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den DAX Gewinnern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 152,35 Euro, 1,06 Prozent über dem Vortag. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht – getragen wird der Kurs von der angehobenen Jahresprognose und viel Zuspruch für den neuen Konzernkurs.
Die Gründe
Warum steigt die Merck Aktie heute?
Ohne frische Unternehmensnachricht setzt die Merck Aktie ihre Erholung fort. Die Gründe liegen in den vergangenen Tagen – und in der Rolle des Konzerns als Profiteur des KI-Booms.
Dritte Prognoseanhebung
Mit den Q3-Zahlen am 12. November hob Merck die Jahresziele zum dritten Mal an: Der Umsatz soll 2026 nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA pre 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.
Rückenwind durch Nvidia
Merck liefert über die Sparte Electronics Spezialmaterialien für die Chipfertigung. Die starken Nvidia-Zahlen stützen am Morgen den gesamten Halbleitersektor; die Electronics-Sparte war im dritten Quartal um 13 Prozent gewachsen.
Zuspruch für die neue Strategie
Die Analysten von Bernstein hatten sich am Dienstag anerkennend über Konzernchef Kai Beckmann und die Zukaufspläne geäußert.
Die Verbindung zur Nvidia-Rally ist eine Einordnung: Keine der Agenturmeldungen am Morgen nennt Merck ausdrücklich. Möglich ist auch, dass Anleger nach dem Ausverkauf vom Dienstag weiter auf Werte setzen, die zuletzt Stabilität gezeigt haben.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Was steckt hinter der Merck-Erholung?
Im dritten Quartal setzte Merck 5,63 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 5,1 Prozent. Das EBITDA pre lag bei rund 1,68 Milliarden Euro. Der Nettogewinn halbierte sich zwar auf 450 Millionen Euro, belastet von Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigers an Lonza. Operativ glänzte jedoch die Electronics-Sparte, während das MS-Mittel Mavenclad wegen Generika-Konkurrenz rund ein Viertel verlor.
Strategisch baut Merck um: Die fast 10 Milliarden Euro schwere Übernahme von Bio-Techne soll bis Jahresende abgeschlossen werden und fließt bereits im Dezember in die Prognose ein. Für Silence Therapeutics (rund 1 Milliarde Euro) wird der Abschluss im ersten Quartal 2027 erwartet.
Chartbild
Wie steht die Merck Aktie technisch da?
Am Zahlentag kletterte die Aktie zeitweise auf 156,25 Euro, den höchsten Stand seit gut zwei Jahren, bevor Gewinnmitnahmen sie am Nachmittag fast 4 Prozent ins Minus drückten. Seither hat sie sich wieder herangearbeitet. Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de ein Plus von 22,8 Prozent, auf Monatssicht von 4,57 Prozent. Die 200-Tage-Linie verläuft mit rund 130 Euro deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Termine
Was sollten Anleger bei Merck jetzt beachten?
Am 8. Dezember plant Merck eine Informationsveranstaltung. Die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 folgen am 4. März 2027, die Q1-Zahlen am 13. Mai 2027.
FAQ zur Merck Aktie
Warum steigt die Merck Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie setzt ihre Erholung nach der dritten Prognoseanhebung fort, zusätzlich hilft die Stimmung im Halbleitersektor nach den Nvidia-Zahlen. Um 09:25 Uhr lag sie 1,06 Prozent im Plus bei 152,35 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Merck Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet MRK, die ISIN DE0006599905.
Welche Prognose hat Merck für 2026?
Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und EBITDA pre von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 4. März 2027 geplant.
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