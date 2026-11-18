Im dritten Quartal setzte Merck 5,63 Milliarden Euro um, organisch ein Plus von 5,1 Prozent. Das EBITDA pre lag bei rund 1,68 Milliarden Euro. Der Nettogewinn halbierte sich zwar auf 450 Millionen Euro, belastet von Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigers an Lonza. Operativ glänzte jedoch die Electronics-Sparte, während das MS-Mittel Mavenclad wegen Generika-Konkurrenz rund ein Viertel verlor.

Strategisch baut Merck um: Die fast 10 Milliarden Euro schwere Übernahme von Bio-Techne soll bis Jahresende abgeschlossen werden und fließt bereits im Dezember in die Prognose ein. Für Silence Therapeutics (rund 1 Milliarde Euro) wird der Abschluss im ersten Quartal 2027 erwartet.