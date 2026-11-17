Die Merck Aktie (Kürzel: MRK, ISIN: DE0006599905) zählt am Dienstagmittag zu den DAX Gewinnern. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 151,15 Euro, ein Plus von 0,97 Prozent – damit liegt Merck auf Rang zwei der DAX-Gewinnerliste, nur hinter Zalando. Rückenwind kommt von Bernstein Research: Die Analysten haben ihr Kursziel nach den starken Quartalszahlen der Vorwoche deutlich nach oben gesetzt, auch wenn sie beim neutralen Urteil bleiben.
Merck Aktie DAX Gewinner: Bernstein hebt nach dem angehobenen Ausblick das Kursziel – nimmt die Aktie das Zweijahreshoch wieder ins Visier?
Die Merck Aktie gehört am Dienstagmittag zu den stärksten DAX Gewinnern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 151,15 Euro, knapp 1 Prozent über dem Vortag. Auslöser ist eine Studie von Bernstein Research, die das Kursziel für den Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern deutlich anhebt – bei unverändert neutralem Urteil.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Merck Aktie heute? Bernstein wird deutlich zuversichtlicher
Der DAX notiert gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus. Merck stemmt sich dagegen – mit einem konkreten Anlass aus der Analystenwelt und dem Rückenwind einer starken Berichtssaison.
Höheres Kursziel von Bernstein
Analyst Justin Smith von Bernstein Research hat sein Kursziel für Merck von 151 auf 178 Euro angehoben, das Urteil aber bei „Market-Perform“ belassen. Die dpa-AFX-Meldung dazu erschien am Vormittag um 10:30 Uhr.
Lob für den neuen Konzernchef
Smith hebt hervor, dass Vorstandschef Kai Beckmann seine Ziele liefert, und begrüßt die Übernahmepläne des Konzerns. Für eine noch positivere Haltung müsste die Kapitalrendite aus seiner Sicht früher als bislang erwartet die Kapitalkosten übertreffen.
Defensive Branche im nervösen Markt
Vor den Nvidia-Zahlen am Abend und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips meiden Anleger Technologiewerte. Pharma- und Gesundheitstitel wie Merck gehören zu den gefragteren Bereichen.
Ohne den Analystenimpuls wäre die Bewegung kaum zu erklären: Eine eigene Unternehmensmeldung hat Merck am Dienstag bis zum Mittag nicht veröffentlicht. Gegen 12:10 Uhr lag die Aktie bei 150,75 Euro und 0,70 Prozent im Plus, bis 12:40 Uhr hat sie den Vorsprung noch leicht ausgebaut.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Was hat Merck in der Vorwoche geliefert?
Grundlage für die freundlichere Sicht ist das dritte Quartal, das Merck am 12. November vorgelegt hat. Der Umsatz erreichte 5,63 Milliarden Euro und lag damit über der Analystenerwartung von 5,46 Milliarden Euro; organisch wuchs der Konzern um 5,1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA pre) stieg auf 1,69 Milliarden Euro, erwartet worden waren 1,61 Milliarden Euro.
Zum dritten Mal in Folge hob Merck die Jahresziele an: Für 2026 werden nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro EBITDA pre angestrebt, das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 8,30 bis 8,70 Euro liegen. Getragen wird das unter anderem vom Elektronikgeschäft, das von der Nachfrage nach KI-Chips profitiert. Der Nettogewinn halbierte sich dagegen auf 450 Millionen Euro – belastet von Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigungsgeschäfts an Lonza.
An der Börse war der Zahlentag ein Wechselbad: Die Aktie stieg zunächst um bis zu 3 Prozent auf 156,25 Euro, den höchsten Stand seit gut zwei Jahren, drehte am Nachmittag aber um fast 4 Prozent ins Minus. Von diesem Rücksetzer hat sich das Papier inzwischen weitgehend erholt.
Wie sieht das Chartbild der Merck Aktie aus?
Die Merck Aktie gehört 2026 zu den stärkeren DAX-Werten: Seit Jahresbeginn steht laut boerse.de ein Plus von rund 23 Prozent, im Monatsvergleich von rund 9 Prozent. Im Frühjahr war die Aktie noch bis in die Nähe von 100 Euro gefallen. Das Hoch vom Zahlentag bei 156,25 Euro liegt rund 3 Prozent über dem aktuellen Kurs und ist die nächste Marke, auf die Marktteilnehmer schauen. Mit dem neuen Bernstein-Ziel liegt erstmals eine Einschätzung eines großen Hauses deutlich über diesem Niveau – bei weiterhin neutralem Urteil.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Laut Finanzkalender von MarketScreener plant Merck am 8. Dezember 2026 eine Informationsveranstaltung. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen am 4. März 2027. Für 2025 hatte Merck eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie gezahlt. Kurzfristig richtet sich der Blick auch auf den Gesamtmarkt: US-Konjunkturdaten am Nachmittag und die Nvidia-Zahlen am Abend dürften die Richtung im DAX bestimmen.
FAQ zur Merck Aktie
Warum steigt die Merck Aktie heute?
Bernstein Research hat das Kursziel nach den starken Quartalszahlen angehoben und den neuen Konzernchef gelobt. Zudem sind defensive Pharmawerte im nervösen Markt vor den Nvidia-Zahlen gefragt.
Wie steht die Merck Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 151,15 Euro im Xetra-Handel, plus 0,97 Prozent – Rang zwei unter den DAX Gewinnern.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Merck Aktie?
Das Handelskürzel lautet MRK, die ISIN DE0006599905.
Wann legt Merck die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von Bernstein Research (Analyst Justin Smith). Die Originalstudie wurde am 16.11.2026 um 15:34 Uhr UTC veröffentlicht und am 17.11.2026 um 05:00 Uhr UTC erstmals weitergegeben. Einstufung („Market-Perform“) und Kursziel (178 Euro) wurden unverändert übernommen. Die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Justin Smith) vom 16.11.2026, 16:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Justin Smith).
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