Die Botschaft von Bernstein Research ist zweigeteilt. Einerseits zeigt das Kursziel 178 EUR, dass die Analysten die operative Entwicklung und die strategische Ausrichtung von Merck deutlich besser bewerten als zuvor. Andererseits ist das Rating "market perform" ein klarer Hinweis, dass die Merck-Aktie aus Sicht von Justin Smith vorerst im Gleichschritt mit dem Markt laufen dürfte. Die Fantasie ist da, der Beweis bei der Kapitaleffizienz steht aber noch aus. Anleger sollten deshalb genau verfolgen, wie schnell Kai Beckmann die Lücke zwischen ROIC und WACC schließt und welche finanziellen Folgen die angekündigten Fusionen und Übernahmen haben.