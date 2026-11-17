Grundlage für die freundlichere Sicht ist das dritte Quartal, das Merck am 12. November vorgelegt hat. Der Umsatz erreichte 5,63 Milliarden Euro und lag damit über der Analystenerwartung von 5,46 Milliarden Euro; organisch wuchs der Konzern um 5,1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA pre) stieg auf 1,69 Milliarden Euro, erwartet worden waren 1,61 Milliarden Euro.

Zum dritten Mal in Folge hob Merck die Jahresziele an: Für 2026 werden nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro EBITDA pre angestrebt, das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 8,30 bis 8,70 Euro liegen. Getragen wird das unter anderem vom Elektronikgeschäft, das von der Nachfrage nach KI-Chips profitiert. Der Nettogewinn halbierte sich dagegen auf 450 Millionen Euro – belastet von Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des US-Auftragsfertigungsgeschäfts an Lonza.

An der Börse war der Zahlentag ein Wechselbad: Die Aktie stieg zunächst um bis zu 3 Prozent auf 156,25 Euro, den höchsten Stand seit gut zwei Jahren, drehte am Nachmittag aber um fast 4 Prozent ins Minus. Von diesem Rücksetzer hat sich das Papier inzwischen weitgehend erholt.