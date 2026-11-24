Die Mercedes-Benz Aktie (Ticker MBG, ISIN DE0007100000) hat sich zur Problemaktie des DAX entwickelt: Am Montag, 23. November 2026, schloss das Papier im Xetra-Handel bei 37,63 Euro und rutschte im Tagesverlauf bis auf 37,30 Euro – ein neues Fünf-Jahres-Tief. Das Jahreshoch vom 5. Januar lag bei 62,34 Euro, der Kurs hat damit rund 40 Prozent verloren. Am Dienstag notierte die Aktie bei Lang & Schwarz um 11:14 Uhr bei 37,46 Euro. Die Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, warum der Autobauer so günstig bewertet ist, welche Risiken das erklären und wie die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten aussieht.
Mercedes-Benz Aktienanalyse: Fünf-Jahres-Tief, KGV unter 8, Dividendenrendite um 7 Prozent – wie viel Pessimismus steckt im Kurs?
Die Mercedes-Benz Aktie (MBG) schloss am Montag bei 37,63 Euro und markierte ein neues Fünf-Jahres-Tief. Die Mercedes-Benz Aktienanalyse mit Q3-Zahlen, Prognose, Bewertung, Analystenkonsens und Charttechnik – und der Frage, was die Mercedes-Benz Aktienprognose der Märkte trägt.
Die Lage
Warum steht die Mercedes-Benz Aktie unter Druck? Marge, China und ein verwässerter Ausblick
Mercedes hat in diesem Jahr seine Prognose zweimal gesenkt, und Analysten kürzen in dichter Folge ihre Ziele. Der Markt preist ein Szenario ein, in dem die Gewinne des Pkw-Geschäfts weiter schrumpfen.
Die Zahlen für das dritte Quartal, die der Konzern am 28. Oktober 2026 vorlegte, zeigen das Problem in einer Zahl: Die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars sank auf 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent im Vorjahresquartal. Zugleich meldete der Konzern einen freien Cashflow des Industriegeschäfts von nur 172 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 1,37 Milliarden). Besonders schmerzhaft ist China: Der Absatz dort fiel im Quartal um 20 Prozent, und laut einer UBS-Einschätzung vom 19. November lagen die Pkw-Verkäufe im chinesischen Markt in der ersten Novemberhälfte rund 25 Prozent unter dem Vorjahr. Dazu kommen aktuell Warnstreiks der IG Metall an mehreren Mercedes-Standorten.
Neu ist außerdem die Handelspolitik der EU: Im Amtsblatt vom 24. November wurde die Einfuhrbegrenzung für Hybridfahrzeuge aus China ab dem 1. Dezember veröffentlicht. Sie gilt zunächst bis zum 18. Juni 2027. Mercedes wird in den Berichten nicht als betroffen genannt; ob und wie sich das auf den Konzern auswirkt, ist nicht belegt.
Was macht Mercedes-Benz geschäftlich aus?
Mercedes-Benz verkauft Premium-Pkw (Cars), Transporter (Vans) und bietet Finanzdienstleistungen an. Die Pkw-Sparte trägt den Großteil des Umsatzes, aber auch die Margenschwäche; Vans erreichten im dritten Quartal eine Umsatzrendite von 9,4 Prozent, die Finanzdienstleistungen steigerten ihr bereinigtes Ergebnis um 42 Prozent auf 445 Millionen Euro. Für die Mercedes-Benz Aktie entscheidet damit vor allem, ob die Premium-Pkw bei sinkendem China-Absatz, Preisdruck und hohen Elektroinvestitionen wieder profitabler werden.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Mercedes-Benz Aktienanalyse? Gewinn stabil, Marge schwach
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konzernumsatz
|30,7 Mrd. EUR
|32,1 Mrd. EUR
|Konzern-EBIT
|1,77 Mrd. EUR
|0,75 Mrd. EUR
|Umsatzrendite Cars (bereinigt)
|2,5 %
|4,8 %
|Freier Cashflow Industriegeschäft
|172 Mio. EUR
|1.367 Mio. EUR
|Nettogewinn
|1,52 Mrd. EUR
|1,19 Mrd. EUR
Cars: bereinigte Umsatzrendite. Der Konzern-EBIT im Vorjahr war durch Sonderbelastungen niedrig.
Quelle: Mercedes-Benz Group, Zwischenbericht Q3 2026 (28.10.2026)
Die Prognose für 2026 wurde im Oktober erneut angepasst: Für die Umsatzrendite der Pkw-Sparte erwartet Mercedes jetzt 2 bis 3 Prozent, für das vierte Quartal etwa den Break-even. Das Konzern-EBIT soll ungefähr auf Vorjahresniveau liegen, der freie Cashflow des Industriegeschäfts deutlich unter dem Vorjahr. Der Konzern verweist zugleich auf eine Nettoliquidität von 31 Milliarden Euro im Industriegeschäft und ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde Euro, von dem bis Ende Oktober rund 280 Millionen Euro abgewickelt waren.
Ist die Mercedes-Benz Aktie jetzt günstig?
Rein rechnerisch ja: Mit einem erwarteten KGV von rund 7,2 für 2026 ist Mercedes deutlich günstiger bewertet als BMW. Die Dividendenrendite liegt auf Basis der erwarteten Dividende von knapp 3 Euro bei rund 7 bis 8 Prozent. Die gezahlte Dividende für 2025 betrug 3,50 Euro, der Ausschüttungsrückgang ist also bereits eingepreist. Ob die niedrige Bewertung eine Chance ist oder die Erwartung weiter sinkender Gewinne widerspiegelt, ist die zentrale Streitfrage.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV 2026
|Dividendenrendite 2026e
|Mercedes-Benz
|rund 7,2 bis 7,8
|rund 7 bis 8 %
|BMW
|rund 10
|rund 4,4 %
|Volkswagen (Vz.)
|rund 5,4
|–
Erwartetes KGV und Dividendenrendite für 2026 laut Konsens. Porsche AG nicht belegt.
Quelle: Konsensschätzungen, eigene Zusammenstellung
Analysten
Was sagen Analysten zur Mercedes-Benz Aktienprognose? Abwartend bis skeptisch
Der Konsens lässt sich derzeit nicht eindeutig fassen. Eine Zählung (Stand 23. Oktober) kommt auf 21 Analysten mit „Outperform“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 53,20 Euro, die Spanne reicht von 36 bis 73,80 Euro. Eine andere (Stand 13. November) zählt in den vergangenen drei Monaten 4 Kaufempfehlungen, 7 mal „Halten“ und keine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von rund 51 Euro. Fest steht die Richtung der jüngsten Änderungen: In den vergangenen Tagen wurden mehrere Kursziele gesenkt, mehrere Häuser stehen mit „Halten“ oder neutral. Für die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten heißt das: Das Durchschnittsziel liegt deutlich über dem Kurs, die jüngsten Anpassungen weisen aber nach unten.
|Merkmal
|Zählung A (Stand 23.10.)
|Zählung B (Stand 13.11.)
|Analystenzahl
|21
|11 (letzte 3 Monate)
|Einstufung
|Outperform
|4 Kaufen, 7 Halten, 0 Verkaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|53,20 EUR
|rund 50,95 EUR
Zählungen mit unterschiedlichem Stand und unterschiedlicher Methodik. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Chart
Wie sieht die Mercedes-Benz Aktie technisch aus? Abwärtstrend in allen Zeitfenstern
Charttechnisch ist die Lage eindeutig, aber nicht ermutigend: Die Aktie liegt unter der 50-Tage-Linie (rund 41 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 46,70 Euro). Der RSI lag zuletzt bei gut 31 und damit nahe dem überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt das Tagestief vom 23. November bei 37,30 Euro und die psychologische Marke von 37 Euro; Widerstände liegen im Bereich der 20- und 50-Tage-Linie bei rund 40 bis 41 Euro. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Handlungsempfehlung.
Ausblick
Wie geht es mit der Mercedes-Benz Aktienprognose weiter? Drei Szenarien
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Am Markt werden drei Denkmodelle diskutiert. Im ersten stabilisiert sich China, die Pkw-Marge dreht 2027 aufwärts und die niedrige Bewertung baut sich ab. Im zweiten bleibt der Konzern auf dem aktuellen Margenniveau, und die hohe Dividende und die Rückkäufe stützen den Kurs nur. Im dritten sinkt der Absatz weiter, Handelsbarrieren und Kosten drücken zusätzlich, und die Aktie rückt weiter ab. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was sollten Anleger bei der Mercedes-Benz Aktie jetzt beobachten?
25. November 2026: Der Mitarbeiteraktien-Rückkauf endet.
1. Dezember 2026: Die EU-Einfuhrquoten für Hybridfahrzeuge gelten.
Dezember 2026: Start des Kundenprogramms für das Assistenzsystem MB.Drive Assist Pro, breiter Start im ersten Halbjahr 2027.
18. Februar 2027 (erwartet): Jahreszahlen mit Strategie und Ausblick 2027.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie?
Wichtige Gründe sind die niedrige Marge der Pkw-Sparte, der Einbruch in China, die zweimal gesenkte Prognose und ein schwacher Cashflow.
Wie lautet die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten?
Je nach Zählung liegen die Durchschnittsziele bei rund 51 bis 53 Euro, die Einstufungen reichen von „Halten“ bis „Kaufen“. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und können sich ändern.
Wie hoch ist die Dividende der Mercedes-Benz Aktie?
Für 2025 wurden 3,50 Euro je Aktie gezahlt, für 2026 wird laut Konsens mit knapp 3 Euro gerechnet, was einer Rendite von rund 7 bis 8 Prozent entspricht.
Wie günstig ist die Mercedes-Benz Aktie bewertet?
Das erwartete KGV für 2026 liegt bei rund 7,2, deutlich unter BMW mit rund 10.
Wann legt Mercedes-Benz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen werden voraussichtlich am 18. Februar 2027 erwartet.
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