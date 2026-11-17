Die Merck Aktie (Kürzel: MRK, ISIN: DE0006599905) beendet den Dienstag als zweitgrößter DAX Gewinner. Zum Xetra-Schluss kostet das Papier 150,75 Euro, ein Plus von 0,70 Prozent. Im Mittagshandel war der Vorsprung mit knapp 1 Prozent noch etwas größer – dass er bis zum Abend gehalten hat, ist an diesem Tag die eigentliche Nachricht: Der DAX rutscht um 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte ab, nur fünf Indexwerte schließen im Plus. Rückenwind liefert eine Studie von Bernstein Research, die das Kursziel für den Darmstädter Pharma-, Labor- und Elektronikkonzern kräftig anhebt.
Merck Aktie DAX Gewinner: Bernstein-Rückenwind trägt durch den Ausverkauf – bleibt das Zweijahreshoch in Reichweite?
Die Merck Aktie schließt am Dienstag als zweitstärkster DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notiert sie bei 150,75 Euro, 0,70 Prozent über dem Vortag, während der DAX 2,08 Prozent verliert. Gestützt wird das Papier von einem deutlich höheren Kursziel von Bernstein Research und dem dreimal angehobenen Jahresausblick.
DAX Gewinner am Abend
Warum steigt die Merck Aktie heute? Ein Analystenimpuls im schwachen Markt
Merck lag den ganzen Tag im Plus – getragen von einem konkreten Anlass und vom Ruf eines Werts, der mit dem KI-Beben des Tages wenig zu tun hat.
Bernstein hebt das Kursziel
Analyst Justin Smith von Bernstein Research hat sein Kursziel von 151 auf 178 Euro angehoben, das Urteil aber bei „Market-Perform“ belassen. dpa-AFX meldete die Studie am Vormittag um 10:30 Uhr.
Lob für Konzernchef Beckmann
Smith hebt hervor, dass der seit Mai amtierende Vorstandschef Kai Beckmann seine Ziele liefert, und begrüßt die Zukaufpläne. Für eine positivere Sicht müsste die Kapitalrendite früher als erwartet die Kapitalkosten übertreffen.
Defensive Branche gefragt
Vor den Nvidia-Zahlen, nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips und nach starken US-Einzelhandelsdaten, die Zinssorgen schürten, zogen Anleger Geld aus Technologiewerten ab. Pharma- und Gesundheitstitel gehörten zu den gefragteren Bereichen.
Eine eigene Unternehmensmeldung hat Merck am Dienstag nicht veröffentlicht. Die Kursbewegung stützt sich damit vor allem auf die Bernstein-Studie und den Rückenwind der Quartalszahlen aus der Vorwoche.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer zum Schluss?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|30,94 €
|−6,00 %
|2
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|SAP
|201,50 €
|−5,58 %
|3
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Siemens Energy
|125,00 €
|−3,09 %
|4
|Deutsche Telekom
|27,12 €
|+0,44 %
|BASF
|52,24 €
|−2,79 %
|5
|Heidelberg Materials
|177,45 €
|+0,17 %
|RWE
|57,70 €
|−2,63 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX-Schluss 26.045,37 Punkte (−2,08 %). Nur fünf DAX-Werte schlossen im Plus.
Quelle: finanzen.at DAX-Kursliste (15 Min. verzögert), Kurszeiten 17:35–17:39 Uhr; DAX-Schluss laut dpa-AFX
Einordnung
Was hat Merck zuletzt geliefert?
Grundlage der freundlicheren Analystensicht ist das dritte Quartal, das Merck am 12. November vorgelegt hat. Der Umsatz erreichte 5,63 Milliarden Euro und lag über der Erwartung von 5,46 Milliarden Euro; organisch wuchs der Konzern um 5,1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA pre) stieg auf 1,69 Milliarden Euro. Das Elektronikgeschäft, das Materialien für die Halbleiterfertigung liefert, wuchs laut Telefonkonferenz um 13 Prozent.
Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Merck die Jahresziele an. Für 2026 werden nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro EBITDA pre angestrebt, das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 8,30 bis 8,70 Euro erreichen. Der Nettogewinn halbierte sich dagegen auf 450 Millionen Euro – belastet durch Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigungsgeschäfts. Am Zahlentag stieg die Aktie zunächst bis auf 156,25 Euro, den höchsten Stand seit gut zwei Jahren, und drehte dann deutlich ins Minus.
Wie sieht das Chartbild der Merck Aktie aus?
Die Merck Aktie gehört 2026 zu den stärkeren DAX-Werten: Seit Jahresbeginn stand bis Montag laut boerse.de ein Plus von rund 23 Prozent, im Monatsvergleich von rund 9 Prozent. Im Frühjahr war das Papier noch in die Nähe von 100 Euro gefallen. Das Hoch vom Zahlentag bei 156,25 Euro liegt knapp 4 Prozent über dem Schlusskurs und bleibt die Marke, an der sich zeigt, ob der Aufwärtstrend neue Kraft gewinnt. Den Rücksetzer nach dem Zahlentag hat die Aktie inzwischen zu einem guten Teil wieder aufgeholt.
Welche Termine sollten Merck-Anleger kennen?
Laut Finanzkalender von MarketScreener plant Merck am 8. Dezember 2026 eine Informationsveranstaltung. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen am 4. März 2027. Für 2025 hatte Merck eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie gezahlt. Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Abend, die über die Stimmung bei Halbleiter- und Zulieferwerten entscheiden dürften.
FAQ zur Merck Aktie
Warum steigt die Merck Aktie heute?
Bernstein Research hat das Kursziel nach den starken Quartalszahlen angehoben und den neuen Konzernchef gelobt. Zudem waren defensive Pharmawerte im schwachen Gesamtmarkt gefragt.
Wie hat die Merck Aktie geschlossen?
Zum Xetra-Schluss bei 150,75 Euro, plus 0,70 Prozent – Rang zwei unter den DAX Gewinnern.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Merck Aktie?
Das Handelskürzel lautet MRK, die ISIN DE0006599905.
Wann legt Merck die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von Bernstein Research (Analyst Justin Smith). Die Originalstudie wurde am 16.11.2026 um 15:34 Uhr UTC veröffentlicht und am 17.11.2026 um 05:00 Uhr UTC erstmals weitergegeben. Einstufung („Market-Perform“) und Kursziel (178 Euro) wurden unverändert übernommen. Die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Justin Smith) vom 16.11.2026, 16:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 18:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 18:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Justin Smith).
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