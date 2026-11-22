Wer die Mercedes-Benz Aktie vor einem Jahr kaufte, liegt mit rund einem Drittel im Minus. Zugleich lockt ein KGV von 6,6 und eine Dividendenrendite von über neun Prozent, die rückblickend auf die letzten zwölf Monate gerechnet ist. Diese Aktienanalyse klärt, ob der Abschlag berechtigt ist.