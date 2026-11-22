Der Gewinn steigt, die Prognose sinkt, die Aktie rutscht: Die Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt einen Konzern im Spagat. Die Mercedes-Benz-Aktie schloss am Freitag bei 37,62 Euro und notiert nahe dem tiefsten Stand seit dem Corona-Jahr 2020.
Mercedes-Benz Aktienanalyse: Gewinn gestiegen, Prognose gekappt, 9 Prozent Dividendenrendite – Chance oder Warnsignal?
Die Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt: Die Mercedes-Benz-Aktie fällt auf 37,62 Euro, ein Minus von 33 Prozent in zwölf Monaten. China-Krise, gesenkte Margenziele und eine Dividendenrendite von 9,3 Prozent – was Anleger jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG
- ISIN
- DE0007100000
- WKN
- 710000
- Handelssymbol
- MBG (Xetra)
- US-Handelssymbol
- MBGYY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 35,7 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Wer die Mercedes-Benz Aktie vor einem Jahr kaufte, liegt mit rund einem Drittel im Minus. Zugleich lockt ein KGV von 6,6 und eine Dividendenrendite von über neun Prozent, die rückblickend auf die letzten zwölf Monate gerechnet ist. Diese Aktienanalyse klärt, ob der Abschlag berechtigt ist.
Die Zahlen
Mehr Gewinn, weniger Marge
Mercedes-Benz erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 30,7 Milliarden Euro nach 32,1 Milliarden im Vorjahr. Das EBIT stieg auf 1,77 Milliarden Euro (Vorjahr 0,75 Milliarden), das Konzernergebnis auf 1,52 Milliarden Euro. Der Vergleich fiel leicht, denn das bereinigte Konzern-EBIT sank um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.
Mercedes-Benz-Aktie: Bereinigte Umsatzrendite Pkw im dritten Quartal
%
Bereinigte Umsatzrendite Mercedes-Benz Cars; Werte laut Unternehmensberichten.
Quelle: Mercedes-Benz, Berichte zum dritten Quartal 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatzrendite Cars
|Q3 2025
|4,8
|Q3 2026
|2,5
Die Pkw-Marge halbierte sich damit nahezu. Der Free Cashflow des Industriegeschäfts betrug im Quartal nur 172 Millionen Euro, nach neun Monaten 3,1 Milliarden Euro nach 5,6 Milliarden im Vorjahr. Die Nettoliquidität blieb mit rund 31 Milliarden Euro hoch.
Die Prognose
China und Kosten drücken den Ausblick
Margenziel gesenkt
Für 2026 erwartet Mercedes-Benz Cars nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent, zuvor waren 3 bis 5 Prozent geplant.
Konzern-EBIT
Das Konzern-EBIT soll nur noch das Vorjahresniveau erreichen, zuvor war deutlich mehr in Aussicht.
China
Der Pkw-Markt in China schwächelt. Laut einem Bericht fiel der November-Markt dort um etwa ein Viertel.
Elektroautos
Der Absatz batterieelektrischer Pkw wuchs im Quartal um 61 Prozent. Das ist der Lichtblick im Zahlenwerk.
Die Analysten sind vorsichtig. Die Bank UBS hält laut Bericht an ihrer neutralen Einstufung mit einem Ziel von 42,50 Euro fest und verweist auf den schwachen chinesischen Automarkt. Die Spanne der Einschätzungen reicht nach demselben Bericht von 42,50 bis 70 Euro.
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