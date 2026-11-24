Die Zahlen für das dritte Quartal, die der Konzern am 28. Oktober 2026 vorlegte, zeigen das Problem in einer Zahl: Die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars sank auf 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent im Vorjahresquartal. Zugleich meldete der Konzern einen freien Cashflow des Industriegeschäfts von nur 172 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 1,37 Milliarden). Besonders schmerzhaft ist China: Der Absatz dort fiel im Quartal um 20 Prozent, und laut einer UBS-Einschätzung vom 19. November lagen die Pkw-Verkäufe im chinesischen Markt in der ersten Novemberhälfte rund 25 Prozent unter dem Vorjahr. Dazu kommen aktuell Warnstreiks der IG Metall an mehreren Mercedes-Standorten.

Neu ist außerdem die Handelspolitik der EU: Im Amtsblatt vom 24. November wurde die Einfuhrbegrenzung für Hybridfahrzeuge aus China ab dem 1. Dezember veröffentlicht. Sie gilt zunächst bis zum 18. Juni 2027. Mercedes wird in den Berichten nicht als betroffen genannt; ob und wie sich das auf den Konzern auswirkt, ist nicht belegt.