Bewegung bei Merck: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel für die Darmstädter von 151 EUR auf 178 EUR angehoben. Das ist ein Plus von knapp 18% und ein klares Signal, dass sich das Bild des Konzerns aus Sicht der Experten aufhellt. An der Einstufung ändert sich aber nichts: Bernstein Research belässt Merck beim Rating "market perform". Analyst Justin Smith sieht damit zwar mehr Wert in der Aktie, eine klare Kaufempfehlung spricht er aber noch nicht aus.
Merck-Aktie: Bernstein Research hebt Kursziel auf 178 EUR, aber Justin Smith bleibt beim Rating "market perform"
Bernstein Research hebt das Kursziel für Merck von 151 auf 178 EUR an und lobt den neuen Chef Kai Beckmann. Für eine Kaufempfehlung fehlt Analyst Justin Smith aber noch ein entscheidender Schritt bei der Kapitalrendite.
Lob für den neuen Konzernchef Kai Beckmann
Im Zentrum der Aktienanalyse steht die Führungsetage. Justin Smith applaudierte dem neuen Merck-Chef Kai Beckmann ausdrücklich für die jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Gerade in der Anfangsphase eines CEO achten Investoren genau darauf, ob die gesteckten Ziele auch erreicht werden. Dass Bernstein Research diese Umsetzung so deutlich hervorhebt, ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für das Management und eine der zentralen Begründungen für das neue Kursziel 178 EUR.
Fusionen und Übernahmen als strategischer Hebel
Ein zweites Argument für die Merck-Aktie liefert die Strategie. Bei Bernstein Research kamen die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen gut an. Justin Smith bewertet die Pläne positiv, weil sie dem Konzern neue Wachstumsoptionen eröffnen und das Portfolio gezielt stärken können. Für Anleger bedeutet das: Merck will aktiv gestalten, statt nur zu verwalten. Das passt zu dem Bild, das die Aktienanalyse von der neuen Führung zeichnet.
Der Haken: Die Kapitalrendite muss schneller aufholen
Trotz des Lobs bleibt Bernstein Research beim Rating "market perform", und die Begründung ist aufschlussreich. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs wäre nach Einschätzung von Justin Smith ein früherer Breakeven nötig: Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) müsste die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) zeitlich früher erreichen. Erst wenn Merck mehr verdient, als das eingesetzte Kapital kostet, entsteht echter Mehrwert für die Aktionäre. Gerade bei einer Strategie mit Fusionen und Übernahmen ist dieser Punkt entscheidend, denn Zukäufe binden zunächst viel Kapital und belasten die Rendite oft über Jahre.
Was die Aktienanalyse für Anleger bedeutet
Die Botschaft von Bernstein Research ist zweigeteilt. Einerseits zeigt das Kursziel 178 EUR, dass die Analysten die operative Entwicklung und die strategische Ausrichtung von Merck deutlich besser bewerten als zuvor. Andererseits ist das Rating "market perform" ein klarer Hinweis, dass die Merck-Aktie aus Sicht von Justin Smith vorerst im Gleichschritt mit dem Markt laufen dürfte. Die Fantasie ist da, der Beweis bei der Kapitaleffizienz steht aber noch aus. Anleger sollten deshalb genau verfolgen, wie schnell Kai Beckmann die Lücke zwischen ROIC und WACC schließt und welche finanziellen Folgen die angekündigten Fusionen und Übernahmen haben.
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- Empfehlung
Merck KGaA (MRK): Halten, Kursziel 178,00 EUR.
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- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Justin Smith). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de, aktiencheck.de, aktiencheck.de AG
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- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 16:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 16:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Justin Smith).
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