Grundlage der freundlicheren Analystensicht ist das dritte Quartal, das Merck am 12. November vorgelegt hat. Der Umsatz erreichte 5,63 Milliarden Euro und lag über der Erwartung von 5,46 Milliarden Euro; organisch wuchs der Konzern um 5,1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA pre) stieg auf 1,69 Milliarden Euro. Das Elektronikgeschäft, das Materialien für die Halbleiterfertigung liefert, wuchs laut Telefonkonferenz um 13 Prozent.

Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Merck die Jahresziele an. Für 2026 werden nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro EBITDA pre angestrebt, das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 8,30 bis 8,70 Euro erreichen. Der Nettogewinn halbierte sich dagegen auf 450 Millionen Euro – belastet durch Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigungsgeschäfts. Am Zahlentag stieg die Aktie zunächst bis auf 156,25 Euro, den höchsten Stand seit gut zwei Jahren, und drehte dann deutlich ins Minus.